Yalıtır ve korur

Philips AVENT cam biberon kılıfı, cam biberonlarınızı korumak için ideal bir çözümdür ve sıvıları ılık veya serin tutmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Kılıfın kolay açılabilmesi, ölçeği kolayca okuyabilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün