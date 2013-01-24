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Dijital yayınların keyfini çıkarın
Gürültü azaltma filtreli ve değişken kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlarda geliştirilmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. 230 - 240 V veya 12 V DC akımla beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dijital yayınların keyfini çıkarın
Gürültü azaltma filtreli ve değişken kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlarda geliştirilmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. 230 - 240 V veya 12 V DC akımla beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir Tüm faydaları görün
Dijital yayınların keyfini çıkarın
Gürültü azaltma filtreli ve değişken kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlarda geliştirilmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. 230 - 240 V veya 12 V DC akımla beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dijital yayınların keyfini çıkarın
Gürültü azaltma filtreli ve değişken kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlarda geliştirilmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. 230 - 240 V veya 12 V DC akımla beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir Tüm faydaları görün
Dijital TV anteni
Philips Online Mağaza fiyatı
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36 dB'e varan güçlendirme zayıf sinyallerin gücünü artırır, sinyal alım alanınızı genişletir ve daha uzak mesafelerden daha çok sinyal almanızı sağlar.
90° yatırmalı 330° yarıçap UHF elemanının maksimum sinyale göre ayarlanabilmesini sağlar
Sinyal alımını kolayca iyileştirmenizi sağlar
Gürültü önleme filtresi, sinyal kaybına karşı koruma sağlar
Ev, tekne, karavan ve çadırda kullanım için taşınabilir iç mekan anteni, 220V AC (birlikte verilir) veya 12V DC (birlikte verilmez)
Tuner/Alım/İletim
Güç
Aksesuarlar
Ambalaj boyutları
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