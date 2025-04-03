ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Tek ürün çekimi
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Ürün yaşam tarzı
  • Tek ürün çekimi
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Ürün yaşam tarzı

Philips Avent Natural ResponseBiberon

SCY903/74

4

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler

Natural Response Biberon Emziği, sadece bebek aktif olarak emdiğinde süt verir. Bebekler, memeden süt emiyormuş gibi kendi ritimlerinde süt içebilir; bu sayede emzirmeyi ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirebilirsiniz. Doğru emziği bulmak önemlidir. Daha fazla bilgi için aşağıya bakın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Meme ucu gibi hareket eden biberon emziği

Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler

  • 1 Biberon

  • 260 ml/9 oz

  • Orta Akışlı Emzik

  • 3-6 ay

Biberon emziğinden bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir

Biberon emziğinden bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir

Doğal Tepkili Biberon Emziği, bebeğinizin doğal beslenme ritmiyle birlikte hareket ederek emzirme ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirmenizi sağlar. Emziğin, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelmesini sağlayan benzersiz bir ağzı vardır. Bu sayede bebeğiniz yutmak ve nefes almak için durduğunda süt akışı da durur.

Meme ucu şeklindeki emzikle doğal kavrama

Meme ucu şeklindeki emzikle doğal kavrama

Meme ucu hissi veren ve şekil olarak meme ucuna benzeyen geniş, yumuşak ve esnek emzik, meme ucunu taklit ederek bebeğin kolayca kavramasına ve beslenmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Doğru emziği bulmak önemlidir

Doğru emziği bulmak önemlidir

Hepimiz farklı hızlarda öğreniriz. Emme bir beceridir ve bazı bebekler bu beceriyi diğerlerinden daha hızlı geliştirir. Bu nedenle "Yeni Doğan Akışlı" biberon emziğimiz (Biberon Emziği 0), bazı bebekler için Doğal Tepkili biberon emziklerine geçmeden önce daha faydalı olabilir. Bebeğinizin Doğal Tepkili biberon emziğini kullanarak 50 ml/1,7 oz'u bitirmesi 20 dakikadan uzun sürüyorsa "Yeni Doğan Akışlı" biberon emziğine geçin. Bebeğiniz emmek yerine emzikle oynuyorsa ya da sinirli görünüyorsa daha hızlı akışlı bir Doğal Tepkili biberon emziğini deneyin. Besleme zorlukları devam ederse bir sağlık uzmanına danışın.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

03/04/2025

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Sevdik

Kızlarım çok seviyor severek kullanıyoruz anne göğsü hissini kaybetmediler

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Natural Response SCY903 Biberon için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2024-12-03

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Natural Response SCY903 Biberon için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2024-12-03

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA