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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz Bluetooth® kulaklık

SHB9250/00

4.6

| (5) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Yüksek çözünürlüklü ses

Bluetooth bağlantılı Philips SHB9250, derin bas ve son derece yüksek netlik sunarak ses kalitesinden ödün vermeden kablosuz çalışır. Müzik ve aramalar arasında kolaylıkla geçiş yapın ve yumuşak yastıklı kulaklıklar sayesinde hareket halindeyken konforun tadını çıkarın.

Tüm avantajları görüntüleyin

için dijital bas kuvvetlendirme

Yüksek çözünürlüklü ses

  • 40 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Yumuşak kulak yastıkları

Derin, dinamik bas için tek dokunuşla bas güçlendirme

Çok noktalı bağlantı, müziği ve çağrıları aynı anda iki cihaza aktarır

Çok noktalı bağlantı, Philips Bluetooth kulaklığınızı aynı anda iki Bluetooth özellikli cihaza bağlamanızı sağlar. Film izlerken ve müzik dinlerken çağrıları zahmetsizce almak için kulaklığınızı iki cihazla eşleştirin.

Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir

Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir

Yüksek Çözünürlüklü Ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Kaliteden ödün vermeyen bu teknoloji, Yüksek Çözünürlüklü Sesi müzikseverlerin vazgeçilmezi haline getiriyor. Bu kulaklıklar, Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesi kaşesi için gereken katı kuralları karşılar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.6

5 üzerinden

5

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

10/05/2020

Türkiye

Türkiye

Harika bir kulaklık.

Kullandığım diğer kulaklıklar içerisinde ses kalitesi, bass performansı çok iyi bir kulaklık. Uzun süreli dinlemelerde kulağımı acıtmıyor ve bataryası oldukça uzun gidiyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB9250 Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-05-10

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB9250 Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-05-10

22/04/2018

Türkiye

Türkiye

Tek Kelimeyle Mükemmel

Normalde headset kulaklıkları kaba bulan biriyim ancak; Philips öyle bir kulaklık yapmış ki şıklıkla birlikte teknolojiyi birleştirmiş. Kulak sağlığı için kafaüstü kulaklıkların daha iyi olduğunu hesaba kattığımızda; bu kulaklıkların seçimi önemli. Kulaklığı kullandığımda, özellikle müzik dinlemek için aldığımdan gayet tatmin edici bir ses kalitesi sunuyor. Özellikle sağ kulaklığın yüzeyinden müziğin sesini açma-kapama ve geri & ileri kontrolleri dokunmatik şekilde yapmak gayet şık olmuş ki; bu kulaklığın üzerinde gereksiz tuş kalabalığı yaratmıyor. Kulaklık boyut olarak genel kafaüstü kulaklıklar gibi kaba değil. Tek sıkıntısı (özelliği kullanmadığım için sorun değil) telefon görüşmelerinde telefondaki kişinin sesini yeterli duysam da; karşı tarafa sesim net olarak ulaşmıyor. Kulaklığı özellikle bluetooth ve kalitesi ses iletimi özelliklerini arayan kişilere tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB9250 Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB9250 Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

05/03/2018

Türkiye

Türkiye

Süper bir kulaklık

Bu ürünü kullanalı tam 1 yıl oldu, inanın bir dk bile yanımdan ayırmadıgım bir arkadaş oldu diyebilirim. Dokunmatik oluşu,her bluetooth u olan cihaza kolay entegre olması, şarj süresinin gayet iyi gitmesi ki yoğun kullanımda bile 3 günü çıkardığını gördüm, ses bas ve tiz olarak ortalama bir kullanıcı icin gayet yeterli. ayreten kulaklık kablosunun olması olası pilin bittiği yerde size derman oluyor kısacası mükemmel anlatmaya gerek yok görüyorsunuz :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB9250 Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB9250 Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

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