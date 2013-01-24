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    AVENT

    İpeksi Sıvı Pudra

    SCF514
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • Nemi emer, toz içermez Nemi emer, toz içermez Nemi emer, toz içermez
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      AVENT İpeksi Sıvı Pudra

      SCF514
      Genel Derecelendirme / 5

      Nemi emer, toz içermez

      Toz içermeden veya teneffüs etme riski olmadan bebek pudrası ile aynı işi yapar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      AVENT İpeksi Sıvı Pudra

      Nemi emer, toz içermez

      Toz içermeden veya teneffüs etme riski olmadan bebek pudrası ile aynı işi yapar. Tüm faydaları görün

      Nemi emer, toz içermez

      Toz içermeden veya teneffüs etme riski olmadan bebek pudrası ile aynı işi yapar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      AVENT İpeksi Sıvı Pudra

      Nemi emer, toz içermez

      Toz içermeden veya teneffüs etme riski olmadan bebek pudrası ile aynı işi yapar. Tüm faydaları görün

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        İpeksi Sıvı Pudra

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Nemi emer, toz içermez

        Badem yağı ve süt proteinleriyle

        • 125ml

        Hipoalerjenik

        Anne ve bebek için hipoalerjenik

        pH dengeli

        Klinik olarak kanıtlanmış yumuşaklık ve hafiflik

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Tasarım

          Renkler
          Ürün tasarımı ülkelere göre farklılık gösterebilir.

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • 0 - 6 ay
          • 6 - 12 ay

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