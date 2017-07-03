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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz gürültü önleyici kulaklık

SHB8850NC/00

4.5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Daha fazla ses; daha az gürültü

Kablo, gürültü ve taviz vermek yok. Gelişmiş ActiveShield™ aktif gürültü önleme teknolojisiyle kendinizi müziğe kaptırın. NFC tek dokunuşla eşleştirme özelliği sayesinde kablosuz olarak bağlanarak müziğin tadını çıkarın ve kulak yastıklarındaki akıllı kontrol ile aramalarınızı yönetin.

Tüm avantajları görüntüleyin

kablosuz

Daha fazla ses; daha az gürültü

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Yumuşak kulak yastıkları

  • Kompakt katlama

Uzun süreli konfor için yumuşak ergonomik yastıklar

Uzun süreli konfor için yumuşak ergonomik yastıklar

Kolay taşıma ve saklama için kompakt katlama

Kolay taşıma ve saklama için kompakt katlama

Kompakt şekilde katlanabilir yapısı bu kulaklıkları mükemmel bir yol arkadaşı haline getiriyor.

Çok noktalı bağlantı, müziği ve çağrıları aynı anda iki cihaza aktarır

Çok noktalı bağlantı, müziği ve çağrıları aynı anda iki cihaza aktarır

Çok noktalı bağlantı, Philips Bluetooth kulaklığınızı aynı anda iki Bluetooth özellikli cihaza bağlamanızı sağlar. Film izlerken ve müzik dinlerken çağrıları zahmetsizce almak için kulaklığınızı iki cihazla eşleştirin.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.5

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

03/07/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Performans Süper fakat, Dayanıklılık'ta sorunlar var :(

İlk 6 ay müzik kulağı çok iyiydi, sıkıntı yoktu fakat; 6 Ay sonunda Güç tuşu çalışmamaya başladı, 9 gün giden pil 2 gün gitmez oldu. Bazen müzik yerine cızırtı geliyor, arada bass'ı kesiyor sadece tiz ses veriyor. (Acaba müzik mi tizz'li diye kontrol amaçlı, aynı müziği 10-15 defa dinlediğim oluyor, birkaç müzik sonra bass devreye giriyor :( ) Sağ tarafın hoparlör ayarlama kısmı 8 ay sonra durup dururken kırıldı. :( Müzik, Telefonla konuşma performansı, Tasarımı süper fakat. Daha dayanıklı olabilirdi. Sonuçta Çok ciddi bir ücret ödeyerek alıyoruz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB8850NC Kablosuz gürültü önleyici kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB8850NC Kablosuz gürültü önleyici kulaklık için yapılmıştır

17/07/2018

Türkiye

Türkiye

Başarılı

Ürünü yaklaşık 5 aydır kullanmaktayım. şarj konusundan başlamak istiyorum şarj süresi yeterince uzun sık kullanan biriyim şu anda 1,5 gün rahatlıkla yetiyor. ancak şarj ederken müzik dinleyemiyorsunuz. Şarjı bitmişken aux kablosu ile devam edilebiliyor. Ses kalitesi denediğim bu fiyat aralığındaki bir çok kablosuz kulaklığın üstünde. Katlanabilir olması az yer kaplaması olumlu yanlarından. kulak süngerleri daha kaliteli olabilirdi çok tatmin edici değil. Kafa üstü kısmındaki desteği çabuk deforme oluyor şekil değiştiriyor ve dikişler bana çok kaliteli gibi gözükmedi ancak bir deformasyon izine de rastlamadım henüz. Ses yalıtımı iyi derecede ancak bazı frekanstaki sesleri engellemiyor ( bilerek öyle ayarlanmış diye düşündüm korna sesi gibi sesleri duymak gerekli çünkü) Tuşlar bilgisayarım ve telefonum(android) tarafından algılanıyor kullanabiliyorum sıkıntısız. Kullanım menzili yaklaşık 8-10 metre kadar duvar yoksa arada duvar varsa 4-5 metre kadar. odada bırakılıp tuvalete girilebiliyor. dışarı ses vermiyor son seste bile çok minimal seviyede. kütüphanede rahatlıkla son ses dinleyebiliyorum. Bazen uzun takınca terleme durumu kaçınılmaz oluyor. 2 cihaz aynı anda bağlanılabiliyor ancak doğal olarak aynı anda çalışmıyorlar bilgisayarda müzik dinlerken telefon çalınca tek tuşla aramaya geçip arama bitince müziğe dönülebiliyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB8850NC Kablosuz gürültü önleyici kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB8850NC Kablosuz gürültü önleyici kulaklık için yapılmıştır

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