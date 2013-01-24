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    Dijital TV anteni

    SDV6224/12
    • Üstün dijital görüntü ve ses Üstün dijital görüntü ve ses Üstün dijital görüntü ve ses
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      Dijital TV anteni

      SDV6224/12

      Üstün dijital görüntü ve ses

      Bu üstün gürültü filtreleme özellikli ve değişken kazanım kontrollü güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için gelişmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Düz tasarımı ile evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Dijital TV anteni

      Üstün dijital görüntü ve ses

      Bu üstün gürültü filtreleme özellikli ve değişken kazanım kontrollü güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için gelişmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Düz tasarımı ile evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Üstün dijital görüntü ve ses

      Bu üstün gürültü filtreleme özellikli ve değişken kazanım kontrollü güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için gelişmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Düz tasarımı ile evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Dijital TV anteni

      Üstün dijital görüntü ve ses

      Bu üstün gürültü filtreleme özellikli ve değişken kazanım kontrollü güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için gelişmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Düz tasarımı ile evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar. Tüm faydaları görün

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        Dijital TV anteni

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Üstün dijital görüntü ve ses

        42 dB Güçlendirilmiş anten

        • İç mekan
        • 42 dB güçlendirilmiş
        • HDTV/UHF/VHF/FM

        Sinyal alımınızı 42 dB'e varan güçlendirme ile artırın

        42 dB'e varan güçlendirme zayıf sinyallerin gücünü artırır, sinyal alım alanınızı genişletir ve daha uzak mesafelerden daha çok sinyal almanızı sağlar.

        Benzersiz düz tasarım

        Bu anten evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar.

        Duvara monte edilebilir

        Gözden uzaktayken maksimum sinyal alımı için anteninizi kolayca konumlandırmanıza olanak sağlar

        Mükemmel gürültü filtreleme, sinyal kaybına karşı koruma sağlar

        Mükemmel gürültü filtreleme, sinyal kaybına karşı koruma sağlar.

        Ayarlanabilir kazanım kontrolü ve güç LED'i

        Sinyal alımını kolayca iyileştirmenizi sağlar

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten Çıkışı
          75 ohm koaksiyel (IEC75)
          Radyo bantları
          • UHF
          • VHF
          • FM
          • HDTV
          Kazanç (anten + amplifikatör)
          42  dB
          Anten kablosu uzunluğu
          180  cm

        • Güç

          Güç Adaptörü
          Dahil
          Güç LED göstergesi
          Yeşil

        • Aksesuarlar

          Kullanım Kılavuzu
          Dahil

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          33  cm
          Genişlik
          21  cm
          Derinlik
          7,6  cm
          Net ağırlık
          0,493  kg
          Brüt ağırlık
          0,822  kg
          Dara ağırlığı
          0,329  kg
          EAN
          87 12581 56423 0
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi

        • Dış Karton

          Uzunluk
          32,7  cm
          Genişlik
          22,5  cm
          Yükseklik
          32  cm
          Net ağırlık
          1,972  kg
          Brüt ağırlık
          3,683  kg
          Dara ağırlığı
          1,711  kg
          Ambalaj sayısı
          4
          GTIN
          1 87 12581 56423 7

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          2,5  cm
          Yükseklik
          18  cm
          Ağırlık
          0,442  kg
          Genişlik
          25  cm

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