ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız
  • En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız
  • En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız
  • En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız
  • En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız
  • En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız
  • En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız
  • En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız
  • En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız
  • En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız

Üretimden kaldırıldı

Philips AventHızlı biberon ısıtıcı

SCF355/03

5
| (1) Değerlendirme
En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız
Çok meşgul olduğunuz günlerde Philips Avent biberon ısıtıcı, sütünüzü sadece üç dakikada, hızlı ve eşit derecede ısıtır. Kullanımı kolay olan bu cihazın kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur ve cihaz bebek maması ısıtmak için de kullanılabilir.
Tüm avantajları görüntüleyin
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Sütünüzü hızlı ve eşit derecede ısıtır

En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız

  • Eşit ısıtır, sıcaklık her yerde aynıdır

  • Hızlı ısıtır

  • Hassas buz çözme

  • Bebek maması ısıtmak için de kullanılır

Biberonları 3 dakika içinde ısıtır

Biberonları 3 dakika içinde ısıtır

Biberon ısıtıcı 150 ml/5 oz sütü yalnızca 3 dakikada ısıtır*.

Hızlı ve eşit derecede ısıtır

Hızlı ve eşit derecede ısıtır

Biberon ısıtıcı hızlı ve eşit derecede ısıtır. Isınma esnasında sütü sürekli karıştırarak sütün eşit derecede ısınmasını sağlar.

Biberonlar için hassas buz çözme ayarı

Biberonlar için hassas buz çözme ayarı

Biberon ısıtıcıda kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur. Mikrodalga fırında çözdürmekten daha güvenli ve su kullanarak çözdürmekten daha zahmetsizdir. Donmuş olan sütü veya bebek mamasını sıvı hale getirmek için buz çözme ayarını seçmeniz yeterlidir.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

4
3
2
1

03/10/2017

Türkiye

Türkiye

Hızlı bıberon ısıtıcısı

Eskiler gıbı benmari usulü uygulamak yerine çok pratık, hayatımızı kolaylaştıracak bu ısıtıcı hemen buzlu sütü eğrilip hızlıca bebegıme vermek ıcın tasarlanmış.soguk havalarda suyunu bile ılıtıp verebiliyorum.mamaları gayet ıyı kıvama getırerek ıyı çözülme sağlamaktadır.

Bu değerlendirme SCF355/03 Hızlı biberon ısıtıcı için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF355/03 Hızlı biberon ısıtıcı için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. 20°C / 70°F sıcaklıkta, 260 ml / 9 oz Philips Avent Classic / Natural biberonda en fazla 150 ml/5 oz miktarında süt.

  2. Philips Avent anne sütü poşetleri ve 60 ml/2 oz biberonlar bu biberon ısıtıcısıyla kullanılamaz.