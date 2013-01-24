Mükemmel dijital görüntü ve ses

Bu üstün GSM/4G filtreleme özellikli ve değişken kazanım kontrollü ultra düz güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için gelişmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Şık tasarımı, Flat TV'niz ve iç mekan dekorasyonunuz ile uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Tüm faydaları görün