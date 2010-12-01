2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF602/12
Yolda hijyen
Philips AVENT çocuk bardaklarıyla içme eğitimini kolaylaştırın. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz.
260ml
12 ay+ Sert Bardak Ucu
Kulplu
Patentli ve valfli bardak ucu, ters tutulsa veya devrilse bile akışı kontrol ederek dökülmeyi önler.
Bardaktaki ölçek sayesinde çocuğunuzun içeceğini kolayca hazırlayabilirsiniz
Isırıklara dayanıklıdır, özellikle dişi çıkan çocukların bardaktan kolayca içmesini sağlar
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