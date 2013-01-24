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Gelişmiş dijital performans
Bu gürültü azaltma filtreli ve değişken kazanım kontrollü güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için geliştirilmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Düz tasarımı ile evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gelişmiş dijital performans
Bu gürültü azaltma filtreli ve değişken kazanım kontrollü güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için geliştirilmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Düz tasarımı ile evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Gelişmiş dijital performans
Bu gürültü azaltma filtreli ve değişken kazanım kontrollü güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için geliştirilmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Düz tasarımı ile evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gelişmiş dijital performans
Bu gürültü azaltma filtreli ve değişken kazanım kontrollü güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlar için geliştirilmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Düz tasarımı ile evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Dijital TV anteni
Philips Online Mağaza fiyatı
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38 dB'e varan güçlendirme zayıf sinyallerin gücünü artırır, sinyal alım alanınızı genişletir ve daha uzak mesafelerden daha çok sinyal almanızı sağlar.
Bu anten evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar.
Sinyal alımını kolayca iyileştirmenizi sağlar
Gürültü önleme filtresi, sinyal kaybına karşı koruma sağlar
Tuner/Alım/İletim
Güç
Aksesuarlar
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Dış Karton
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