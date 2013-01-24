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Yolda hijyen
Philips AVENT çocuk bardaklarıyla içme eğitimini kolaylaştırın. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda hijyen
Philips AVENT çocuk bardaklarıyla içme eğitimini kolaylaştırın. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz. Tüm faydaları görün
Yolda hijyen
Philips AVENT çocuk bardaklarıyla içme eğitimini kolaylaştırın. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda hijyen
Philips AVENT çocuk bardaklarıyla içme eğitimini kolaylaştırın. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz. Tüm faydaları görün
Magic Damlatmaz Bardak
Philips Online Mağaza fiyatı
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Patentli ve valfli bardak ucu, ters tutulsa veya devrilse bile akışı kontrol ederek dökülmeyi önler.
Bardaktaki ölçek sayesinde çocuğunuzun içeceğini kolayca hazırlayabilirsiniz
Isırıklara dayanıklıdır, özellikle dişi çıkan çocukların bardaktan kolayca içmesini sağlar
Küçük ellerin kolayca kavrayabilmesi için kulplar özel olarak kıvrımlıdır. Takması ve çıkarması kolay olduğundan kulplu veya kulpsuz olarak kullanılabilir
Kaldırılarak açılan kapak evde ve yolda bardak ucunu temiz tutarak hijyeni garanti eder.
Bardaklar, bardak uçları ve kulplar tüm Philips AVENT serisi ürünlerde kullanılabilir. Doğrudan göğüs pompalarına takın veya bardak ucu yerine emzik kullanın. Yumuşak bardak ucu ve kulplar biberondan bardağa geçişin kolay olması için biberona da takılabilir
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