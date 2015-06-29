Bluetooth stereo kulaklık
Kablosuz güçlü bas
Bluetooth bağlantılı Philips SHB3060 kablosuz kulaklık, DJ kulaklıklarından ilham alınarak, geleceğin sanatçıları için tasarlanmıştır. Akıllı, portatif ve katlanır tasarımı sayesinde konforlu bir şekilde saatlerce müzik dinleyebilir veya arama yapabilirsiniz.
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Bluetooth stereo kulaklık
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Bluetooth stereo kulaklık
Kablosuz güçlü bas 32 mm sürücülü/arkası kapalı Kulak üstü Net ve güçlü bas için 32 mm yüksek yoğunluklu sürücüler
32 mm yüksek güçlü sürücüler, net ve güçlü bas sunar.
Kablosuzun özgürlüğü ve rahatlığı için Bluetooth teknolojisi
Kristal netliğinde kablosuz müzik dinlemek için kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla eşleştirin.
Kapalı tip akustik yapısı iyi ses yalıtımı sağlar
Kapalı tip akustik yapısı ortam gürültüsünü önleyerek iyi ses yalıtımı sağlar.
Hareket halindeyken kolayca saklamak için düz katlanır tasarım
Hareket halindeyken en iyi deneyimi sunmak için üretilen kulaklık, harika taşınabilirlik ve kolay saklama için katlanarak kaldırılabilir.
Uzun süreli müzik keyfi için yumuşak, nefes alabilen kulak tamponları
Uzun süreli müzik keyfi ve konfor için yumuşak, nefes alabilen kulak tamponları.
Kablosuz kontrol, müzik ve çağrılar
Bluetooth teknolojisini kullanarak akıllı cihazınızı kulaklığınızla eşleştirin ve müzik ve telefon çağrılarının keyfini kablolarla uğraşmadan, kristal netliğinde özgürce çıkarın.
Ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı herkese uygundur
Ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı başınıza uyum sağlar.
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Ses
Akustik sistem
Kapalı Frekans aralığı
10 - 22.000 Hz Hoparlör çapı
32 mm Empedans
24 ohm Mıknatıs tipi
Neodimyum Maksimum güç girişi
30 mW Hassasiyet
106 dB
Bağlantı
Bluetooth profilleri Maksimum menzil
15 m'ye kadar
m
Dış Karton
Uzunluk
21
cm Ambalaj sayısı
3 Uzunluk
8.3
inç Genişlik
17
cm Brüt ağırlık
0.91
kg Yükseklik
25.5
cm GTIN
1 69 25970 70346 5 Genişlik
6.7
inç Yükseklik
10.0
inç Net ağırlık
0.423
kg Brüt ağırlık
2.006
lb Net ağırlık
0.933
lb Dara ağırlığı
0.487
kg Dara ağırlığı
1.074
lb
Kullanılabilirlik
Çağrı Yönetimi Ses seviyesi kontrolü
Evet
Güç
Pil Tipi
LI Polimer Müzik çalma süresi
11*
saat Bekleme süresi
200* saat Konuşma süresi
11* sa
Ambalaj boyutları
Yükseklik
22
cm Ambalaj türü
Karton Raf yerleşimi tipi
Her ikisi Genişlik
19.5
cm Derinlik
5
cm Yükseklik
8.7
inç Birlikte verilen ürün sayısı
1 EAN
69 25970 70346 8 Genişlik
7.7
inç Brüt ağırlık
0.242
kg Derinlik
2.0
inç Net ağırlık
0.141
kg Brüt ağırlık
0.534
lb Net ağırlık
0.311
lb Dara ağırlığı
0.101
kg Dara ağırlığı
0.223
lb
Ürün boyutları
Yükseklik
16
cm Genişlik
15.5
cm Derinlik
7
cm Genişlik
6.1
inç Yükseklik
6.3
inç Derinlik
2.8
inç Ağırlık
0.141
kg Ağırlık
0.311
lb
Aksesuarlar
Hızlı başlangıç kılavuzu
Dahil USB kablosu
Şarj için birlikte verilir
Tasarım
Renk
Beyaz
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