Normalde headset kulaklıkları kaba bulan biriyim ancak; Philips öyle bir kulaklık yapmış ki şıklıkla birlikte teknolojiyi birleştirmiş. Kulak sağlığı için kafaüstü kulaklıkların daha iyi olduğunu hesaba kattığımızda; bu kulaklıkların seçimi önemli. Kulaklığı kullandığımda, özellikle müzik dinlemek için aldığımdan gayet tatmin edici bir ses kalitesi sunuyor. Özellikle sağ kulaklığın yüzeyinden müziğin sesini açma-kapama ve geri & ileri kontrolleri dokunmatik şekilde yapmak gayet şık olmuş ki; bu kulaklığın üzerinde gereksiz tuş kalabalığı yaratmıyor. Kulaklık boyut olarak genel kafaüstü kulaklıklar gibi kaba değil. Tek sıkıntısı (özelliği kullanmadığım için sorun değil) telefon görüşmelerinde telefondaki kişinin sesini yeterli duysam da; karşı tarafa sesim net olarak ulaşmıyor. Kulaklığı özellikle bluetooth ve kalitesi ses iletimi özelliklerini arayan kişilere tavsiye ederim.