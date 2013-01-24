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Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.
Philips Avent kutulu çatal kaşık takımı SCF718/00, sık seyahat eden anneler için idealdir. Bu takım, 12 ay+ için çatal ve kaşık ile seyahat sırasında takımın temiz kalmasını sağlayan bir seyahat kutusundan oluşur.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.
Philips Avent kutulu çatal kaşık takımı SCF718/00, sık seyahat eden anneler için idealdir. Bu takım, 12 ay+ için çatal ve kaşık ile seyahat sırasında takımın temiz kalmasını sağlayan bir seyahat kutusundan oluşur.
Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.
Philips Avent kutulu çatal kaşık takımı SCF718/00, sık seyahat eden anneler için idealdir. Bu takım, 12 ay+ için çatal ve kaşık ile seyahat sırasında takımın temiz kalmasını sağlayan bir seyahat kutusundan oluşur.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.
Philips Avent kutulu çatal kaşık takımı SCF718/00, sık seyahat eden anneler için idealdir. Bu takım, 12 ay+ için çatal ve kaşık ile seyahat sırasında takımın temiz kalmasını sağlayan bir seyahat kutusundan oluşur.
Çatal bıçak takımı ve seyahat çantası 12 ay+
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