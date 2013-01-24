Üstün dijital görüntü ve ses

Bu üstün gürültü filtreleme özellikli ve değişken kazanım kontrollü güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için gelişmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Düz tasarımı ile evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar. Tüm faydaları görün