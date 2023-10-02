Akıllı ve kolay ısıtma
Sizin için sıcaklığı ayarlayan biberon ısıtıcısıyla birkaç dakika içinde sıcak mama hazırlayın. Akıllı sıcaklık kontrol sensörü, ısıtma düzenini otomatik olarak ayarlayarak ısıtıcının hızlı ve eşit bir şekilde ısıtmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Akıllı ve kolay ısıtma
Sizin için sıcaklığı ayarlayan biberon ısıtıcısıyla birkaç dakika içinde sıcak mama hazırlayın. Akıllı sıcaklık kontrol sensörü, ısıtma düzenini otomatik olarak ayarlayarak ısıtıcının hızlı ve eşit bir şekilde ısıtmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Akıllı ve kolay ısıtma
Sizin için sıcaklığı ayarlayan biberon ısıtıcısıyla birkaç dakika içinde sıcak mama hazırlayın. Akıllı sıcaklık kontrol sensörü, ısıtma düzenini otomatik olarak ayarlayarak ısıtıcının hızlı ve eşit bir şekilde ısıtmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Akıllı ve kolay ısıtma
Sizin için sıcaklığı ayarlayan biberon ısıtıcısıyla birkaç dakika içinde sıcak mama hazırlayın. Akıllı sıcaklık kontrol sensörü, ısıtma düzenini otomatik olarak ayarlayarak ısıtıcının hızlı ve eşit bir şekilde ısıtmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Yenilenmiş hızlı biberon ısıtıcı
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Siz süt hacmini ayarlayın, Başlat düğmesine basın ve gerisini akıllı sıcaklık kontrolüne bırakın. Akıllı sıcaklık kontrolü başlangıçtaki süt sıcaklığını algılayarak sütün hızlı bir şekilde ideal sıcaklığa ulaşmasını sağlar ve sütü 60 dakikaya kadar sıcak tutar.
Ekstra gıdayı dondurucuda mı tutmak istiyorsunuz? Biberon ısıtıcısı, süt ve bebek maması kaplarının buzunu da hızlı bir şekilde çözer.
Bebeğiniz katı gıdalara geçmeye hazır olduğunda biberon ısıtıcısı ayrıca bebek maması kaplarının da buzunu çözer ve ısıtır.
Kolayca temizlenebilmesi için tek parça halinde tasarlanmıştır. Böylece bebeğinizle daha fazla vakit geçirebilirsiniz.
Biberon ısıtıcımız, yemek zamanı daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyarsınız diye sütü 60 dakikaya kadar sıcak tutar. Daha sonra otomatik olarak kapanarak içinizin rahat olmasını sağlar.
Bebeğinizin en sevdiği Philips Avent biberonlar ve çoğu lider biberon ve bebek maması kavanozu markalarına uyacak şekilde tasarlanmıştır.
Teknik özellikler
Ağırlık ve boyutlar
Menşei
Paket içeriği
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