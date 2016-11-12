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Üretimden kaldırıldı

Philips AventKız Çocukları için Desenli Bardak

SCF609/06

5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Yolda hijyen

Daha hızlı akış sağlayan bu Philips Avent bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımım kolaydır. Bardakta kaldırılarak açılan kapak ve kemere veya bebek arabasına takılmasını sağlayan akıllı yan klips bulunur.

Tüm avantajları görüntüleyin

Akıtmaz, hızlı akış sağlar

Yolda hijyen

  • 340ml

  • 18 ay+ sport bardak ucu

Patentli valf ile akıtmayan bardak ucu

Patentli valf ile akıtmayan bardak ucu

Patentli ve valfli bardak ucu, ters tutulsa veya devrilse bile akışı kontrol ederek dökülmeyi önler.

Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

Hijyen sağlamak için bardak tamamen sterilize edilebilir

Hijyen sağlamak için bardak tamamen sterilize edilebilir

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

12/11/2016

Türkiye

Türkiye

mükemmel

kızım bayılarak kullanıyordu.hem hijyenik hem kullanışlı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF609/06 Decorated Toddler Cup Girl için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF609/06 Decorated Toddler Cup Girl için yapılmıştır

16/05/2012

Türkiye

Türkiye

Çantayı ıslatmayan bardak

Magic cup'ı 2 sebepten tercih ettim. - Bebeğimin suyu kendisinin kolyca kavraması ve çekerek içebilmesi. - Devrilse, yere düşse bile içindeki suyun ortalığa saçılıp rezalet çıkarmaması. Bir ürünün az iş çıkarması anne için önemli olabiliyor. Bebeğim için çok pratik, benim için sorunsuz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF609/06 Decorated Toddler Cup Girl için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF609/06 Decorated Toddler Cup Girl için yapılmıştır

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