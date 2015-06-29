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      Bluetooth stereo kulaklık

      SHB3060WT/00

      Kablosuz güçlü bas

      Bluetooth bağlantılı Philips SHB3060 kablosuz kulaklık, DJ kulaklıklarından ilham alınarak, geleceğin sanatçıları için tasarlanmıştır. Akıllı, portatif ve katlanır tasarımı sayesinde konforlu bir şekilde saatlerce müzik dinleyebilir veya arama yapabilirsiniz.

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      Bu ürün satışta değil

      Bluetooth stereo kulaklık

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      Bluetooth stereo kulaklık
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      Bluetooth stereo kulaklık

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      Kablosuz güçlü bas

      • 32 mm sürücülü/arkası kapalı
      • Kulak üstü
      Net ve güçlü bas için 32 mm yüksek yoğunluklu sürücüler

      Net ve güçlü bas için 32 mm yüksek yoğunluklu sürücüler

      32 mm yüksek güçlü sürücüler, net ve güçlü bas sunar.

      Kablosuzun özgürlüğü ve rahatlığı için Bluetooth teknolojisi

      Kablosuzun özgürlüğü ve rahatlığı için Bluetooth teknolojisi

      Kristal netliğinde kablosuz müzik dinlemek için kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla eşleştirin.

      Kapalı tip akustik yapısı iyi ses yalıtımı sağlar

      Kapalı tip akustik yapısı iyi ses yalıtımı sağlar

      Kapalı tip akustik yapısı ortam gürültüsünü önleyerek iyi ses yalıtımı sağlar.

      Hareket halindeyken kolayca saklamak için düz katlanır tasarım

      Hareket halindeyken kolayca saklamak için düz katlanır tasarım

      Hareket halindeyken en iyi deneyimi sunmak için üretilen kulaklık, harika taşınabilirlik ve kolay saklama için katlanarak kaldırılabilir.

      Uzun süreli müzik keyfi için yumuşak, nefes alabilen kulak tamponları

      Uzun süreli müzik keyfi için yumuşak, nefes alabilen kulak tamponları

      Uzun süreli müzik keyfi ve konfor için yumuşak, nefes alabilen kulak tamponları.

      Kablosuz kontrol, müzik ve çağrılar

      Kablosuz kontrol, müzik ve çağrılar

      Bluetooth teknolojisini kullanarak akıllı cihazınızı kulaklığınızla eşleştirin ve müzik ve telefon çağrılarının keyfini kablolarla uğraşmadan, kristal netliğinde özgürce çıkarın.

      Ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı herkese uygundur

      Ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı başınıza uyum sağlar.

      Teknik Özellikler

      • Ses

        Akustik sistem
        Kapalı
        Frekans aralığı
        10 - 22.000 Hz
        Hoparlör çapı
        32 mm
        Empedans
        24 ohm
        Mıknatıs tipi
        Neodimyum
        Maksimum güç girişi
        30 mW
        Hassasiyet
        106 dB

      • Bağlantı

        Bluetooth profilleri
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Maksimum menzil
        15 m'ye kadar  m

      • Dış Karton

        Uzunluk
        21  cm
        Ambalaj sayısı
        3
        Uzunluk
        8.3  inç
        Genişlik
        17  cm
        Brüt ağırlık
        0.91  kg
        Yükseklik
        25.5  cm
        GTIN
        1 69 25970 70346 5
        Genişlik
        6.7  inç
        Yükseklik
        10.0  inç
        Net ağırlık
        0.423  kg
        Brüt ağırlık
        2.006  lb
        Net ağırlık
        0.933  lb
        Dara ağırlığı
        0.487  kg
        Dara ağırlığı
        1.074  lb

      • Kullanılabilirlik

        Çağrı Yönetimi
        • Çağrıyı Cevapla/Bitir
        • Çağrıyı Reddet
        • Mikrofonun sesini kapatma
        • Aramayı Tutma
        • Arama ve müzik arasında geçiş
        • 2 arama arasında geçiş
        Ses seviyesi kontrolü
        Evet

      • Güç

        Pil Tipi
        LI Polimer
        Müzik çalma süresi
        11*  saat
        Bekleme süresi
        200* saat
        Konuşma süresi
        11* sa

      • Ambalaj boyutları

        Yükseklik
        22  cm
        Ambalaj türü
        Karton
        Raf yerleşimi tipi
        Her ikisi
        Genişlik
        19.5  cm
        Derinlik
        5  cm
        Yükseklik
        8.7  inç
        Birlikte verilen ürün sayısı
        1
        EAN
        69 25970 70346 8
        Genişlik
        7.7  inç
        Brüt ağırlık
        0.242  kg
        Derinlik
        2.0  inç
        Net ağırlık
        0.141  kg
        Brüt ağırlık
        0.534  lb
        Net ağırlık
        0.311  lb
        Dara ağırlığı
        0.101  kg
        Dara ağırlığı
        0.223  lb

      • Ürün boyutları

        Yükseklik
        16  cm
        Genişlik
        15.5  cm
        Derinlik
        7  cm
        Genişlik
        6.1  inç
        Yükseklik
        6.3  inç
        Derinlik
        2.8  inç
        Ağırlık
        0.141  kg
        Ağırlık
        0.311  lb

      • Aksesuarlar

        Hızlı başlangıç kılavuzu
        Dahil
        USB kablosu
        Şarj için birlikte verilir

      • Tasarım

        Renk
        Beyaz

      Badge-D2C

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