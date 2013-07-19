2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF608/01
Yolda hijyen
Philips Avent çocuk bardaklarıyla içme eğitimini kolaylaştırın. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımı kolaydır.
260 ml
12 ay+ Çocuklar için Bardak Ucu
Kulplu
Patentli ve valfli bardak ucu, ters tutulsa veya devrilse bile akışı kontrol ederek dökülmeyi önler.
2.0
5 üzerinden
4
İncelemeler
kuzun
19/07/2013
Türkiye
tek kelimeyle mükemmel
ben bu ürünü kızım için aldım daha sonra 340 lıklardan aldım hem kızıma hem oğluma. ikisini de mahrum etmek istemedim. üstelik o kadar dayanıklılar ki bunu 3 senedir eskitemedik ve 340 ml.likleri anasınıfında bile kullanacaklarını düşünüyorum. tek kelimeyle mükemmeller. emziklerimizi de avent kullandık. çok memnunuz hepsinden.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF608/01 Toddler Cup için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF608/01 Toddler Cup için yapılmıştır
pelin2205
02/03/2013
Türkiye
akıtmaz deniliyor ama akıtıyor
sallansa havaya atılsa bile akıtmaz diye reklam yapılan avent suluk kapagının arka kısmından su sızdırıyor üstelik 2. siyle değiştirildi oda sızdırıyor bu ürünü bir daha kullanmayı düşünmüyorum para iadesi talep edicem
Bu değerlendirme SCF608/01 Toddler Cup için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF608/01 Toddler Cup için yapılmıştır
Bruna
14/11/2012
Türkiye
Plastik kokuyor ve suyun tadını değiştiriyor
Ürün inanılmaz derecede suyun tadını değiştiriyor. Su da plastik kokusu olup tadı acılaşıyor (kısa sürede). Bu yüzden ürünü kullanamıyorum. Ayrıca hava alma deliğinden de su sızıyor. Philips gibi bir üreticiye bu tarz bir ürün yakışmıyor, en kısa zamanda ürünün incelemeye alınmasını rica ederim.
Bu değerlendirme SCF608/01 Toddler Cup için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF608/01 Toddler Cup için yapılmıştır