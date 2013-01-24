Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Kablosuz Bluetooth® kulaklık

    SHB4805DC/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ultra hafif. Muhteşem ses. Ultra hafif. Muhteşem ses. Ultra hafif. Muhteşem ses.
      -{discount-value}

      Kablosuz Bluetooth® kulaklık

      SHB4805DC/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Kablolarla uğraşmadan, pratik kullanımın keyfini çıkarın. Philips Flite Everlite kablosuz kulaklık, hem hoş bir stil hem de günlük kullanım kolaylığı sunar. Kompakt ve ultra hafif tasarıma sahip bu kulaklıklar, gün boyunca net bir ses verir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kablosuz Bluetooth® kulaklık

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Kablolarla uğraşmadan, pratik kullanımın keyfini çıkarın. Philips Flite Everlite kablosuz kulaklık, hem hoş bir stil hem de günlük kullanım kolaylığı sunar. Kompakt ve ultra hafif tasarıma sahip bu kulaklıklar, gün boyunca net bir ses verir. Tüm faydaları görün

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Kablolarla uğraşmadan, pratik kullanımın keyfini çıkarın. Philips Flite Everlite kablosuz kulaklık, hem hoş bir stil hem de günlük kullanım kolaylığı sunar. Kompakt ve ultra hafif tasarıma sahip bu kulaklıklar, gün boyunca net bir ses verir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kablosuz Bluetooth® kulaklık

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Kablolarla uğraşmadan, pratik kullanımın keyfini çıkarın. Philips Flite Everlite kablosuz kulaklık, hem hoş bir stil hem de günlük kullanım kolaylığı sunar. Kompakt ve ultra hafif tasarıma sahip bu kulaklıklar, gün boyunca net bir ses verir. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Kulak üstü

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Kablosuz Bluetooth® kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Ultra hafif. Muhteşem ses.

        Yer çekimine meydan okuyan kulaklık

        • 32 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Yumuşak kulak yastıkları
        • Düz katlama
        Net ses için yüksek güçlü 32 mm hoparlör sürücüleri

        Net ses için yüksek güçlü 32 mm hoparlör sürücüleri

        Yüksek güçlü 32 mm eğimli sürücüler, net ve canlı sesin yanı sıra derin ve zengin bas üretir.

        Şarj edilebilir pil, 12 saate kadar oynatma olanağı sunar

        Şarj edilebilir pil, 12 saate kadar oynatma olanağı sunar

        12 saat oynatma süresiyle tüm gün kesintisiz müzik dinleyebilecek güce sahip olursunuz.

        Bluetooth 4.1 ve HSP/HFP/A2DP/AVRCP desteği

        Bluetooth 4.1 ve HSP/HFP/A2DP/AVRCP desteği

        Bluetooth teknolojisini kullanarak akıllı cihazınızı kulaklığınızla eşleştirin; müziğin ve telefon görüşmelerinizin keyfini kablolarla uğraşmadan kristal netliğinde özgürce çıkarın.

        Kolay taşınabilirlik için düz ve kompakt katlama

        Kolay taşınabilirlik için düz ve kompakt katlama

        Kolay taşıma ve saklama için düz veya kompakt katlanır

        Uzun süre konforlu kullanım için eğimli yumuşak kulak yastıkları

        Uzun süre konforlu kullanım için eğimli yumuşak kulak yastıkları

        Yumuşak kulak yastıkları ve eğimli sürücüler, uzun süre konforlu kullanım için idealdir.

        Beş Dakikada Hızlı Şarj teknolojisi

        Beş Dakikada Hızlı Şarj teknolojisi

        Hızlı Şarj teknolojisi, piliniz biterken cihazınızı hızlı bir şekilde şarj etmenizi sağlar. Sadece beş dakikalık şarj süresi, bir saatlik oynatma imkanı sunar.

        Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

        Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

        Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.

        Ultra hafif ve süper ince tasarım

        Ultra hafif ve süper ince tasarım

        Ultra hafif ve süper ince yapısıyla hareket halindeyken üstün konforu deneyimleyin.

        Göz alıcı metalik kaplama

        Göz alıcı metalik kaplama

        Baş bandının ince tasarımı ve metalik oval kulaklıklar sayesinde ikonik ve pürüzsüz bir görünüm.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Empedans
          32 Ohm
          Hoparlör çapı
          32 mm
          Frekans aralığı
          9 - 22 000 Hz
          Maksimum güç girişi
          40 mW
          Hassasiyet
          103  dB
          Diyafram
          PET

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          4,1
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m
          Mikrofon
          Dahili mikrofon

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Arama yönetimi
          • Aramayı Cevapla/Bitir
          • Son numarayı tekrar ara
          • Mikrofonun sesini kapatma
          • Aramayı reddet
          • Arama ve müzik arasında geçiş

        • Aksesuarlar

          USB kablosu
          Evet
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Şarj edilebilir
          Evet
          Bekleme süresi
          300* sa.
          Konuşma süresi
          13* sa
          Müzik çalma süresi
          13*  saat

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          18,5  cm
          Genişlik
          16,5  cm
          Derinlik
          4  cm
          Ağırlık
          0,137  kg

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Karton
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Yükseklik
          22,5  cm
          Genişlik
          19,5  cm
          Derinlik
          4,8  cm
          Brüt ağırlık
          0,264  kg
          Net ağırlık
          0,155  kg
          Dara ağırlığı
          0,109  kg
          EAN
          69 25970 71389 4

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          21,5  cm
          Genişlik
          16,8  cm
          Yükseklik
          25,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,977  kg
          Dara ağırlığı
          0,512  kg
          GTIN
          1 69 25970 71389 1
          Net ağırlık
          0,465  kg

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi