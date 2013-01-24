Kuru veya hassas göğüs uçlarını nemlendirir ve yumuşatır

Hamilelik sırasında günde bir veya iki kez uygulandığında cilt emzirmeye hazırlanır. Doğumdan sonra, emzirme aralarında uygulandığında anne cildinin sağlıklı ve güçlü kalmasına yardımcı olur.