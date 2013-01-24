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    Kablosuz gürültü önleyici kulaklık

    SHB8850NC/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Daha fazla ses; daha az gürültü Daha fazla ses; daha az gürültü Daha fazla ses; daha az gürültü
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      Kablosuz gürültü önleyici kulaklık

      SHB8850NC/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha fazla ses; daha az gürültü

      Kablo, gürültü ve taviz vermek yok. Gelişmiş ActiveShield™ aktif gürültü önleme teknolojisiyle kendinizi müziğe kaptırın. NFC tek dokunuşla eşleştirme özelliği sayesinde kablosuz olarak bağlanarak müziğin tadını çıkarın ve kulak yastıklarındaki akıllı kontrol ile aramalarınızı yönetin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 599,90 TL
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      Kablosuz gürültü önleyici kulaklık

      Daha fazla ses; daha az gürültü

      Kablo, gürültü ve taviz vermek yok. Gelişmiş ActiveShield™ aktif gürültü önleme teknolojisiyle kendinizi müziğe kaptırın. NFC tek dokunuşla eşleştirme özelliği sayesinde kablosuz olarak bağlanarak müziğin tadını çıkarın ve kulak yastıklarındaki akıllı kontrol ile aramalarınızı yönetin. Tüm faydaları görün

      Daha fazla ses; daha az gürültü

      Kablo, gürültü ve taviz vermek yok. Gelişmiş ActiveShield™ aktif gürültü önleme teknolojisiyle kendinizi müziğe kaptırın. NFC tek dokunuşla eşleştirme özelliği sayesinde kablosuz olarak bağlanarak müziğin tadını çıkarın ve kulak yastıklarındaki akıllı kontrol ile aramalarınızı yönetin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 599,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Kablosuz gürültü önleyici kulaklık

      Daha fazla ses; daha az gürültü

      Kablo, gürültü ve taviz vermek yok. Gelişmiş ActiveShield™ aktif gürültü önleme teknolojisiyle kendinizi müziğe kaptırın. NFC tek dokunuşla eşleştirme özelliği sayesinde kablosuz olarak bağlanarak müziğin tadını çıkarın ve kulak yastıklarındaki akıllı kontrol ile aramalarınızı yönetin. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz gürültü önleyici kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Daha fazla ses; daha az gürültü

        kablosuz

        • 32 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Yumuşak kulak yastıkları
        • Kompakt katlama
        32 mm neodimyum hoparlör sürücüleri, hassas ses sağlar

        32 mm neodimyum hoparlör sürücüleri, hassas ses sağlar

        Arkası kapalı akustik sistem tasarımı ve kulak üstü koruyucu ile birleştirilen hassas şekilde ayarlanmış 32 mm neodimyum sürücüler mükemmel ve etkileyici hassasiyette ses sunar.

        Çok noktalı bağlantı, müziği ve çağrıları aynı anda iki cihaza aktarır

        Çok noktalı bağlantı, müziği ve çağrıları aynı anda iki cihaza aktarır

        Çok noktalı bağlantı, Philips Bluetooth kulaklığınızı aynı anda iki Bluetooth özellikli cihaza bağlamanızı sağlar. Film izlerken ve müzik dinlerken çağrıları zahmetsizce almak için kulaklığınızı iki cihazla eşleştirin.

        Basit NFC tek dokunuşla eşleştirme

        Basit NFC tek dokunuşla eşleştirme

        Basit NFC eşleştirme özelliği, Bluetooth® kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth özellikli cihaza tek dokunuşla bağlamanızı sağlar.

        Kulaklık düğmeleri ile aramaları, müziği ve ses düzeyini kontrol edin

        Kulaklık düğmeleri ile aramaları, müziği ve ses düzeyini kontrol edin

        Sağ kulaklıktaki düğme kontrolleri, müziği ve aramaları sadece tek dokunuşla kontrol etme olanağı sunar.

        ActiveShield™ gürültü önleme teknolojisi, gürültüyü %97'ye kadar azaltır

        ActiveShield™ gürültü önleme teknolojisi, gürültüyü %97'ye kadar azaltır

        ActiveShield™ aktif gürültü önleme teknolojisinde düşük frekansları engelleyen arkadan beslemeli iki mikrofon bulunur. Ortamdaki gürültüyü algılayan bu teknoloji, ses dalgalarını dönüştürerek gürültüyü etkili bir şekilde önler ve arka plandaki gürültüyü ortadan kaldırır.

