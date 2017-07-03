Ürünü yaklaşık 5 aydır kullanmaktayım. şarj konusundan başlamak istiyorum şarj süresi yeterince uzun sık kullanan biriyim şu anda 1,5 gün rahatlıkla yetiyor. ancak şarj ederken müzik dinleyemiyorsunuz. Şarjı bitmişken aux kablosu ile devam edilebiliyor. Ses kalitesi denediğim bu fiyat aralığındaki bir çok kablosuz kulaklığın üstünde. Katlanabilir olması az yer kaplaması olumlu yanlarından. kulak süngerleri daha kaliteli olabilirdi çok tatmin edici değil. Kafa üstü kısmındaki desteği çabuk deforme oluyor şekil değiştiriyor ve dikişler bana çok kaliteli gibi gözükmedi ancak bir deformasyon izine de rastlamadım henüz. Ses yalıtımı iyi derecede ancak bazı frekanstaki sesleri engellemiyor ( bilerek öyle ayarlanmış diye düşündüm korna sesi gibi sesleri duymak gerekli çünkü) Tuşlar bilgisayarım ve telefonum(android) tarafından algılanıyor kullanabiliyorum sıkıntısız. Kullanım menzili yaklaşık 8-10 metre kadar duvar yoksa arada duvar varsa 4-5 metre kadar. odada bırakılıp tuvalete girilebiliyor. dışarı ses vermiyor son seste bile çok minimal seviyede. kütüphanede rahatlıkla son ses dinleyebiliyorum. Bazen uzun takınca terleme durumu kaçınılmaz oluyor. 2 cihaz aynı anda bağlanılabiliyor ancak doğal olarak aynı anda çalışmıyorlar bilgisayarda müzik dinlerken telefon çalınca tek tuşla aramaya geçip arama bitince müziğe dönülebiliyor.