Küçük Alan. Devasa Görüntü!

Duvardan sadece birkaç santimetre uzağa konumlandırılabilen ve Üç Lazerli Ultra Kısa Yansıtma Açılı bir projektör olan Screeneo UL5 Smart, HDR10 ve REC2020 renk doğruluğu ile 120 ince kadar Full HD görüntü sunar*. Önceden yüklenmiş uygulamalar. Çift bant Wi-Fi ve Bluetooth.