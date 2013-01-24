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    Dijital TV anteni

    SDV5100/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dijital yayınların keyfini çıkarın Dijital yayınların keyfini çıkarın Dijital yayınların keyfini çıkarın
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      Dijital TV anteni

      SDV5100/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Dijital yayınların keyfini çıkarın

      Bu tek dipol kompakt anten uydu alıcınızla çalışmak üzere tasarlanmıştır. 18 dB güçlendirme, dijital TV izlemek için ihtiyaç duyduğunuz sinyali alabilmeniz için sinyal alım alanını ve performansını artırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dijital TV anteni

      Dijital yayınların keyfini çıkarın

      Bu tek dipol kompakt anten uydu alıcınızla çalışmak üzere tasarlanmıştır. 18 dB güçlendirme, dijital TV izlemek için ihtiyaç duyduğunuz sinyali alabilmeniz için sinyal alım alanını ve performansını artırır. Tüm faydaları görün

      Dijital yayınların keyfini çıkarın

      Bu tek dipol kompakt anten uydu alıcınızla çalışmak üzere tasarlanmıştır. 18 dB güçlendirme, dijital TV izlemek için ihtiyaç duyduğunuz sinyali alabilmeniz için sinyal alım alanını ve performansını artırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dijital TV anteni

      Dijital yayınların keyfini çıkarın

      Bu tek dipol kompakt anten uydu alıcınızla çalışmak üzere tasarlanmıştır. 18 dB güçlendirme, dijital TV izlemek için ihtiyaç duyduğunuz sinyali alabilmeniz için sinyal alım alanını ve performansını artırır. Tüm faydaları görün

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        Dijital TV anteni

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        Dijital yayınların keyfini çıkarın

        18 dB Güçlendirilmiş anten

        • İç mekan
        • 18 dB güçlendirilmiş
        • HDTV/UHF/VHF

        Sinyal alımınızı 18 dB'e varan güçlendirme ile artırın

        18 dB'e varan güçlendirme zayıf sinyallerin gücünü artırır, sinyal alım alanınızı genişletir ve daha uzak mesafelerden daha çok sinyal almanızı sağlar.

        Kompakt tasarım

        Bu antenin kompakt tasarımı, evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar.

        Gelişmiş sinyal alımı için eğimli tek dipol

        Eğimli tek dipol, hem yatay hem de dikey yayın sinyallerini alan basit, tek elemanlı bir tasarımdır. Sinyaller yatay veya dikey polarize olsalar bile, önemli olan her iki konum için de ayar yapabilmektir.

        Mükemmel denge için ağırlıklı taban

        Ağırlıklı taban antenin duruşunu dengeler, böylece daha fazla anten konum seçeneğine sahip olursunuz.

        Sinyal kaybına karşı gürültü önleme filtresi

        Gürültü önleme filtresi, sinyal kaybına karşı koruma sağlar

        PVC / BFR içermez, tasarımıyla çevre dostudur

        Bu çevre dostu ürün PVC ve BFR malzemeleri içermez.

        Teknik Özellikler

        • Ürün boyutları

          Genişlik
          6  cm
          Yükseklik
          23,83  cm
          Derinlik
          7,54  cm
          Ağırlık
          0,142  kg

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          • UHF
          • VHF
          Anten kablosu uzunluğu
          150  cm
          Kazanç (anten + amplifikatör)
          18  dB
          Anten Çıkışı
          75 ohm koaksiyel (IEC75)

        • Güç

          Güç Adaptörü
          Dahil

        • Aksesuarlar

          Kullanım Kılavuzu
          Dahil

        • Ambalaj boyutları

          Raf yerleşimi tipi
          Sahte
          Derinlik
          10  cm
          EAN
          87 12581 56415 5
          Brüt ağırlık
          0,355  kg
          Yükseklik
          31  cm
          Net ağırlık
          0,195  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Sahte
          Dara ağırlığı
          0,16  kg
          Genişlik
          10  cm

        • Dış Karton

          GTIN
          1 87 12581 56415 2
          Brüt ağırlık
          2,47  kg
          Yükseklik
          30,2  cm
          Uzunluk
          32,2  cm
          Net ağırlık
          1,170  kg
          Ambalaj sayısı
          6
          Dara ağırlığı
          1,300  kg
          Genişlik
          21,5  cm

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