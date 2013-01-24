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    Avent

    Dişlik Klasik Model

    SCF884/01
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Minik ağızlara ve ellere uygundur Minik ağızlara ve ellere uygundur Minik ağızlara ve ellere uygundur
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      Avent Dişlik Klasik Model

      SCF884/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Minik ağızlara ve ellere uygundur

      Philips Avent BPA içermeyen Classic dişlik serisi SCF884/01, bebeğinizin diş çıkarma döneminde hassaslaşan damağına masaj yapar. Renkli tasarımı ve kompakt yapısıyla bebeğinizin minik ellerine ve ağzına uygundur, diş çıkarma acısını azaltmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Avent Dişlik Klasik Model

      Minik ağızlara ve ellere uygundur

      Philips Avent BPA içermeyen Classic dişlik serisi SCF884/01, bebeğinizin diş çıkarma döneminde hassaslaşan damağına masaj yapar. Renkli tasarımı ve kompakt yapısıyla bebeğinizin minik ellerine ve ağzına uygundur, diş çıkarma acısını azaltmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Minik ağızlara ve ellere uygundur

      Philips Avent BPA içermeyen Classic dişlik serisi SCF884/01, bebeğinizin diş çıkarma döneminde hassaslaşan damağına masaj yapar. Renkli tasarımı ve kompakt yapısıyla bebeğinizin minik ellerine ve ağzına uygundur, diş çıkarma acısını azaltmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Avent Dişlik Klasik Model

      Minik ağızlara ve ellere uygundur

      Philips Avent BPA içermeyen Classic dişlik serisi SCF884/01, bebeğinizin diş çıkarma döneminde hassaslaşan damağına masaj yapar. Renkli tasarımı ve kompakt yapısıyla bebeğinizin minik ellerine ve ağzına uygundur, diş çıkarma acısını azaltmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün

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        Dişlik Klasik Model

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        Minik ağızlara ve ellere uygundur

        Diş çıkarma acısını azaltmaya yardım eden dişlik

        • 3. Aşama
        • Arka dişler için Dişlik
        Sıcak suyla kolayca temizlenir

        Sıcak suyla kolayca temizlenir

        Yuvarlatılmış kenarlarıyla bu dişlik bebeğinizin tutması için ergonomik bir tasarıma sahiptir. Bu sayede kolay temizlenebilir ve kolayca sıkışmaz. Yeniden kullanmak için musluk altında durulamanız yeterlidir!

        Arka dişler çıkarken damağı soğutan ve masaj yaparak rahatlatan dokulara sahiptir

        Arka dişler çıkarken damağı soğutan ve masaj yaparak rahatlatan dokulara sahiptir

        Bu jel dolgulu dişlik bebeğinizin diş çıkarma dönemindeki acısını hafifletmek üzere soğuk baskı yapmak için buzdolabında soğutulabilir. Farklı yüzeyler bebeğinizin hoşlanacağı miktarda baskı uygulamak için farklı seviyeler sunar.

        Philips Avent emzikler BPA ve Ftalat İçermez

        Philips Avent emzikler BPA ve Ftalat İçermez

        BPA içermez – 2011/8/AB sayılı AB Direktifi'ne uygundur.

        Soğutmak için buzdolabına koyabilirsiniz

        Soğutmak için buzdolabına koyabilirsiniz

        Renkli, oynamayı teşvik eden özellikler

        Renkli, oynamayı teşvik eden özellikler

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Malezya
          Evet

        • Özellikler

          Diş çıkarma acısını azaltmaya yardım eder
          Evet
          Hijyenik
          Evet
          BPA içermez
          Evet
          Renklidir, oynamayı teşvik eder
          Evet
          Soğutur ve diş etlerine masaj yapar
          Evet
          Arka dişler için
          Evet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • 0 - 6 ay
          • 6 - 12 ay

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