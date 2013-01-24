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    Philips Avent

    Cam biberon kılıfı

    SCF676/01
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Yalıtır ve korur Yalıtır ve korur Yalıtır ve korur
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      Philips Avent Cam biberon kılıfı

      SCF676/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Yalıtır ve korur

      Philips AVENT cam biberon kılıfı, cam biberonlarınızı korumak için ideal bir çözümdür ve sıvıları ılık veya serin tutmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Kılıfın kolay açılabilmesi, ölçeği kolayca okuyabilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 32,90 TL
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      Philips Avent Cam biberon kılıfı

      Yalıtır ve korur

      Philips AVENT cam biberon kılıfı, cam biberonlarınızı korumak için ideal bir çözümdür ve sıvıları ılık veya serin tutmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Kılıfın kolay açılabilmesi, ölçeği kolayca okuyabilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Yalıtır ve korur

      Philips AVENT cam biberon kılıfı, cam biberonlarınızı korumak için ideal bir çözümdür ve sıvıları ılık veya serin tutmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Kılıfın kolay açılabilmesi, ölçeği kolayca okuyabilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 32,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Cam biberon kılıfı

      Yalıtır ve korur

      Philips AVENT cam biberon kılıfı, cam biberonlarınızı korumak için ideal bir çözümdür ve sıvıları ılık veya serin tutmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Kılıfın kolay açılabilmesi, ölçeği kolayca okuyabilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

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        Cam biberon kılıfı

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        Yalıtır ve korur

        Sıvıları ılık veya serin tutar

        • 240 ml / 8 oz
        260 ml / 8 oz Philips Avent Natural cam biberonlarla uyumludur

        260 ml / 8 oz Philips Avent Natural cam biberonlarla uyumludur

        Philips Avent cam biberon kılıfı, 260 ml / 8 oz Philips Avent Natural cam biberonlarla uyumludur.

        Yalıtımlı malzeme gıdayı ılık veya serin tutar

        Philips Avent cam biberon kılıfı bebeğinizin yiyeceğini ılık veya serin tutmanızı sağlar.

        Darbeye dayanıklı malzeme

        Philips Avent cam biberon kılıfı darbeye karşı direnç sağlayarak biberonlarınızı korumanıza yardımcı olur.

        Cam biberon ölçeğini kolayca okuyun

        Philips Avent cam biberon kılıfındaki açıklık, bebeğinizi beslerken biberon ölçeğini kolayca okumanızı sağlar.

        40 derecede yıkanabilir

        Philips Avent cam biberon kılıfı, çamaşır makinesinde 40 derecede yıkanabilir.

        Oeko-Tex® Sınıf 1 sertifikalı - bebeğiniz için güvenli

        Philips Avent cam biberon kılıfı, ürünün bebeğiniz için güvenli olduğunu belirten Oeko-Tex® Sınıf 1 sertifikasına sahiptir

        Vanilya/gri ve mavi/vanilya renk seçenekleri bulunur

        Philips Avent cam biberon, vanilya/gri ve mavi/vanilya olmak üzere 2 renk seçeneğine sahiptir.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Portekiz
          Evet

        • Malzeme

          Kılıf
          • Oeko-Tex® Sınıf 1 sertifikalı
          • Yumuşak polyester

        • Paket içeriği

          Cam biberon kılıfı
          1  adet

        • Tasarım

          Kılıf tasarımı
          • Şık tasarım
          • Açık ölçek
          • 2 Renk seçeneği bulunur
          • Sadece cam biberonlar

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0-12 ay

        • Fonksiyonlar

          Malzeme
          Sıcak ve soğuk yalıtımlı

        • Kullanım kolaylığı

          Kılıf kullanımı
          • Darbelere dayanıklı
          • Ilık ve serin yalıtımlı
          • Kolay ölçek okuma
          • Cam biberonlarla uyumlu

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