2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Kablosuz dinamik ve güçlü bas
Philips SHB3185 Bluetooth özellikli kablosuz kulaklıkta tek dokunuşla NFC eşleştirmesi özelliği bulunur. DJ kulaklıklarından esinlenen ve geleceğin sanatçıları için tasarlanan bu kulaklıkla, saatlerce müzik keyfi yapabilir veya portatif katlanabilirliği sayesinde aramaları konforlu bir şekilde yanıtlayabilirsiniz.
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Nefes alabilen kulak tamponları
Uzun süreli müzik keyfi ve konfor için yumuşak, nefes alabilen kulak tamponları.
32 mm güçlü sürücüler, dinamik ve güçlü bas sunar.
Kolay NFC eşleştirme, Bluetooth kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth özellikli cihaza tek dokunuşla bağlamanızı sağlar.
2.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Pre1
25/02/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Cok iyi bazi eksikleri hariç
Eksikleri giderilmeli bu eksiklikleri kalitesine gölge düşürüyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB3185BK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB3185BK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
Ciklettt
15/05/2019
Türkiye
Bluetoth kulaklık
Kulaklığın bir tanesi kırıldı.Ne yedek parça ne de servis dedteği var.
Bu değerlendirme SHB3185BK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHB3185BK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir