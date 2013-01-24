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Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Classic+ biberonların Airflex havalandırma sistemi ve dokulu emziği besleme sırasında yaşanan kesintileri ve huzursuzlukları en aza indirmek için tasarlanmıştır. Entegre antikolik valfi sayesinde hava bebeğinizin midesine değil biberona girer. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Classic+ biberonların Airflex havalandırma sistemi ve dokulu emziği besleme sırasında yaşanan kesintileri ve huzursuzlukları en aza indirmek için tasarlanmıştır. Entegre antikolik valfi sayesinde hava bebeğinizin midesine değil biberona girer. Tüm faydaları görün
Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Classic+ biberonların Airflex havalandırma sistemi ve dokulu emziği besleme sırasında yaşanan kesintileri ve huzursuzlukları en aza indirmek için tasarlanmıştır. Entegre antikolik valfi sayesinde hava bebeğinizin midesine değil biberona girer. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Classic+ biberonların Airflex havalandırma sistemi ve dokulu emziği besleme sırasında yaşanan kesintileri ve huzursuzlukları en aza indirmek için tasarlanmıştır. Entegre antikolik valfi sayesinde hava bebeğinizin midesine değil biberona girer. Tüm faydaları görün
Classic+ biberon
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Antikolik valfimiz, bebeğinizin midesine hava girmesini önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır. Biberon emziğine entegre edilen valf, bebeğiniz beslenirken biberona hava girmesini sağlayarak hava boşluğu oluşmasını engeller ve havayı biberonun arkasına iter. Havayı biberonda tutarak ve bebeğinizin midesine girmesini engelleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur.
Philips Avent Antikolik biberon huzursuzluğu azaltır. Philips Avent Antikolik biberonla beslenen bebekler, rakip markanın antikolik biberonuna kıyasla, geceleri %60 oranda daha az huzursuzluk yaşamaktadır.*
Emziğin şekli güvenli kavrama sağlar ve kesintisiz, konforlu besleme için çıkıntılı doku emziğin çökmesini engeller.
Antikolik biberonumuzda, hızlı ve basit birleştirme için daha az parça bulunur.
Biberonun benzer şekli sayesinde her yönden tutulması ve kavranması kolaydır.
Geniş ağzı ve yuvarlatılmış köşeleri sayesinde biberonu hızlıca ve derinlemesine temizlemek kolaydır. Temizleme kolaylığı, bebeğinizi daha hijyenik şekilde beslemenize yardımcı olur.
Göğüs pompalarımızı, biberonlarımızı ve bardaklarımızı birbiriyle eşleştirerek ihtiyacınız olduğunda yardımınıza koşacak ürünü oluşturun!
Philips Avent Antikolik biberon, BPA içermeyen malzemeden (PP) üretilmiştir.
Philips Avent Antikolik biberon serisi, bebeğinizin büyümesine ayak uyduracak farklı biberon emziği akış hızları sunar. Yaş göstergelerinin, bebeklerin farklı hızlarda büyümesi nedeniyle yaklaşık değerler sunduğunu unutmayın. Tüm emzikler ikili paketlerde sunulur: Yenidoğan, Yavaş, Orta, Hızlı, Değişken ve Yoğun Akışlı.
Antikolik biberonumuz, gerçekten keyifli bir beslenme deneyimi için besleme sırasında sızıntıyı önleyecek şekilde tasarlanmıştır.
Biberon
Paket içeriği
Tasarım
Kullanım kolaylığı
Gelişim aşamaları
Fonksiyonlar