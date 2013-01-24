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Üstün dijital görüntü ve ses
Bu üstün gürültü filtreleme özellikli ve değişken kazanım kontrollü güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için gelişmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Düz tasarımı ile evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün dijital görüntü ve ses
Bu üstün gürültü filtreleme özellikli ve değişken kazanım kontrollü güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için gelişmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Düz tasarımı ile evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Üstün dijital görüntü ve ses
Bu üstün gürültü filtreleme özellikli ve değişken kazanım kontrollü güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için gelişmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Düz tasarımı ile evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün dijital görüntü ve ses
Bu üstün gürültü filtreleme özellikli ve değişken kazanım kontrollü güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için gelişmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Düz tasarımı ile evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Dijital TV anteni
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
42 dB'e varan güçlendirme zayıf sinyallerin gücünü artırır, sinyal alım alanınızı genişletir ve daha uzak mesafelerden daha çok sinyal almanızı sağlar.
Bu anten evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar.
Gözden uzaktayken maksimum sinyal alımı için anteninizi kolayca konumlandırmanıza olanak sağlar
Mükemmel gürültü filtreleme, sinyal kaybına karşı koruma sağlar.
Sinyal alımını kolayca iyileştirmenizi sağlar
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