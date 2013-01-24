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Dijital yayınların keyfini çıkarın
Bu tek dipol kompakt anten uydu alıcınızla çalışmak üzere tasarlanmıştır. 18 dB güçlendirme, dijital TV izlemek için ihtiyaç duyduğunuz sinyali alabilmeniz için sinyal alım alanını ve performansını artırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dijital yayınların keyfini çıkarın
Bu tek dipol kompakt anten uydu alıcınızla çalışmak üzere tasarlanmıştır. 18 dB güçlendirme, dijital TV izlemek için ihtiyaç duyduğunuz sinyali alabilmeniz için sinyal alım alanını ve performansını artırır. Tüm faydaları görün
Dijital yayınların keyfini çıkarın
Bu tek dipol kompakt anten uydu alıcınızla çalışmak üzere tasarlanmıştır. 18 dB güçlendirme, dijital TV izlemek için ihtiyaç duyduğunuz sinyali alabilmeniz için sinyal alım alanını ve performansını artırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dijital yayınların keyfini çıkarın
Bu tek dipol kompakt anten uydu alıcınızla çalışmak üzere tasarlanmıştır. 18 dB güçlendirme, dijital TV izlemek için ihtiyaç duyduğunuz sinyali alabilmeniz için sinyal alım alanını ve performansını artırır. Tüm faydaları görün
Dijital TV anteni
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
18 dB'e varan güçlendirme zayıf sinyallerin gücünü artırır, sinyal alım alanınızı genişletir ve daha uzak mesafelerden daha çok sinyal almanızı sağlar.
Bu antenin kompakt tasarımı, evinizin dekoruna kolaylıkla uyum sağlar.
Eğimli tek dipol, hem yatay hem de dikey yayın sinyallerini alan basit, tek elemanlı bir tasarımdır. Sinyaller yatay veya dikey polarize olsalar bile, önemli olan her iki konum için de ayar yapabilmektir.
Ağırlıklı taban antenin duruşunu dengeler, böylece daha fazla anten konum seçeneğine sahip olursunuz.
Gürültü önleme filtresi, sinyal kaybına karşı koruma sağlar
Bu çevre dostu ürün PVC ve BFR malzemeleri içermez.
Ürün boyutları
Tuner/Alım/İletim
Güç
Aksesuarlar
Ambalaj boyutları
Dış Karton