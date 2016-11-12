2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Yolda hijyen
Daha hızlı akış sağlayan bu Philips Avent bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımım kolaydır. Bardakta kaldırılarak açılan kapak ve kemere veya bebek arabasına takılmasını sağlayan akıllı yan klips bulunur.
340ml
18 ay+ sport bardak ucu
Patentli ve valfli bardak ucu, ters tutulsa veya devrilse bile akışı kontrol ederek dökülmeyi önler.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
enesnisa
12/11/2016
Türkiye
mükemmel
kızım bayılarak kullanıyordu.hem hijyenik hem kullanışlı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF609/06 Decorated Toddler Cup Girl için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF609/06 Decorated Toddler Cup Girl için yapılmıştır
annekalbi34
16/05/2012
Türkiye
Çantayı ıslatmayan bardak
Magic cup'ı 2 sebepten tercih ettim. - Bebeğimin suyu kendisinin kolyca kavraması ve çekerek içebilmesi. - Devrilse, yere düşse bile içindeki suyun ortalığa saçılıp rezalet çıkarmaması. Bir ürünün az iş çıkarması anne için önemli olabiliyor. Bebeğim için çok pratik, benim için sorunsuz.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF609/06 Decorated Toddler Cup Girl için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF609/06 Decorated Toddler Cup Girl için yapılmıştır