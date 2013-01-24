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Bebeğiniz için sağlıklı bir ortam
Ultrasonik nemlendirici, konforlu bir nem seviyesi sağlayarak bebeğinizi boğaz ağrılarına ve mukus zarı tahrişlerine karşı korur. Bunun da enfeksiyonlara karşı direnç oluşturmada olumlu bir etkisi vardır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğiniz için sağlıklı bir ortam
Ultrasonik nemlendirici, konforlu bir nem seviyesi sağlayarak bebeğinizi boğaz ağrılarına ve mukus zarı tahrişlerine karşı korur. Bunun da enfeksiyonlara karşı direnç oluşturmada olumlu bir etkisi vardır.
Bebeğiniz için sağlıklı bir ortam
Ultrasonik nemlendirici, konforlu bir nem seviyesi sağlayarak bebeğinizi boğaz ağrılarına ve mukus zarı tahrişlerine karşı korur. Bunun da enfeksiyonlara karşı direnç oluşturmada olumlu bir etkisi vardır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğiniz için sağlıklı bir ortam
Ultrasonik nemlendirici, konforlu bir nem seviyesi sağlayarak bebeğinizi boğaz ağrılarına ve mukus zarı tahrişlerine karşı korur. Bunun da enfeksiyonlara karşı direnç oluşturmada olumlu bir etkisi vardır.
Ultrasonik Nemlendirici
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Ultrasonik nemlendirici, konforlu bir nem seviyesi yaratarak bebeğinizi boğaz ağrılarına ve mukus zarı tahrişlerine karşı korur. Bunun da enfeksiyonlara karşı direnç oluşturmada olumlu bir etkisi vardır.
Havadaki nemin artması, bebeğinizin hassas cildinin sağlıklı ve yumuşak kalmasına yardımcı olur.
Bebeğinizin odasındaki ideal nem ve sıcaklık seviyelerini kontrol edebilmeniz ve sabit tutabilmeniz için bir higrometre ve termometre kumanda seti dahil edilmiştir. (İdeal değerler 16 -20 Cº arası sıcaklık ve %40 - 60 bağıl nemdir.)
Günlük koşullara ve bebeğinizin ihtiyaçlarına göre buhar çıkışını kolayca ayarlayın.
Nemlendiricinin son derece sessiz çalışması sayesinde, bebeğiniz huzurla uyuyabilir.
Eviniz için güvenli ve doğal bir sistem. Yüksek frekanslı ultrason dalgalarıyla yaratılan serin ve sağlıklı buhar, yoğunlaşmaya veya oda ısısının artmasına sebep olmaz.
Su deposu boşaldığında, cihaz otomatik olarak kapanır.
Eviniz için güvenli ve doğal bir sistem. Yüksek frekanslı ultrason dalgalarıyla yaratılan serin ve sağlıklı buhar, yoğunlaşmaya veya oda ısısının artmasına sebep olmaz; bebeğiniz için tamamen güvenlidir.
Teknik spesifikasyonlar
Güç
Ağırlık ve boyutlar