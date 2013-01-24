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Daha fazla ses; daha az gürültü
Kablo, gürültü ve taviz vermek yok. Gelişmiş ActiveShield™ aktif gürültü önleme teknolojisiyle kendinizi müziğe kaptırın. NFC tek dokunuşla eşleştirme özelliği sayesinde kablosuz olarak bağlanarak müziğin tadını çıkarın ve kulak yastıklarındaki akıllı kontrol ile aramalarınızı yönetin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla ses; daha az gürültü
Kablo, gürültü ve taviz vermek yok. Gelişmiş ActiveShield™ aktif gürültü önleme teknolojisiyle kendinizi müziğe kaptırın. NFC tek dokunuşla eşleştirme özelliği sayesinde kablosuz olarak bağlanarak müziğin tadını çıkarın ve kulak yastıklarındaki akıllı kontrol ile aramalarınızı yönetin. Tüm faydaları görün
Daha fazla ses; daha az gürültü
Kablo, gürültü ve taviz vermek yok. Gelişmiş ActiveShield™ aktif gürültü önleme teknolojisiyle kendinizi müziğe kaptırın. NFC tek dokunuşla eşleştirme özelliği sayesinde kablosuz olarak bağlanarak müziğin tadını çıkarın ve kulak yastıklarındaki akıllı kontrol ile aramalarınızı yönetin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla ses; daha az gürültü
Kablo, gürültü ve taviz vermek yok. Gelişmiş ActiveShield™ aktif gürültü önleme teknolojisiyle kendinizi müziğe kaptırın. NFC tek dokunuşla eşleştirme özelliği sayesinde kablosuz olarak bağlanarak müziğin tadını çıkarın ve kulak yastıklarındaki akıllı kontrol ile aramalarınızı yönetin. Tüm faydaları görün
Kablosuz gürültü önleyici kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Arkası kapalı akustik sistem tasarımı ve kulak üstü koruyucu ile birleştirilen hassas şekilde ayarlanmış 32 mm neodimyum sürücüler mükemmel ve etkileyici hassasiyette ses sunar.
Çok noktalı bağlantı, Philips Bluetooth kulaklığınızı aynı anda iki Bluetooth özellikli cihaza bağlamanızı sağlar. Film izlerken ve müzik dinlerken çağrıları zahmetsizce almak için kulaklığınızı iki cihazla eşleştirin.
Basit NFC eşleştirme özelliği, Bluetooth® kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth özellikli cihaza tek dokunuşla bağlamanızı sağlar.
Sağ kulaklıktaki düğme kontrolleri, müziği ve aramaları sadece tek dokunuşla kontrol etme olanağı sunar.
ActiveShield™ aktif gürültü önleme teknolojisinde düşük frekansları engelleyen arkadan beslemeli iki mikrofon bulunur. Ortamdaki gürültüyü algılayan bu teknoloji, ses dalgalarını dönüştürerek gürültüyü etkili bir şekilde önler ve arka plandaki gürültüyü ortadan kaldırır.
Kompakt şekilde katlanabilir yapısı bu kulaklıkları mükemmel bir yol arkadaşı haline getiriyor.
Bluetooth 4.0 ile yüksek kaliteli kablosuz sesin keyfini çıkarın.
Birçok gürültü önleyici kulaklığın aksine bu kulaklıklar her ortamda sorunsuz, mükemmel bir ses kalitesi sunabilmek için pilli veya pilsiz olarak çalışır. Şarjınız biterse sadece ses kablonuzu takarak en sevdiğiniz şarkıyı dinlemeye devam edebilirsiniz.
Bluetooth ve Aktif Gürültü Önleme (ANC) özellikleri açıkken bile 16 saatlik kesintisiz müzik oynatma olanağının keyfini çıkarın. Sadece Bluetooth açıkken 28; sadece ANC özelliği açıkken ise 33 saatlik pil ömrü sunar.
Siri ve Google Now ile uyumlu olan en yeni Philips Bluetooth kulaklık, sanal yardımcınızı kullanmanızı her zamankinden kolay hale getiriyor. Sadece kulaklık düğmesine basarak iPhone'da Siri'yi veya Android cihazlarda Google Now'ı etkinleştirebilirsiniz.
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