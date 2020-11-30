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Hafif, nefes alabilen emzik
Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan ve geceleri kolayca bulabileceğiniz bir emzikle yatıştırın. Philips Avent ultra air gece, cildi kuru tutmak için ekstra büyük hava deliklerine ve karanlıkta parlayan bir düğmeye sahiptir. Böylece ışıklar kapalıyken bile emziği görebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hafif, nefes alabilen emzik
Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan ve geceleri kolayca bulabileceğiniz bir emzikle yatıştırın. Philips Avent ultra air gece, cildi kuru tutmak için ekstra büyük hava deliklerine ve karanlıkta parlayan bir düğmeye sahiptir. Böylece ışıklar kapalıyken bile emziği görebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Hafif, nefes alabilen emzik
Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan ve geceleri kolayca bulabileceğiniz bir emzikle yatıştırın. Philips Avent ultra air gece, cildi kuru tutmak için ekstra büyük hava deliklerine ve karanlıkta parlayan bir düğmeye sahiptir. Böylece ışıklar kapalıyken bile emziği görebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hafif, nefes alabilen emzik
Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan ve geceleri kolayca bulabileceğiniz bir emzikle yatıştırın. Philips Avent ultra air gece, cildi kuru tutmak için ekstra büyük hava deliklerine ve karanlıkta parlayan bir düğmeye sahiptir. Böylece ışıklar kapalıyken bile emziği görebilirsiniz. Tüm faydaları görün