Ekstra ses kablosuyla müzik dinlemeye şarjınız bittikten sonra bile devam edebilirsiniz

Birçok gürültü önleyici kulaklığın aksine bu kulaklıklar her ortamda sorunsuz, mükemmel bir ses kalitesi sunabilmek için pilli veya pilsiz olarak çalışır. Şarjınız biterse sadece ses kablonuzu takarak en sevdiğiniz şarkıyı dinlemeye devam edebilirsiniz.