Tamamen güvenli, serin buhar çıkışı

Eviniz için güvenli ve doğal bir sistem. Yüksek frekanslı ultrason dalgalarıyla yaratılan serin ve sağlıklı buhar, yoğunlaşmaya veya oda ısısının artmasına sebep olmaz; bebeğiniz için tamamen güvenlidir.