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Üretimden kaldırıldı

Philips AventKız Çocukları için Desenli Bardak

SCF606/06

Yolda hijyen

Philips Avent çocuklar için geçiş bardağı, biberondan bardağa geçişin kolay yoludur. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımı kolaydır.

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Akıtmaz, kolay içilir

Yolda hijyen

  • 200 ml

  • 6 ay+ Yumuşak Bardak Ucu

  • Kulplu

Patentli valf ile akıtmayan yumuşak bardak ucu

Patentli valf ile akıtmayan yumuşak bardak ucu

Philips Avent damlatmaz bardağın patentli valfi, ters tutulsa veya yana devrilse bile akışı kontrol ederek dökülmeyi önler

Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

Hijyen sağlamak için bardak tamamen sterilize edilebilir

Hijyen sağlamak için bardak tamamen sterilize edilebilir

Teknik Özellikler

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