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Üretimden kaldırıldı

Philips AventMagic Damlatmaz Bardak

SCF602/12

Yolda hijyen

Philips AVENT çocuk bardaklarıyla içme eğitimini kolaylaştırın. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Akıtmaz, kolay içilir

Yolda hijyen

  • 260ml

  • 12 ay+ Sert Bardak Ucu

  • Kulplu

Patentli valf ile akıtmayan bardak ucu

Patentli valf ile akıtmayan bardak ucu

Patentli ve valfli bardak ucu, ters tutulsa veya devrilse bile akışı kontrol ederek dökülmeyi önler.

Ölçekli bardak

Ölçekli bardak

Bardaktaki ölçek sayesinde çocuğunuzun içeceğini kolayca hazırlayabilirsiniz

12 ay+ çocuklar için sert bardak ucu

12 ay+ çocuklar için sert bardak ucu

Isırıklara dayanıklıdır, özellikle dişi çıkan çocukların bardaktan kolayca içmesini sağlar

Teknik Özellikler

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