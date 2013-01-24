Gelişmiş dijital performans

Bu gürültü azaltma filtreli ve değişken kazanım kontrollü güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için geliştirilmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Düz tasarımı ile evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar. Tüm faydaları görün