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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz Bluetooth® kulaklık

SHB4805RG/00

Ultra hafif. Muhteşem ses.

Kablolarla uğraşmadan, pratik kullanımın keyfini çıkarın. Philips Flite Everlite kablosuz kulaklık, hem hoş bir stil hem de günlük kullanım kolaylığı sunar. Kompakt ve ultra hafif tasarıma sahip bu kulaklıklar, gün boyunca net bir ses verir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Yer çekimine meydan okuyan kulaklık

Ultra hafif. Muhteşem ses.

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Yumuşak kulaklık yastıkları

  • Düz katlama

Şarj edilebilir pil, 12 saate kadar oynatma olanağı sunar

Şarj edilebilir pil, 12 saate kadar oynatma olanağı sunar

12 saat oynatma süresiyle tüm gün kesintisiz müzik dinleyebilecek güce sahip olursunuz.

Bluetooth 4.1 ve HSP/HFP/A2DP/AVRCP desteği

Bluetooth 4.1 ve HSP/HFP/A2DP/AVRCP desteği

Bluetooth teknolojisini kullanarak akıllı cihazınızı kulaklığınızla eşleştirin; müziğin ve telefon görüşmelerinizin keyfini kablolarla uğraşmadan kristal netliğinde özgürce çıkarın.

Beş Dakikada Hızlı Şarj teknolojisi

Beş Dakikada Hızlı Şarj teknolojisi

Hızlı Şarj teknolojisi, piliniz biterken cihazınızı hızlı bir şekilde şarj etmenizi sağlar. Sadece beş dakikalık şarj süresi, bir saatlik oynatma imkanı sunar.

Teknik Özellikler

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