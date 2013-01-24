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Cildi nemlendirir ve yumuşatır
Kuru ve hassas göğüs uçlarını nemlendirir ve yumuşatır. Kolayca uygulanır ve emzirmeden önce temizlenmesi gerekmez. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Cildi nemlendirir ve yumuşatır
Kuru ve hassas göğüs uçlarını nemlendirir ve yumuşatır. Kolayca uygulanır ve emzirmeden önce temizlenmesi gerekmez. Tüm faydaları görün
Cildi nemlendirir ve yumuşatır
Kuru ve hassas göğüs uçlarını nemlendirir ve yumuşatır. Kolayca uygulanır ve emzirmeden önce temizlenmesi gerekmez. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Cildi nemlendirir ve yumuşatır
Kuru ve hassas göğüs uçlarını nemlendirir ve yumuşatır. Kolayca uygulanır ve emzirmeden önce temizlenmesi gerekmez. Tüm faydaları görün
Avent Nemlendirici Göğüs Ucu Kremi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Cildi nemlendirmek ve göğüs uçlarını yumuşatmak için doğal hindistan cevizi yağı ve aloe vera içerir.
Emzirmeden önce temizlemeniz gerekmez.
Cildin dış katmanlarını aşarak nem seviyesini artıran ve cildi güçlendiren, ultra saf derecede bir lanolin olan Medilan™ içerir.
Hamilelik sırasında günde bir veya iki kez uygulandığında cilt emzirmeye hazırlanır. Doğumdan sonra, emzirme aralarında uygulandığında anne cildinin sağlıklı ve güçlü kalmasına yardımcı olur.
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