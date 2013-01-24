Dijital yayınların keyfini çıkarın

Gürültü azaltma filtreli ve değişken kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlarda geliştirilmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. 230 - 240 V veya 12 V DC akımla beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir Tüm faydaları görün