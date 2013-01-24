Kızarıklıkları gidermeye yardımcı olur ve nemlendirir

Bebeğinizin günlük cilt bakım ihtiyaçları için hepsi bir arada çözüm. Nemlendirmek, kuruyan bölgeleri temizlemek, kızarıklıkları gidermek için yüze ve vücuda uygulayın. Tüm faydaları görün