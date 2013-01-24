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Güçlendirilmiş dijital alım
Bu iç mekan/dış mekan için güçlendirilmiş anten mükemmel dijital ve analog sinyal alımı sağlar. Kompakt tasarımı ve çeşitli montaj seçenekleriyle kolay kurulum sunar. Enerji seçenekleri için uydu alıcının kılavuzuna bakın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlendirilmiş dijital alım
Bu iç mekan/dış mekan için güçlendirilmiş anten mükemmel dijital ve analog sinyal alımı sağlar. Kompakt tasarımı ve çeşitli montaj seçenekleriyle kolay kurulum sunar. Enerji seçenekleri için uydu alıcının kılavuzuna bakın. Tüm faydaları görün
Güçlendirilmiş dijital alım
Bu iç mekan/dış mekan için güçlendirilmiş anten mükemmel dijital ve analog sinyal alımı sağlar. Kompakt tasarımı ve çeşitli montaj seçenekleriyle kolay kurulum sunar. Enerji seçenekleri için uydu alıcının kılavuzuna bakın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlendirilmiş dijital alım
Bu iç mekan/dış mekan için güçlendirilmiş anten mükemmel dijital ve analog sinyal alımı sağlar. Kompakt tasarımı ve çeşitli montaj seçenekleriyle kolay kurulum sunar. Enerji seçenekleri için uydu alıcının kılavuzuna bakın. Tüm faydaları görün
Dijital TV anteni
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
40 dB'e varan güçlendirme zayıf sinyallerin gücünü artırır, sinyal alım alanınızı genişletir ve daha uzak mesafelerden daha çok sinyal almanızı sağlar.
Bu antenin kompakt panel tasarımı iç veya dış mekana kolayca kurulmasını sağlar.
Çeşitli montaj seçenekleriyle (kol, duvar ve ray sistemi) kullanılabilen bu anteni evinizde kolayca konumlandırabilirsiniz.
İç veya dış mekanınıza uygun, hava koşullarına dayanıklı boyanabilir yüzey.
Gürültü önleme filtresi, sinyal kaybına karşı koruma sağlar
Bu çevre dostu ürün PVC ve BFR malzemeleri içermez.
Ürün boyutları
Tuner/Alım/İletim
Güç
Aksesuarlar
Ambalaj boyutları
Dış Karton