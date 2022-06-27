2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni
Bebeğinizin cildi nefes alsın
Geniş hava delikleriyle rahatlatıcı ve nefes alabilen tasarım. 10 ebeveynden 9'u Philips Avent ultra air emziklerin bebekleri için rahat olduğunu söylüyor.** Bebeğinizle ilgilenen kim olursa olsun rahatlatıcı çözüm hep elinizin altında. Artık %80 bitki bazlıdır.*
Bebeğinizin cildi nefes alsın
BPA içermez
2'li paket, %80 bitki bazlı*
18 ay+ ve ekstra sert emzik
Koruyucu kalkan üzerindeki delikler bebeğinizin cildini havalandırarak daha kuru tutar ve üstün sakinleştirici konfor sağlar.
Ortodontik emziklerimiz, doğal ağız kası hareketlerini desteklemek ve maloklüzyon riskini azaltmaya yardımcı olmak için yumuşak silikondan tasarlanmıştır. Dar boyunlu emzik, dil ile damak arasındaki basıncı azaltmak için tasarlanmıştır. Philips Avent ultra emzikler Oral Health Foundation tarafından bağımsız olarak akredite edilmiştir. %100 gıdaya uygun silikondan üretilen bu emzikler, kauçuk (lateks) emziklere kıyasla daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür; BPA, BPS, ftalat, PVC ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar içermez.
Emziklerimiz, bebeğiniz büyürken sağlıklı konuşma gelişimi açısından önem taşıyan doğal dil konumlandırmasını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Diş çıkarma döneminde bebekleri rahatlatmak için ekstra sert yapıdadır. Dokulu silikon emziğimiz, anne göğsünün verdiği hissi taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.
4.7
5 üzerinden
27
İncelemeler
85%
bu ürünü tavsiye ediyor
Merve.b
27/06/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Her bebeğin sevebileceği bir emzik
Bebeğim emziği çok sevdi. Çok kaliteli bir ürün. O kadar ısırmasına rağmen hiçbir zarar görmedi. Kendi kutusunda olması cok güzel. Taşınabilmesi kolay. Desenleri de çok güzel.
Avantajlar
Sağlam, dayanıklı
Dezavantajlar
Dezavantajı yok.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2022-05-27
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2022-05-27
Ipci543
24/06/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Kaliteli urun
Urun cok kaliteli. Bunu elinize aldiginiz ilk anda anlayabiliyorsunuz. Fakat benim bebegim farkli bir markanin emzigini kullaniyor dogdugundan beri. Bu sebeple bu emzigi pek sevmedi ve kullandirmayi basaramadim. Ama kullanmasini isterdim.
Avantajlar
Temizligi kolay
Dezavantajlar
Fiyati biraz yuksek
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2022-05-24
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2022-05-24
24/06/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
18 Ay+ Emzik
Hiçbir emziği kabul etmeyen oğlum sadece philipsin emziğini aldı. Meme ucuna en yakın olmasından dolayı damak yapısını etkilemeyecektir. İçim bu konuda çok rahat. Teşekkürler philips..
Avantajlar
Meme ucuna en yakın emzik yapısı olması
Dezavantajlar
Yok
Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2022-05-24
Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2022-05-24
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.
Silikon emzik hariç sert plastik parçalar (kütle dengesi yaklaşımı).
ABD tüketici testinin sonuçlarına göre (2023, n=201).
2023 ABD tüketici testi, bebeklerin %98'inin ultra emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emziği kabul ettiğini göstermektedir. (n=201).
Emzikler için geleneksel sterilizasyon yöntemleriyle (kaynatma) karşılaştırıldığında.
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin.