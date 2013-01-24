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    Dijital TV anteni

    SDV6226/12
    • Mükemmel dijital görüntü ve ses Mükemmel dijital görüntü ve ses Mükemmel dijital görüntü ve ses
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      Dijital TV anteni

      SDV6226/12

      Mükemmel dijital görüntü ve ses

      Bu üstün GSM/4G filtreleme özellikli ve değişken kazanım kontrollü ultra düz güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için gelişmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Şık tasarımı, Flat TV'niz ve iç mekan dekorasyonunuz ile uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Dijital TV anteni

      Mükemmel dijital görüntü ve ses

      Bu üstün GSM/4G filtreleme özellikli ve değişken kazanım kontrollü ultra düz güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için gelişmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Şık tasarımı, Flat TV'niz ve iç mekan dekorasyonunuz ile uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Tüm faydaları görün

      Mükemmel dijital görüntü ve ses

      Bu üstün GSM/4G filtreleme özellikli ve değişken kazanım kontrollü ultra düz güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için gelişmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Şık tasarımı, Flat TV'niz ve iç mekan dekorasyonunuz ile uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Dijital TV anteni

      Mükemmel dijital görüntü ve ses

      Bu üstün GSM/4G filtreleme özellikli ve değişken kazanım kontrollü ultra düz güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için gelişmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Şık tasarımı, Flat TV'niz ve iç mekan dekorasyonunuz ile uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Tüm faydaları görün

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        Dijital TV anteni

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        Mükemmel dijital görüntü ve ses

        41 dB güçlendirilmiş anten

        • İç mekan
        • 41 dB Güçlendirilmiş
        • HDTV/UHF/VHF(H)

        Sinyal kaybına karşı gürültü önleme filtresi

        Gürültü önleme filtresi, sinyal kaybına karşı koruma sağlar

        Kullanım kolaylığı için 3 aşamalı kazanım kontrolü

        Kolay kurulum ve gelişmiş sinyal alım alanı için 3 güçlendirme seviyesi sunan 3 aşamalı kazanım kontrolü.

        Benzersiz düz tasarım

        Bu anten evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten Çıkışı
          75 ohm koaksiyel (IEC75)
          Anten kablosu uzunluğu
          180  cm
          Kazanç (anten + amplifikatör)
          41  dB
          Radyo bantları
          • UHF
          • VHF

        • Güç

          Güç LED göstergesi
          Yeşil
          Güç Adaptörü
          Dahil

        • Aksesuarlar

          Kullanım Kılavuzu
          Dahil

        • Dış Karton

          Uzunluk
          29,8  cm
          Genişlik
          24,8  cm
          Yükseklik
          26  cm
          Net ağırlık
          2,136  kg
          Brüt ağırlık
          3,337  kg
          Dara ağırlığı
          1,201  kg
          GTIN
          1 87 12581 65822 6
          Ambalaj sayısı
          4

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          35  cm
          Genişlik
          24,5  cm
          Derinlik
          5,9  cm
          Net ağırlık
          0,534  kg
          Brüt ağırlık
          0,749  kg
          Dara ağırlığı
          0,215  kg
          EAN
          87 12581 65822 9
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton

        • Ürün boyutları

          Genişlik
          25  cm
          Yükseklik
          18  cm
          Derinlik
          2,5  cm
          Ağırlık
          0,4  kg

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