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Mükemmel dijital görüntü ve ses
Bu üstün GSM/4G filtreleme özellikli ve değişken kazanım kontrollü ultra düz güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için gelişmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Şık tasarımı, Flat TV'niz ve iç mekan dekorasyonunuz ile uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel dijital görüntü ve ses
Bu üstün GSM/4G filtreleme özellikli ve değişken kazanım kontrollü ultra düz güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için gelişmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Şık tasarımı, Flat TV'niz ve iç mekan dekorasyonunuz ile uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Tüm faydaları görün
Mükemmel dijital görüntü ve ses
Bu üstün GSM/4G filtreleme özellikli ve değişken kazanım kontrollü ultra düz güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için gelişmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Şık tasarımı, Flat TV'niz ve iç mekan dekorasyonunuz ile uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel dijital görüntü ve ses
Bu üstün GSM/4G filtreleme özellikli ve değişken kazanım kontrollü ultra düz güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için gelişmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Şık tasarımı, Flat TV'niz ve iç mekan dekorasyonunuz ile uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Tüm faydaları görün
Dijital TV anteni
Philips Online Mağaza fiyatı
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Gürültü önleme filtresi, sinyal kaybına karşı koruma sağlar
Kolay kurulum ve gelişmiş sinyal alım alanı için 3 güçlendirme seviyesi sunan 3 aşamalı kazanım kontrolü.
Bu anten evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar.
Tuner/Alım/İletim
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