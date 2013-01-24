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    Dijital TV anteni

    SDV8622/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güçlendirilmiş dijital alım Güçlendirilmiş dijital alım Güçlendirilmiş dijital alım
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      Dijital TV anteni

      SDV8622/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Güçlendirilmiş dijital alım

      Bu iç mekan/dış mekan için güçlendirilmiş anten mükemmel dijital ve analog sinyal alımı sağlar. Kompakt tasarımı ve çeşitli montaj seçenekleriyle kolay kurulum sunar. Enerji seçenekleri için uydu alıcının kılavuzuna bakın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dijital TV anteni

      Güçlendirilmiş dijital alım

      Bu iç mekan/dış mekan için güçlendirilmiş anten mükemmel dijital ve analog sinyal alımı sağlar. Kompakt tasarımı ve çeşitli montaj seçenekleriyle kolay kurulum sunar. Enerji seçenekleri için uydu alıcının kılavuzuna bakın. Tüm faydaları görün

      Güçlendirilmiş dijital alım

      Bu iç mekan/dış mekan için güçlendirilmiş anten mükemmel dijital ve analog sinyal alımı sağlar. Kompakt tasarımı ve çeşitli montaj seçenekleriyle kolay kurulum sunar. Enerji seçenekleri için uydu alıcının kılavuzuna bakın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dijital TV anteni

      Güçlendirilmiş dijital alım

      Bu iç mekan/dış mekan için güçlendirilmiş anten mükemmel dijital ve analog sinyal alımı sağlar. Kompakt tasarımı ve çeşitli montaj seçenekleriyle kolay kurulum sunar. Enerji seçenekleri için uydu alıcının kılavuzuna bakın. Tüm faydaları görün

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        Dijital TV anteni

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        Güçlendirilmiş dijital alım

        40 dB Güçlendirilmiş anten

        • İç/dış mekan
        • 40 dB güçlendirilmiş

        Sinyal alımınızı 40 dB'e varan güçlendirme ile artırın

        40 dB'e varan güçlendirme zayıf sinyallerin gücünü artırır, sinyal alım alanınızı genişletir ve daha uzak mesafelerden daha çok sinyal almanızı sağlar.

        Kolay kurulum için son derece kompakt tasarım

        Bu antenin kompakt panel tasarımı iç veya dış mekana kolayca kurulmasını sağlar.

        Kolay kurulum için çeşitli montaj seçenekleri

        Çeşitli montaj seçenekleriyle (kol, duvar ve ray sistemi) kullanılabilen bu anteni evinizde kolayca konumlandırabilirsiniz.

        İstediğiniz renge boyayabileceğiniz hava koşullarına dayanıklı yüzey

        İç veya dış mekanınıza uygun, hava koşullarına dayanıklı boyanabilir yüzey.

        Sinyal kaybına karşı gürültü önleme filtresi

        Gürültü önleme filtresi, sinyal kaybına karşı koruma sağlar

        PVC / BFR içermez, tasarımıyla çevre dostudur

        Bu çevre dostu ürün PVC ve BFR malzemeleri içermez.

        Teknik Özellikler

        • Ürün boyutları

          Genişlik
          25  cm
          Yükseklik
          4  cm
          Derinlik
          18,8  cm
          Ağırlık
          0,8475  kg

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten Çıkışı
          75 ohm koaksiyel (IEC75)
          Anten kablosu uzunluğu
          600  cm
          Kazanç (anten + amplifikatör)
          40  dB
          Radyo bantları
          • UHF
          • VHF
          • FM

        • Güç

          Güç Adaptörü
          Dahil

        • Aksesuarlar

          Kullanım Kılavuzu
          Dahil

        • Ambalaj boyutları

          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Yükseklik
          32,8  cm
          Genişlik
          22,9  cm
          Derinlik
          12,5  cm
          Net ağırlık
          0,8475  kg
          Brüt ağırlık
          1,232  kg
          Dara ağırlığı
          0,3845  kg
          EAN
          87 12581 56410 0
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton

        • Dış Karton

          Uzunluk
          27,1  cm
          Genişlik
          24,2  cm
          Yükseklik
          32  cm
          Net ağırlık
          1,6950  kg
          Brüt ağırlık
          2,76  kg
          Dara ağırlığı
          1,0650  kg
          EAN
          87 12581 56477 3
          Ambalaj sayısı
          2

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