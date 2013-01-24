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    Philips Avent

    Avent Nemlendirici Göğüs Ucu Kremi

    SCF504/30
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Cildi nemlendirir ve yumuşatır Cildi nemlendirir ve yumuşatır Cildi nemlendirir ve yumuşatır
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      Philips Avent Avent Nemlendirici Göğüs Ucu Kremi

      SCF504/30
      Genel Derecelendirme / 5

      Cildi nemlendirir ve yumuşatır

      Kuru ve hassas göğüs uçlarını nemlendirir ve yumuşatır. Kolayca uygulanır ve emzirmeden önce temizlenmesi gerekmez. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 79,90 TL

      Philips Avent Avent Nemlendirici Göğüs Ucu Kremi

      Cildi nemlendirir ve yumuşatır

      Kuru ve hassas göğüs uçlarını nemlendirir ve yumuşatır. Kolayca uygulanır ve emzirmeden önce temizlenmesi gerekmez. Tüm faydaları görün

      Cildi nemlendirir ve yumuşatır

      Kuru ve hassas göğüs uçlarını nemlendirir ve yumuşatır. Kolayca uygulanır ve emzirmeden önce temizlenmesi gerekmez. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 79,90 TL

      Philips Avent Avent Nemlendirici Göğüs Ucu Kremi

      Cildi nemlendirir ve yumuşatır

      Kuru ve hassas göğüs uçlarını nemlendirir ve yumuşatır. Kolayca uygulanır ve emzirmeden önce temizlenmesi gerekmez. Tüm faydaları görün

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      Avent Nemlendirici Göğüs Ucu Kremi

      Philips Online Mağaza fiyatı

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      Cildi nemlendirir ve yumuşatır

      Saf, medikal lanolin ve aloe vera

      • 30 ml

      hindistan cevizi yağı ve aloe vera'lı

      Cildi nemlendirmek ve göğüs uçlarını yumuşatmak için doğal hindistan cevizi yağı ve aloe vera içerir.

      Çocuğunuzla dost

      Emzirmeden önce temizlemeniz gerekmez.

      Lanolin içerir

      Cildin dış katmanlarını aşarak nem seviyesini artıran ve cildi güçlendiren, ultra saf derecede bir lanolin olan Medilan™ içerir.

      Kuru veya hassas göğüs uçlarını nemlendirir ve yumuşatır

      Hamilelik sırasında günde bir veya iki kez uygulandığında cilt emzirmeye hazırlanır. Doğumdan sonra, emzirme aralarında uygulandığında anne cildinin sağlıklı ve güçlü kalmasına yardımcı olur.

      Teknik Özellikler

      • Paket içeriği

        Nemlendirici göğüs ucu kremi
        1 tüp

      • Tasarım

        Tüp
        Evet

      • Gelişim aşamaları

        Aşamalar
        0 - 6 ay

      • Boyutlar ve Ağırlık

        Ses seviyesi
        30 ml

      • Fonksiyonlar

        Emzirmeye hazırlık
        Evet

      • Malzemeler

        Lanolin
        Evet
        Hidrojene Polidesen
        Evet
        Aloe Barbadensis Yaprak Özü
        Evet
        Hindistan Cevizi Yağı
        Evet
        BHT
        Evet

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