        Kolay taşıma ve saklama için kompakt katlama

        Kolay taşıma ve saklama için kompakt katlama

        Kompakt şekilde katlanabilir yapısı bu kulaklıkları mükemmel bir yol arkadaşı haline getiriyor.

        Yüksek kaliteli Bluetooth 4.0

        Yüksek kaliteli Bluetooth 4.0

        Bluetooth 4.0 ile yüksek kaliteli kablosuz sesin keyfini çıkarın.

        Uzun süreli konfor için yumuşak ergonomik yastıklar

        Uzun süreli konfor için yumuşak ergonomik yastıklar

        Ekstra ses kablosuyla müzik dinlemeye şarjınız bittikten sonra bile devam edebilirsiniz

        Birçok gürültü önleyici kulaklığın aksine bu kulaklıklar her ortamda sorunsuz, mükemmel bir ses kalitesi sunabilmek için pilli veya pilsiz olarak çalışır. Şarjınız biterse sadece ses kablonuzu takarak en sevdiğiniz şarkıyı dinlemeye devam edebilirsiniz.

        Şarj edilebilir pil, 16 saate kadar kablosuz müzik dinleme olanağı sunar

        Bluetooth ve Aktif Gürültü Önleme (ANC) özellikleri açıkken bile 16 saatlik kesintisiz müzik oynatma olanağının keyfini çıkarın. Sadece Bluetooth açıkken 28; sadece ANC özelliği açıkken ise 33 saatlik pil ömrü sunar.

        Kulaklık düğmesine basarak Siri ve Google Now'ı etkinleştirin

        Siri ve Google Now ile uyumlu olan en yeni Philips Bluetooth kulaklık, sanal yardımcınızı kullanmanızı her zamankinden kolay hale getiriyor. Sadece kulaklık düğmesine basarak iPhone'da Siri'yi veya Android cihazlarda Google Now'ı etkinleştirebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Frekans aralığı
          10 - 22.000 Hz
          Empedans
          16 Ohm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Maksimum güç girişi
          30 mW
          Hassasiyet
          105 dB
          Hoparlör çapı
          32 mm
          Akustik sistem
          Kapalı
          Diyafram
          PET

        • Bağlantı

          Ses Bağlantıları
          3,5 mm Hat girişi
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          4,0
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m
          Kablo Bağlantısı
          tek taraflı
          Konektör kaplaması
          altın kaplama
          Kablo uzunluğu
          1,2 m
          Konektör
          3,5 mm stereo

        • Aksesuarlar

          Ses kablosu
          Ekstra 1,2 m ses kablosu
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Dahil
          USB kablosu
          Şarj için birlikte verilir
          Uçak adaptörü
          Dahil

        • Kullanılabilirlik

          Çağrı Yönetimi
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Çağrıyı Reddet
          • Son numarayı tekrar ara
          • Mikrofonun sesini kapatma
          • Aramayı Tutma
          • Arama ve müzik arasında geçiş
          Ses seviyesi kontrolü
          Evet

        • Güç

          Pil Tipi
          LI Polimer
          Şarj edilebilir
          Evet
          Müzik süresi
          16*  sa
          Bekleme süresi
          45* sa
          Konuşma süresi
          15* sa

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          69 25970 70434 2
          Derinlik
          5  cm
          Derinlik
          2  inç
          Brüt ağırlık
          0,323  kg
          Brüt ağırlık
          0,712  lb
          Yükseklik
          19,9  cm
          Yükseklik
          7,8  inç
          Net ağırlık
          0,232  kg
          Net ağırlık
          0,511  lb
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Dara ağırlığı
          0,091  kg
          Dara ağırlığı
          0,201  lb
          Genişlik
          19,4  cm
          Genişlik
          7,6  inç
          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          2,432  lb
          Brüt ağırlık
          1,103  kg
          GTIN
          1 69 25970 70434 9
          Yükseklik
          21,6  cm
          Yükseklik
          8,5  inç
          Uzunluk
          8  inç
          Uzunluk
          20,3  cm
          Net ağırlık
          1,534  lb
          Net ağırlık
          0,696  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,898  lb
          Dara ağırlığı
          0,407  kg
          Genişlik
          16,2  cm
          Genişlik
          6,4  inç

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          1,5  inç
          Derinlik
          3,8  cm
          Yükseklik
          18  cm
          Yükseklik
          7,1  inç
          Ağırlık
          0,232  kg
          Ağırlık
          0,511  lb
          Genişlik
          6,3  inç
          Genişlik
          16  cm

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