SCF376/01
Bebeğinizin cildi nefes alsın
Hava akışı rahatlığını deneyimleyin. Philips Avent ultra air, cildi kuru tutan ekstra geniş deliklere sahiptir. Işıklar kapalıyken bile emziği görebilmenizi sağlayan, karanlıkta parlayan bir düğmesi bulunur. Çeşitli renk ve tasarımlarda mevcuttur.Tüm faydaları görün
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Emzik
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Ekstra geniş hava delikleri, bebeğinizi rahatlatırken cildini havalandırır ve kuru kalmasını sağlar.
Ekstra sert emzik damak, diş ve diş etlerinin doğal şekline uygundur.
Ultra air'ın karanlıkta parlayan düğmesi sayesinde ışığı açmadan bebeğinizin emziğini kolayca bulabilirsiniz.
Ultra soft ve ultra air emziklerimiz için bilinçli olarak tıbbi uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılan, tehlikeli kimyasallar, endokrin aktif maddeler (ör. BPA) ve alerjenler içermeyen, güvenli ve inert bir madde olan silikonu tercih ediyoruz.
Ortodontik, simetrik yumuşak silikon emziklerimiz doğal ağız gelişimi için tasarlanmıştır.
Dokulu silikon emziğimiz, annenin göğsünü taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.
Ultra soft ve ultra air emziklerimizle birlikte gelen taşıma çantası sterilizatör olarak da kullanılır. Tek yapmanız gereken biraz su ekleyip mikrodalgaya atmaktır. Ardından bir sonraki kullanım için temiz olan emziği rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Ultra soft ve ultra air emziklerimiz Hollanda'da tasarlanıp üretilmiştir.
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