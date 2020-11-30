Hafif, nefes alabilen emzik

Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan ve geceleri kolayca bulabileceğiniz bir emzikle yatıştırın. Philips Avent ultra air gece, cildi kuru tutmak için ekstra büyük hava deliklerine ve karanlıkta parlayan bir düğmeye sahiptir. Böylece ışıklar kapalıyken bile emziği görebilirsiniz. Tüm faydaları görün