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    Philips Avent

    Çatal bıçak takımı ve seyahat çantası 12 ay+

    SCF718/00
    Avent
    Avent
    • Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar. Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar. Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.
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      Philips Avent Çatal bıçak takımı ve seyahat çantası 12 ay+

      SCF718/00

      Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.

      Philips Avent kutulu çatal kaşık takımı SCF718/00, sık seyahat eden anneler için idealdir. Bu takım, 12 ay+ için çatal ve kaşık ile seyahat sırasında takımın temiz kalmasını sağlayan bir seyahat kutusundan oluşur.

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL

      Philips Avent Çatal bıçak takımı ve seyahat çantası 12 ay+

      Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.

      Philips Avent kutulu çatal kaşık takımı SCF718/00, sık seyahat eden anneler için idealdir. Bu takım, 12 ay+ için çatal ve kaşık ile seyahat sırasında takımın temiz kalmasını sağlayan bir seyahat kutusundan oluşur.

      Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.

      Philips Avent kutulu çatal kaşık takımı SCF718/00, sık seyahat eden anneler için idealdir. Bu takım, 12 ay+ için çatal ve kaşık ile seyahat sırasında takımın temiz kalmasını sağlayan bir seyahat kutusundan oluşur.

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL

      Philips Avent Çatal bıçak takımı ve seyahat çantası 12 ay+

      Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.

      Philips Avent kutulu çatal kaşık takımı SCF718/00, sık seyahat eden anneler için idealdir. Bu takım, 12 ay+ için çatal ve kaşık ile seyahat sırasında takımın temiz kalmasını sağlayan bir seyahat kutusundan oluşur.

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      Çatal bıçak takımı ve seyahat çantası 12 ay+

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Toplam:

      Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.

      Seyahat ederken çatal-kaşık takımınızın hijyenini korur.

      Küçük ellere uygun – kendi kendine yemek yemek için ideal

      Küçük ellere uygun – kendi kendine yemek yemek için ideal

      Kaymaz saplar - kolayca tutulur, kabın üzerinde kaymadan durur.

      Kaymaz saplar - kolayca tutulur, kabın üzerinde kaymadan durur.

      Derin kaşık ve çatal

      Derin kaşık ve çatal

      Teknik Özellikler

      • Menşei

        Çin
        Evet

      • Paket içeriği

        Çatal-kaşık takımı kutusu
        1  adet
        12ay+ çatal-kaşık takımı
        • 1 çatal
        • 1 kaşık

      • Gelişim aşamaları

        Aşamalar
        12 ay +

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