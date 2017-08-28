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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz Bluetooth® kulaklık

SHB4805DC/00

Ultra hafif. Muhteşem ses.

Kablolarla uğraşmadan, pratik kullanımın keyfini çıkarın. Philips Flite Everlite kablosuz kulaklık, hem hoş bir stil hem de günlük kullanım kolaylığı sunar. Kompakt ve ultra hafif tasarıma sahip bu kulaklıklar, gün boyunca net bir ses verir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Yer çekimine meydan okuyan kulaklık

Ultra hafif. Muhteşem ses.

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Yumuşak kulaklık yastıkları

  • Düz katlama

Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.

Beş Dakikada Hızlı Şarj teknolojisi

Beş Dakikada Hızlı Şarj teknolojisi

Hızlı Şarj teknolojisi, piliniz biterken cihazınızı hızlı bir şekilde şarj etmenizi sağlar. Sadece beş dakikalık şarj süresi, bir saatlik oynatma imkanı sunar.

Net ses için yüksek güçlü 32 mm hoparlör sürücüleri

Net ses için yüksek güçlü 32 mm hoparlör sürücüleri

Yüksek güçlü 32 mm eğimli sürücüler, net ve canlı sesin yanı sıra derin ve zengin bas üretir.

Teknik Özellikler

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