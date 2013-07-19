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  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

Philips AventKız Çocukları için Desenli Bardak

SCF608/06

2

| (4) İncelemeler

Yolda hijyen

Philips Avent çocuk bardaklarıyla içme eğitimini kolaylaştırın. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımı kolaydır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Akıtmaz, kolay içilir

Yolda hijyen

  • 260 ml

  • 12 ay+ Çocuklar için Bardak Ucu

  • Kulplu

Patentli valf ile akıtmayan bardak ucu

Patentli valf ile akıtmayan bardak ucu

Patentli ve valfli bardak ucu, ters tutulsa veya devrilse bile akışı kontrol ederek dökülmeyi önler.

Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

Hijyen sağlamak için bardak tamamen sterilize edilebilir

Hijyen sağlamak için bardak tamamen sterilize edilebilir

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.0

5 üzerinden

4

İncelemeler

4
3
2

19/07/2013

Türkiye

Türkiye

tek kelimeyle mükemmel

ben bu ürünü kızım için aldım daha sonra 340 lıklardan aldım hem kızıma hem oğluma. ikisini de mahrum etmek istemedim. üstelik o kadar dayanıklılar ki bunu 3 senedir eskitemedik ve 340 ml.likleri anasınıfında bile kullanacaklarını düşünüyorum. tek kelimeyle mükemmeller. emziklerimizi de avent kullandık. çok memnunuz hepsinden.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF608/01 Toddler Cup için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF608/01 Toddler Cup için yapılmıştır

02/03/2013

Türkiye

Türkiye

akıtmaz deniliyor ama akıtıyor

sallansa havaya atılsa bile akıtmaz diye reklam yapılan avent suluk kapagının arka kısmından su sızdırıyor üstelik 2. siyle değiştirildi oda sızdırıyor bu ürünü bir daha kullanmayı düşünmüyorum para iadesi talep edicem

Bu değerlendirme SCF608/01 Toddler Cup için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF608/01 Toddler Cup için yapılmıştır

14/11/2012

Türkiye

Türkiye

Plastik kokuyor ve suyun tadını değiştiriyor

Ürün inanılmaz derecede suyun tadını değiştiriyor. Su da plastik kokusu olup tadı acılaşıyor (kısa sürede). Bu yüzden ürünü kullanamıyorum. Ayrıca hava alma deliğinden de su sızıyor. Philips gibi bir üreticiye bu tarz bir ürün yakışmıyor, en kısa zamanda ürünün incelemeye alınmasını rica ederim.

Bu değerlendirme SCF608/01 Toddler Cup için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF608/01 Toddler Cup için yapılmıştır

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