2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SCN355/INT
Küçük Alan. Devasa Görüntü!
Duvardan sadece birkaç santimetre uzağa konumlandırılabilen ve Üç Lazerli Ultra Kısa Yansıtma Açılı bir projektör olan Screeneo UL5 Smart, HDR10 ve REC2020 renk doğruluğu ile 120 ince kadar Full HD görüntü sunar*. Önceden yüklenmiş uygulamalar. Çift bant Wi-Fi ve Bluetooth.
Ultra Kısa Yansıtma Açılı, 100 inç ekran
%108 REC2020 ile Full HD
LuminOS sistemi, yerleşik uygulamalar
Ultra Kompakt
Screeneo UL5 Smart ile çok yönlü bağlantının gücünü ortaya çıkarın. HDMI 2.1, USB A ve USB-C bağlantı noktaları ile oyun konsolları, Apple TV veya uydu alıcıları gibi cihazları bağlamak çok kolaydır. Sorunsuz Amazon Fire Stick bağlantısı için USB A güç bağlantı noktasını kullanın. Ayrıca USB-C bağlantı noktası projektörünüze güç verirken dizüstü bilgisayarların, akıllı telefonların veya tabletlerin kolayca bağlanmasına olanak tanır. Screeneo UL5 Smart, kapsamlı bağlantı özelliğiyle kesintisiz eğlence imkanı sunar.
Screeneo UL5 Smart'ın tümleşik 2x3 W hoparlörleriyle izleme deneyiminizi zenginleştirin. Bu hoparlörler, dengeli ses çıkışıyla görsellerinizi tamamlayarak çok yönlü bir eğlence deneyimi sunar. Daha yüksek ses mi istiyorsunuz? Harici Bluetooth hoparlörünüzü Screeneo UL5 Smart'a bağlamanız yeterli!
Android tabanlı gelişmiş LuminOS sistemimizden güç alan Screeneo UL5 Smart ile sınırsız eğlence dünyasına adım atın. Kullanıma hazır bir şekilde gelen ve anında keyfini çıkarabileceğiniz bu cihazda; Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ ve daha fazlası gibi tüm favori uygulamalarınız önceden yüklenmiştir! Screeneo UL5 Smart'ın kolaylığı ve rahatlığıyla multimedya dünyası deneyimi parmaklarınızın ucunda.
Yorumlar
Renk parlaklığı (renkli ışık çıkışı) ve beyaz parlaklığı (beyaz ışık çıkışı) projektör ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Renkli ışık çıkışı IDMS 15.4'e göre; beyaz ışık çıkışı ISO 21118'e göre ölçülür.
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI ticari takdim şekli ve HDMI Logoları; HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
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