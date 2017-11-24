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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz Bluetooth® kulaklık

SHB7250/00

3.6

| (9) İncelemeler

Yüksek çözünürlüklü ses

Bluetooth bağlantılı Philips SHB7250 derin bas ve son derece yüksek netlik sunarak ses kalitesinden ödün vermeden kablosuz çalışır. Müzik ve aramalar arasında kolaylıkla geçiş yapın ve yumuşak yastıklı kulaklıklar sayesinde hareket halindeyken konforun tadını çıkarın.

Tüm avantajları görüntüleyin

için dijital bas kuvvetlendirme

Yüksek çözünürlüklü ses

  • 40 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Yumuşak kulak yastıkları

Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir

Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir

Yüksek Çözünürlüklü Ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Kaliteden ödün vermeyen bu teknoloji, Yüksek Çözünürlüklü Sesi müzikseverlerin vazgeçilmezi haline getiriyor. Bu kulaklıklar, Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesi kaşesi için gereken katı kuralları karşılar.

Kolay eşleştirme için tek dokunuşla NFC bağlantısı

Kolay eşleştirme için tek dokunuşla NFC bağlantısı

Cihazınızı otomatik olarak uyandıran tek dokunuşla NFC eşleştirme, Bluetooth kulaklığınız ile herhangi bir Bluetooth özellikli cihazı tek dokunuşla bağlamanızı sağlar.

Optimum ses yalıtımı için arkası kapalı tasarım

Optimum ses yalıtımı için arkası kapalı tasarım

Arkası kapalı tasarım müziğinizi dışarıdan gelen seslerden yalıtarak orijinal kaydın küçük ayrıntılarını ve zengin baslarını duymanızı sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.6

5 üzerinden

9

İncelemeler

24/11/2017

Türkiye

Türkiye

Tavsiye

Ürünü tavsiye ederim, ses aldığınız kaynak cihaz iyi ise ses çıkışı çok iyi oluyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB7250 Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB7250 Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

03/06/2017

Türkiye

Türkiye

Fiyat Performans Cihazı

Cihaz gerçekten bu fiyat segmentine göre harika. Ses yüksekliği ve bass kalitesi başta bana da kötü gelmişti, lakin EL KİTAPÇIĞInı okuyup bassboost özelliğinii nasıl devreye sokacağımı öğrendiğimde genel hissiyatım bir anda değişti!(EQ tuşuna 2 kere basarak) CS-Go gibi bir oyunda çok düşük gecikmelerle ve doğru çevresel ses ile oynayabiliyorum. Türlü müziklerde yaptığım denemeler de gayet tatminkar. Aldığım günden beri(4 gün) ara ara kullandım. Hala şarj etmeye ihtiyaç duymadım. Üründe beni üzen iki şey ÇİFT CİHAZ desteğinin efektif olmaması ve Windows 10 üzerinde bluetooth bağlantısının problemli olması. Tamamen yazılım ile düzelebilir.(En güncel Win10 sürücüleri, Intel 7260ac BT4.0) Pc de oyun/müzik çalışırken bağladığım Iphone6Plus cihazımda yaptığım telefon konuşmalarında çok kalitesiz ses ile karşılaştım. Sadece telefonuma bağlarsam gayet kaliteli ses alıyorum. Ve Win10 bilgisayarımda Bluetooth ile bağlı iken ses ayarları/mikrafon ayarları ile oynamaya çalışırsam tüm sistem yavaşlıyor. NT Kernel %30 civarında devamlı CPU kullanıyor. O yüzden bağlayıp ayarları ile oynamıyorum PC üzerinden.(Win10 HSL, Sürüm 1703)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB7250 Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB7250 Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

11/05/2017

Türkiye

Türkiye

Kablosuz Kulaklık

Bu fiyata, bu özelliklere sahip dünya markası bluetooth ve koblolu çalışan bir başka kulaklık bulmanın imkansız olduğunu düşünüyorum ve ihtiyacı olana gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB7250 Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB7250 Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

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