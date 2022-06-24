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Yeni

Philips Avent Pacifierultra air Nighttime

SCF376/32

4.9

| (28) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Bebeğinizin cildi nefes alsın

Geniş hava delikleriyle rahatlatıcı ve nefes alabilen tasarım. 10 ebeveynden 9'u Philips Avent ultra air emziklerin bebekleri için rahat olduğunu söylüyor.** Üstelik karanlıkta parlarlar; böylece konfor ve rahatlık her zaman kolayca ulaşılabilir olur. Artık %80 bitki bazlı.*

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Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Karanlıkta bulması kolay

Bebeğinizin cildi nefes alsın

  • Karanlıkta parlayan başlık

  • BPA içermez

  • 2'li paket, %80 bitki bazlı*

  • 18 ay+ ve ekstra sert emzik

Ekstra geniş hava delikleri, bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlar

Ekstra geniş hava delikleri, bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlar

Koruyucu kalkan üzerindeki delikler bebeğinizin cildini havalandırarak daha kuru tutar ve üstün sakinleştirici konfor sağlar.

Doğal ağız gelişimi için tasarlanmış ortodontik emzik

Doğal ağız gelişimi için tasarlanmış ortodontik emzik

Ortodontik emziklerimiz, doğal ağız kası hareketlerini desteklemek ve maloklüzyon riskini azaltmaya yardımcı olmak için yumuşak silikondan tasarlanmıştır. Dar boyunlu emzik, dil ile damak arasındaki basıncı azaltmak için tasarlanmıştır. Philips Avent ultra emzikler Oral Health Foundation tarafından bağımsız olarak akredite edilmiştir. %100 gıdaya uygun silikondan üretilen bu emzikler, kauçuk (lateks) emziklere kıyasla daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür; BPA, BPS, ftalat, PVC ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar içermez.

Sağlıklı diş çıkarma süreci için ekstra sert emzik

Sağlıklı diş çıkarma süreci için ekstra sert emzik

Emziklerimiz, bebeğiniz büyürken sağlıklı konuşma gelişimi açısından önem taşıyan doğal dil konumlandırmasını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Diş çıkarma döneminde bebekleri rahatlatmak için ekstra sert yapıdadır. Dokulu silikon emziğimiz, anne göğsünün verdiği hissi taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.9

5 üzerinden

28

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

24/06/2022

Türkiye

Türkiye

İyi uykular emziği ☺️

Bir kaç farklı üründen sonra bebeğimin kabul ettiği tek emzik.. Gece parlama özelliği muhteşem uykusu dağılmadan karanlıkta emziği kolayca bulabiliyoruz. Bebeğim beyaz tenli emziklerde dudak kenarları sürekli kızarıyordu philips avent ultra air emziğin nefes alma özelliği sayesinde dudak kenarlarında iz oluşmuyor.

Avantajlar

Nefes alma özelliği sayesinde dudak kenarlarında iz oluşmuyor. Gece parlama özelliği sayesinde rahatlıkla emziği bulabiliyoruz.

Dezavantajlar

-

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-05-24

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-05-24

24/06/2022

Türkiye

Türkiye

Avent ultra Air gece parlayan emzik

Avent kalitesi tartışılmaz zaten çok beğendim gece parlaması çok güzel bebeğimde hemen aldı sorun yasamadim

Avantajlar

İz yapmiyor yüzünde kaliteli

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-05-24

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-05-24

21/06/2022

Türkiye

Türkiye

Ürünün en mükemmel özelliği karanlıkta parlaması

Ürün gayet başarılı gece emzik kaybetme olayımız çok oluyordu beşik içinde resmen nereye gittigini gecenin bi vakti bulamıyorduk , avent gece emzigi sayesinde artık karanlıkta emziklerimiz kaybolmuyor , fosforlu yeşil rengi ile kendini belli ediyor çok memnunuz herkes almalı böyle bir ürünü kızıma abartısız 10 tane emzik denedim sadece aventi tuttu çok sükür her şeyi ile kusursuz mukemmel. Teşekkürler Avent!

Avantajlar

Parlaması ile karanljkta kaybolmaması

Dezavantajlar

Yıkama sonrası emzik icinde su lekelerinin iz yapması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-05-21

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-05-21

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Yasal Uyarılar

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. Silikon emzik hariç sert plastik parçalar (kütle dengesi yaklaşımı).

  2. ABD tüketici testinin sonuçlarına göre (2023, n=201).

  3. Emzikler için geleneksel sterilizasyon yöntemleriyle (kaynatma) karşılaştırıldığında.

  4. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin.