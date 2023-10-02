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    Philips Avent Premium

    Yenilenmiş hızlı biberon ısıtıcı

    SCF358/00R1
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    Avent
    • Akıllı ve kolay ısıtma Akıllı ve kolay ısıtma Akıllı ve kolay ısıtma
      -{discount-value}

      Philips Avent Premium Yenilenmiş hızlı biberon ısıtıcı

      SCF358/00R1
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      Akıllı ve kolay ısıtma

      Sizin için sıcaklığı ayarlayan biberon ısıtıcısıyla birkaç dakika içinde sıcak mama hazırlayın. Akıllı sıcaklık kontrol sensörü, ısıtma düzenini otomatik olarak ayarlayarak ısıtıcının hızlı ve eşit bir şekilde ısıtmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Premium Yenilenmiş hızlı biberon ısıtıcı

      Akıllı ve kolay ısıtma

      Sizin için sıcaklığı ayarlayan biberon ısıtıcısıyla birkaç dakika içinde sıcak mama hazırlayın. Akıllı sıcaklık kontrol sensörü, ısıtma düzenini otomatik olarak ayarlayarak ısıtıcının hızlı ve eşit bir şekilde ısıtmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Akıllı ve kolay ısıtma

      Sizin için sıcaklığı ayarlayan biberon ısıtıcısıyla birkaç dakika içinde sıcak mama hazırlayın. Akıllı sıcaklık kontrol sensörü, ısıtma düzenini otomatik olarak ayarlayarak ısıtıcının hızlı ve eşit bir şekilde ısıtmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Premium Yenilenmiş hızlı biberon ısıtıcı

      Akıllı ve kolay ısıtma

      Sizin için sıcaklığı ayarlayan biberon ısıtıcısıyla birkaç dakika içinde sıcak mama hazırlayın. Akıllı sıcaklık kontrol sensörü, ısıtma düzenini otomatik olarak ayarlayarak ısıtıcının hızlı ve eşit bir şekilde ısıtmasını sağlar. Tüm faydaları görün

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        ic_globe
        Sürdürülebilir alternatif
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        Premium

        Yenilenmiş hızlı biberon ısıtıcı

        - {discount-value}

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        Akıllı ve kolay ısıtma

        Mama hazırlarken işinizi şansa bırakmayın

        • Eşit ısıtır, sıcaklık her yerde aynıdır
        • Hızlı ısıtma ve buz çözme modu
        • Süt ve bebek maması için uygundur
        Akıllı sıcaklık kontrolü ideal ısıtma modunu seçer

        Akıllı sıcaklık kontrolü ideal ısıtma modunu seçer

        Siz süt hacmini ayarlayın, Başlat düğmesine basın ve gerisini akıllı sıcaklık kontrolüne bırakın. Akıllı sıcaklık kontrolü başlangıçtaki süt sıcaklığını algılayarak sütün hızlı bir şekilde ideal sıcaklığa ulaşmasını sağlar ve sütü 60 dakikaya kadar sıcak tutar.

        Dondurulmuş süt ve bebek maması kapları için buz çözme işlevi

        Dondurulmuş süt ve bebek maması kapları için buz çözme işlevi

        Ekstra gıdayı dondurucuda mı tutmak istiyorsunuz? Biberon ısıtıcısı, süt ve bebek maması kaplarının buzunu da hızlı bir şekilde çözer.

        Bebek maması kaplarını ve sütü ısıtır

        Bebek maması kaplarını ve sütü ısıtır

        Bebeğiniz katı gıdalara geçmeye hazır olduğunda biberon ısıtıcısı ayrıca bebek maması kaplarının da buzunu çözer ve ısıtır.

        Temizlemesi kolaydır

        Temizlemesi kolaydır

        Kolayca temizlenebilmesi için tek parça halinde tasarlanmıştır. Böylece bebeğinizle daha fazla vakit geçirebilirsiniz.

        Sütü 60 dakikaya kadar sıcak tutar ve otomatik olarak kapanır

        Sütü 60 dakikaya kadar sıcak tutar ve otomatik olarak kapanır

        Biberon ısıtıcımız, yemek zamanı daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyarsınız diye sütü 60 dakikaya kadar sıcak tutar. Daha sonra otomatik olarak kapanarak içinizin rahat olmasını sağlar.

        Önde gelen biberon ve bebek maması kavanozu markalarının çoğuyla uyumludur

        Önde gelen biberon ve bebek maması kavanozu markalarının çoğuyla uyumludur

        Bebeğinizin en sevdiği Philips Avent biberonlar ve çoğu lider biberon ve bebek maması kavanozu markalarına uyacak şekilde tasarlanmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220 - 240 V, 50/60 Hz
          Güç tüketimi
          400  W

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları (GxYxD)
          160,4 x 139,9 x 148,55  mm
          Perakende paket boyutları (GxYxD)
          175 x 185 x 160  mm

        • Menşei

          Tasarlandığı yer:
          Avrupa
          Üretildiği yer:
          Çin

        • Paket içeriği

          Biberon ısıtıcı
          1  adet

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            • 260 ml/9 oz Philips Natural biberonda 22°C/72°F sıcaklıkta 150 ml/5 oz süt içindir
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