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Yalıtır ve korur
Philips AVENT cam biberon kılıfı, cam biberonlarınızı korumak için ideal bir çözümdür ve sıvıları ılık veya serin tutmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Kılıfın kolay açılabilmesi, ölçeği kolayca okuyabilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yalıtır ve korur
Philips AVENT cam biberon kılıfı, cam biberonlarınızı korumak için ideal bir çözümdür ve sıvıları ılık veya serin tutmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Kılıfın kolay açılabilmesi, ölçeği kolayca okuyabilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Yalıtır ve korur
Philips AVENT cam biberon kılıfı, cam biberonlarınızı korumak için ideal bir çözümdür ve sıvıları ılık veya serin tutmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Kılıfın kolay açılabilmesi, ölçeği kolayca okuyabilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yalıtır ve korur
Philips AVENT cam biberon kılıfı, cam biberonlarınızı korumak için ideal bir çözümdür ve sıvıları ılık veya serin tutmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Kılıfın kolay açılabilmesi, ölçeği kolayca okuyabilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Cam biberon kılıfı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips Avent cam biberon kılıfı, 120 ml / 4 oz Philips Avent Natural cam biberonlarla uyumludur.
Philips Avent cam biberon kılıfı bebeğinizin yiyeceğini ılık veya serin tutmanızı sağlar.
Philips Avent cam biberon kılıfı darbeye karşı direnç sağlayarak biberonlarınızı korumanıza yardımcı olur.
Philips Avent cam biberon kılıfındaki açıklık, bebeğinizi beslerken biberon ölçeğini kolayca okumanızı sağlar.
Philips Avent cam biberon kılıfı, çamaşır makinesinde 40 derecede yıkanabilir.
Philips Avent cam biberon kılıfı, ürünün bebeğiniz için güvenli olduğunu belirten Oeko-Tex® Sınıf 1 sertifikasına sahiptir
Philips Avent cam biberon, vanilya/gri ve mavi/vanilya olmak üzere 2 renk seçeneğine sahiptir.
Menşei
Malzeme
Paket içeriği
Tasarım
Gelişim aşamaları
Fonksiyonlar
Kullanım kolaylığı