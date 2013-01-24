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    Ultrasonik Nemlendirici

    SCH580/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bebeğiniz için sağlıklı bir ortam Bebeğiniz için sağlıklı bir ortam Bebeğiniz için sağlıklı bir ortam
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      Ultrasonik Nemlendirici

      SCH580/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Bebeğiniz için sağlıklı bir ortam

      Ultrasonik nemlendirici, konforlu bir nem seviyesi sağlayarak bebeğinizi boğaz ağrılarına ve mukus zarı tahrişlerine karşı korur. Bunun da enfeksiyonlara karşı direnç oluşturmada olumlu bir etkisi vardır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Ultrasonik Nemlendirici

      Bebeğiniz için sağlıklı bir ortam

      Ultrasonik nemlendirici, konforlu bir nem seviyesi sağlayarak bebeğinizi boğaz ağrılarına ve mukus zarı tahrişlerine karşı korur. Bunun da enfeksiyonlara karşı direnç oluşturmada olumlu bir etkisi vardır.

      Bebeğiniz için sağlıklı bir ortam

      Ultrasonik nemlendirici, konforlu bir nem seviyesi sağlayarak bebeğinizi boğaz ağrılarına ve mukus zarı tahrişlerine karşı korur. Bunun da enfeksiyonlara karşı direnç oluşturmada olumlu bir etkisi vardır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Ultrasonik Nemlendirici

      Bebeğiniz için sağlıklı bir ortam

      Ultrasonik nemlendirici, konforlu bir nem seviyesi sağlayarak bebeğinizi boğaz ağrılarına ve mukus zarı tahrişlerine karşı korur. Bunun da enfeksiyonlara karşı direnç oluşturmada olumlu bir etkisi vardır.

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        Ultrasonik Nemlendirici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Bebeğiniz için sağlıklı bir ortam

        Sıcaklık ve nem seviyesinin korunmasına yardım eder

        Mukus zarı tahrişlerini engeller

        Ultrasonik nemlendirici, konforlu bir nem seviyesi yaratarak bebeğinizi boğaz ağrılarına ve mukus zarı tahrişlerine karşı korur. Bunun da enfeksiyonlara karşı direnç oluşturmada olumlu bir etkisi vardır.

        Bebek cildi yumuşaklığını korur

        Havadaki nemin artması, bebeğinizin hassas cildinin sağlıklı ve yumuşak kalmasına yardımcı olur.

        İdeal nem ve sıcaklığı kontrol eder

        Bebeğinizin odasındaki ideal nem ve sıcaklık seviyelerini kontrol edebilmeniz ve sabit tutabilmeniz için bir higrometre ve termometre kumanda seti dahil edilmiştir. (İdeal değerler 16 -20 Cº arası sıcaklık ve %40 - 60 bağıl nemdir.)

        Ayarlanabilir buhar çıkışı

        Günlük koşullara ve bebeğinizin ihtiyaçlarına göre buhar çıkışını kolayca ayarlayın.

        Sessiz çalıştığı için bebeğiniz huzurla uyur

        Nemlendiricinin son derece sessiz çalışması sayesinde, bebeğiniz huzurla uyuyabilir.

        Ultrasonik buharlaşma presibi gereğince yoğunlaşma yapmaz

        Eviniz için güvenli ve doğal bir sistem. Yüksek frekanslı ultrason dalgalarıyla yaratılan serin ve sağlıklı buhar, yoğunlaşmaya veya oda ısısının artmasına sebep olmaz.

        Bebeğinizin güvenliği için otomatik kapanma

        Su deposu boşaldığında, cihaz otomatik olarak kapanır.

        Tamamen güvenli, serin buhar çıkışı

        Eviniz için güvenli ve doğal bir sistem. Yüksek frekanslı ultrason dalgalarıyla yaratılan serin ve sağlıklı buhar, yoğunlaşmaya veya oda ısısının artmasına sebep olmaz; bebeğiniz için tamamen güvenlidir.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gürültü seviyesi
          < 35  dB
          Sıcaklık ölçüm aralığı
          0-50  °C
          Bağıl nem aralığı
          %30 - %80  BN
          Buhar teknolojisi
          Ultrasonik
          Buhar çıkışı
          250  ml/s
          Su haznesi hacmi
          2  l

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240  V
          Frekans
          50/60  Hz
          Güç tüketimi
          35  W

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları (G x D x Y)
          Ø 240 x 330  mm
          Ürün ağırlığı
          3,3  kg

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