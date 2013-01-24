Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.

Philips Avent kutulu çatal kaşık takımı SCF718/00, sık seyahat eden anneler için idealdir. Bu takım, 12 ay+ için çatal ve kaşık ile seyahat sırasında takımın temiz kalmasını sağlayan bir seyahat kutusundan oluşur.