avent markasına yakışmayacak kadar kötü bir ürün.Oğlum doğduğundan beri bütün ürünlerimizi Avent ten aldığımız için bu ürünüde hiç sorgulamadan sadece markasına bakarak aldık fakat ilk kullanımdan itibaren sadece su doldurup her akşam yıkamama rağmen bardağın her tarafı küflenmiş önceleri sadece ağızlığın kenarı sandım ve temizleyip bir kaç kere daha kullandım ama gördüm ki ağızlığın içi bile simsiyah küf !!! oğluma o küflü suları içirdiğimi düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum :(( neyse sonuçta ben inanmayanlar görsün diye saklıyorum ama sizlerde aynı hataya düşmeyin bebeklerimizin sağlığı herşeyden önde olmalıdır umarım Philips bu konuda üstüne düşenleri yerine getirir.