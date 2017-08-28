2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHB4805RG/00
Ultra hafif. Muhteşem ses.
Kablolarla uğraşmadan, pratik kullanımın keyfini çıkarın. Philips Flite Everlite kablosuz kulaklık, hem hoş bir stil hem de günlük kullanım kolaylığı sunar. Kompakt ve ultra hafif tasarıma sahip bu kulaklıklar, gün boyunca net bir ses verir.
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumuşak kulaklık yastıkları
Düz katlama
12 saat oynatma süresiyle tüm gün kesintisiz müzik dinleyebilecek güce sahip olursunuz.
Bluetooth teknolojisini kullanarak akıllı cihazınızı kulaklığınızla eşleştirin; müziğin ve telefon görüşmelerinizin keyfini kablolarla uğraşmadan kristal netliğinde özgürce çıkarın.
Hızlı Şarj teknolojisi, piliniz biterken cihazınızı hızlı bir şekilde şarj etmenizi sağlar. Sadece beş dakikalık şarj süresi, bir saatlik oynatma imkanı sunar.
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