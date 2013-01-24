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    Dijital TV anteni

    SDV5120/12
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      Dijital TV anteni

      SDV5120/12

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      Gürültü azaltma filtreli ve değişken kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlarda geliştirilmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. 230 - 240 V veya 12 V DC akımla beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Dijital TV anteni

      Dijital yayınların keyfini çıkarın

      Gürültü azaltma filtreli ve değişken kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlarda geliştirilmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. 230 - 240 V veya 12 V DC akımla beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir Tüm faydaları görün

      Dijital yayınların keyfini çıkarın

      Gürültü azaltma filtreli ve değişken kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlarda geliştirilmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. 230 - 240 V veya 12 V DC akımla beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Dijital TV anteni

      Dijital yayınların keyfini çıkarın

      Gürültü azaltma filtreli ve değişken kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlarda geliştirilmiş sinyal alımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. 230 - 240 V veya 12 V DC akımla beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir Tüm faydaları görün

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        Dijital TV anteni

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        36 dB Güçlendirilmiş anten

        • İç mekan
        • 36 dB güçlendirilmiş
        • HDTV/UHF/VHF/FM

        Sinyal alımınızı 36 dB'e varan güçlendirme ile artırın

        36 dB'e varan güçlendirme zayıf sinyallerin gücünü artırır, sinyal alım alanınızı genişletir ve daha uzak mesafelerden daha çok sinyal almanızı sağlar.

        Eğerek ve döndürerek konumlandırma

        90° yatırmalı 330° yarıçap UHF elemanının maksimum sinyale göre ayarlanabilmesini sağlar

        Ayarlanabilir kazanç kontrolü

        Sinyal alımını kolayca iyileştirmenizi sağlar

        Sinyal kaybına karşı gürültü önleme filtresi

        Gürültü önleme filtresi, sinyal kaybına karşı koruma sağlar

        İsteğe bağlı DC güç kaynağı

        Ev, tekne, karavan ve çadırda kullanım için taşınabilir iç mekan anteni, 220V AC (birlikte verilir) veya 12V DC (birlikte verilmez)

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten Çıkışı
          75 ohm koaksiyel (IEC75)
          Radyo bantları
          • UHF
          • FM
          • VHF
          Anten kablosu uzunluğu
          180  cm
          Kazanç (anten + amplifikatör)
          36  dB

        • Güç

          Güç Adaptörü
          Dahil

        • Aksesuarlar

          Kullanım Kılavuzu
          Dahil

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          31  cm
          Genişlik
          19  cm
          Derinlik
          6,5  cm
          Net ağırlık
          0,462  kg
          Brüt ağırlık
          0,713  kg
          Dara ağırlığı
          0,251  kg
          EAN
          87 12581 56417 9
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir

        • Dış Karton

          Uzunluk
          30,5  cm
          Genişlik
          28,5  cm
          Yükseklik
          21,5  cm
          Net ağırlık
          1,848  kg
          Brüt ağırlık
          3,2  kg
          Dara ağırlığı
          1,352  kg
          Ambalaj sayısı
          4
          GTIN
          1 87 12581 56417 6

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          24,8  cm
          Yükseklik
          4,6  cm
          Ağırlık
          0,462  kg
          Genişlik
          15  cm

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