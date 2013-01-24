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    Dijital TV anteni

    SDV5225/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Gelişmiş dijital performans Gelişmiş dijital performans Gelişmiş dijital performans
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      Dijital TV anteni

      SDV5225/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Gelişmiş dijital performans

      Bu gürültü azaltma filtreli ve değişken kazanım kontrollü güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için geliştirilmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Düz tasarımı ile evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dijital TV anteni

      Gelişmiş dijital performans

      Bu gürültü azaltma filtreli ve değişken kazanım kontrollü güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için geliştirilmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Düz tasarımı ile evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Gelişmiş dijital performans

      Bu gürültü azaltma filtreli ve değişken kazanım kontrollü güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için geliştirilmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Düz tasarımı ile evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dijital TV anteni

      Gelişmiş dijital performans

      Bu gürültü azaltma filtreli ve değişken kazanım kontrollü güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için geliştirilmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Düz tasarımı ile evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar. Tüm faydaları görün

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        Dijital TV anteni

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        Gelişmiş dijital performans

        38 dB Güçlendirilmiş anten

        • İç mekan
        • 38 dB güçlendirilmiş
        • HDTV/UHF/VHF

        Sinyal alımınızı 38 dB'e varan güçlendirme ile artırın

        38 dB'e varan güçlendirme zayıf sinyallerin gücünü artırır, sinyal alım alanınızı genişletir ve daha uzak mesafelerden daha çok sinyal almanızı sağlar.

        Benzersiz düz tasarım

        Bu anten evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar.

        Ayarlanabilir kazanım kontrolü ve güç LED'i

        Sinyal alımını kolayca iyileştirmenizi sağlar

        Sinyal kaybına karşı gürültü önleme filtresi

        Gürültü önleme filtresi, sinyal kaybına karşı koruma sağlar

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten Çıkışı
          75 ohm koaksiyel (IEC75)
          Radyo bantları
          • UHF
          • VHF
          • HDTV
          Anten kablosu uzunluğu
          180  cm
          Kazanç (anten + amplifikatör)
          38  dB

        • Güç

          Güç Adaptörü
          Dahil
          Güç LED göstergesi
          Yeşil

        • Aksesuarlar

          Kullanım Kılavuzu
          Dahil

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          32,8  cm
          Genişlik
          11,2  cm
          Derinlik
          8,8  cm
          Net ağırlık
          0,316  kg
          Brüt ağırlık
          0,501  kg
          Dara ağırlığı
          0,185  kg
          EAN
          87 12581 56418 6
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi

        • Dış Karton

          Uzunluk
          23,8  cm
          Genişlik
          19,4  cm
          Yükseklik
          32  cm
          Net ağırlık
          1,264  kg
          Brüt ağırlık
          2,3  kg
          Dara ağırlığı
          1,036  kg
          Ambalaj sayısı
          4
          GTIN
          1 87 12581 56418 3

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          2,7  cm
          Yükseklik
          27,5  cm
          Ağırlık
          0,316  kg
          Genişlik
          7,3  cm

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