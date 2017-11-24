Cihaz gerçekten bu fiyat segmentine göre harika. Ses yüksekliği ve bass kalitesi başta bana da kötü gelmişti, lakin EL KİTAPÇIĞInı okuyup bassboost özelliğinii nasıl devreye sokacağımı öğrendiğimde genel hissiyatım bir anda değişti!(EQ tuşuna 2 kere basarak) CS-Go gibi bir oyunda çok düşük gecikmelerle ve doğru çevresel ses ile oynayabiliyorum. Türlü müziklerde yaptığım denemeler de gayet tatminkar. Aldığım günden beri(4 gün) ara ara kullandım. Hala şarj etmeye ihtiyaç duymadım. Üründe beni üzen iki şey ÇİFT CİHAZ desteğinin efektif olmaması ve Windows 10 üzerinde bluetooth bağlantısının problemli olması. Tamamen yazılım ile düzelebilir.(En güncel Win10 sürücüleri, Intel 7260ac BT4.0) Pc de oyun/müzik çalışırken bağladığım Iphone6Plus cihazımda yaptığım telefon konuşmalarında çok kalitesiz ses ile karşılaştım. Sadece telefonuma bağlarsam gayet kaliteli ses alıyorum. Ve Win10 bilgisayarımda Bluetooth ile bağlı iken ses ayarları/mikrafon ayarları ile oynamaya çalışırsam tüm sistem yavaşlıyor. NT Kernel %30 civarında devamlı CPU kullanıyor. O yüzden bağlayıp ayarları ile oynamıyorum PC üzerinden.(Win10 HSL, Sürüm 1703)