Philips Avent serisindeki tüm ürünlerle değiştirilebilir

Bardaklar, bardak uçları ve kulplar tüm Philips Avent serisi ürünlerde kullanılabilir. Doğrudan göğüs pompalarına takın veya bardak ucu yerine emzik kullanın. Yumuşak bardak ucu ve kulplar biberondan bardağa geçişin kolay olması için biberona da takılabilir