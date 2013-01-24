Güçlendirilmiş dijital alım

Bu iç mekan/dış mekan için güçlendirilmiş anten mükemmel dijital ve analog sinyal alımı sağlar. Kompakt tasarımı ve çeşitli montaj seçenekleriyle kolay kurulum sunar. Enerji seçenekleri için uydu alıcının kılavuzuna bakın. Tüm faydaları görün