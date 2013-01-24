Ultra hafif. Muhteşem ses.

Kablolarla uğraşmadan, pratik kullanımın keyfini çıkarın. Philips Flite Everlite kablosuz kulaklık, hem hoş bir stil hem de günlük kullanım kolaylığı sunar. Kompakt ve ultra hafif tasarıma sahip bu kulaklıklar, gün boyunca net bir ses verir. Tüm faydaları görün