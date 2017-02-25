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Üretimden kaldırıldı

Bluetooth Kulaklık

SHB3185BK/00

2.5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Kablosuz dinamik ve güçlü bas

Philips SHB3185 Bluetooth özellikli kablosuz kulaklıkta tek dokunuşla NFC eşleştirmesi özelliği bulunur. DJ kulaklıklarından esinlenen ve geleceğin sanatçıları için tasarlanan bu kulaklıkla, saatlerce müzik keyfi yapabilir veya portatif katlanabilirliği sayesinde aramaları konforlu bir şekilde yanıtlayabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Kablosuz dinamik ve güçlü bas

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Nefes alabilen kulak tamponları

Uzun süreli müzik keyfi için yumuşak, nefes alabilen kulak tamponları

Uzun süreli müzik keyfi için yumuşak, nefes alabilen kulak tamponları

Uzun süreli müzik keyfi ve konfor için yumuşak, nefes alabilen kulak tamponları.

Dinamik ve güçlü bas için 32 mm yüksek yoğunluklu sürücüler

Dinamik ve güçlü bas için 32 mm yüksek yoğunluklu sürücüler

32 mm güçlü sürücüler, dinamik ve güçlü bas sunar.

Kolay eşleştirme için tek dokunuşla NFC bağlantısı

Kolay eşleştirme için tek dokunuşla NFC bağlantısı

Kolay NFC eşleştirme, Bluetooth kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth özellikli cihaza tek dokunuşla bağlamanızı sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.5

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2

25/02/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Cok iyi bazi eksikleri hariç

Eksikleri giderilmeli bu eksiklikleri kalitesine gölge düşürüyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB3185BK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB3185BK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

15/05/2019

Türkiye

Türkiye

Bluetoth kulaklık

Kulaklığın bir tanesi kırıldı.Ne yedek parça ne de servis dedteği var.

Bu değerlendirme SHB3185BK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHB3185BK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

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