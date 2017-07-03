2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Daha fazla ses; daha az gürültü
Kablo, gürültü ve taviz vermek yok. Gelişmiş ActiveShield™ aktif gürültü önleme teknolojisiyle kendinizi müziğe kaptırın. NFC tek dokunuşla eşleştirme özelliği sayesinde kablosuz olarak bağlanarak müziğin tadını çıkarın ve kulak yastıklarındaki akıllı kontrol ile aramalarınızı yönetin.
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumuşak kulak yastıkları
Kompakt katlama
Kompakt şekilde katlanabilir yapısı bu kulaklıkları mükemmel bir yol arkadaşı haline getiriyor.
Çok noktalı bağlantı, Philips Bluetooth kulaklığınızı aynı anda iki Bluetooth özellikli cihaza bağlamanızı sağlar. Film izlerken ve müzik dinlerken çağrıları zahmetsizce almak için kulaklığınızı iki cihazla eşleştirin.
4.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Unlawful53
03/07/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Performans Süper fakat, Dayanıklılık'ta sorunlar var :(
İlk 6 ay müzik kulağı çok iyiydi, sıkıntı yoktu fakat; 6 Ay sonunda Güç tuşu çalışmamaya başladı, 9 gün giden pil 2 gün gitmez oldu. Bazen müzik yerine cızırtı geliyor, arada bass'ı kesiyor sadece tiz ses veriyor. (Acaba müzik mi tizz'li diye kontrol amaçlı, aynı müziği 10-15 defa dinlediğim oluyor, birkaç müzik sonra bass devreye giriyor :( ) Sağ tarafın hoparlör ayarlama kısmı 8 ay sonra durup dururken kırıldı. :( Müzik, Telefonla konuşma performansı, Tasarımı süper fakat. Daha dayanıklı olabilirdi. Sonuçta Çok ciddi bir ücret ödeyerek alıyoruz.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB8850NC Kablosuz gürültü önleyici kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB8850NC Kablosuz gürültü önleyici kulaklık için yapılmıştır
Soğan123
17/07/2018
Türkiye
Başarılı
Ürünü yaklaşık 5 aydır kullanmaktayım. şarj konusundan başlamak istiyorum şarj süresi yeterince uzun sık kullanan biriyim şu anda 1,5 gün rahatlıkla yetiyor. ancak şarj ederken müzik dinleyemiyorsunuz. Şarjı bitmişken aux kablosu ile devam edilebiliyor. Ses kalitesi denediğim bu fiyat aralığındaki bir çok kablosuz kulaklığın üstünde. Katlanabilir olması az yer kaplaması olumlu yanlarından. kulak süngerleri daha kaliteli olabilirdi çok tatmin edici değil. Kafa üstü kısmındaki desteği çabuk deforme oluyor şekil değiştiriyor ve dikişler bana çok kaliteli gibi gözükmedi ancak bir deformasyon izine de rastlamadım henüz. Ses yalıtımı iyi derecede ancak bazı frekanstaki sesleri engellemiyor ( bilerek öyle ayarlanmış diye düşündüm korna sesi gibi sesleri duymak gerekli çünkü) Tuşlar bilgisayarım ve telefonum(android) tarafından algılanıyor kullanabiliyorum sıkıntısız. Kullanım menzili yaklaşık 8-10 metre kadar duvar yoksa arada duvar varsa 4-5 metre kadar. odada bırakılıp tuvalete girilebiliyor. dışarı ses vermiyor son seste bile çok minimal seviyede. kütüphanede rahatlıkla son ses dinleyebiliyorum. Bazen uzun takınca terleme durumu kaçınılmaz oluyor. 2 cihaz aynı anda bağlanılabiliyor ancak doğal olarak aynı anda çalışmıyorlar bilgisayarda müzik dinlerken telefon çalınca tek tuşla aramaya geçip arama bitince müziğe dönülebiliyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB8850NC Kablosuz gürültü önleyici kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB8850NC Kablosuz gürültü önleyici kulaklık için yapılmıştır
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