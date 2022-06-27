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Yeni

Philips Avent Pacifierultra air

SCF349/47

4.7

| (27) İncelemeler | 85% bu ürünü tavsiye ediyor

Bebeğinizin cildi nefes alsın

Geniş hava delikleriyle rahatlatıcı ve nefes alabilen tasarım. 10 ebeveynden 9'u Philips Avent ultra air emziklerin bebekleri için rahat olduğunu söylüyor.** Bebeğinizle ilgilenen kim olursa olsun rahatlatıcı çözüm hep elinizin altında. Artık %80 bitki bazlıdır.*

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Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Diş çıkarma döneminde bebekleri rahatlatmak için tasarlanmıştır

Bebeğinizin cildi nefes alsın

  • Bebeğinizin cildi nefes alsın

  • BPA içermez

  • 2'li paket, %80 bitki bazlı*

  • 18 ay+ ve ekstra sert emzik

Ekstra geniş hava delikleri, bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlar

Ekstra geniş hava delikleri, bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlar

Koruyucu kalkan üzerindeki delikler bebeğinizin cildini havalandırarak daha kuru tutar ve üstün sakinleştirici konfor sağlar.

Doğal ağız gelişimi için tasarlanmış ortodontik emzik

Doğal ağız gelişimi için tasarlanmış ortodontik emzik

Ortodontik emziklerimiz, doğal ağız kası hareketlerini desteklemek ve maloklüzyon riskini azaltmaya yardımcı olmak için yumuşak silikondan tasarlanmıştır. Dar boyunlu emzik, dil ile damak arasındaki basıncı azaltmak için tasarlanmıştır. Philips Avent ultra emzikler Oral Health Foundation tarafından bağımsız olarak akredite edilmiştir. %100 gıdaya uygun silikondan üretilen bu emzikler, kauçuk (lateks) emziklere kıyasla daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür; BPA, BPS, ftalat, PVC ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar içermez.

Sağlıklı diş çıkarma süreci için ekstra sert emzik

Sağlıklı diş çıkarma süreci için ekstra sert emzik

Emziklerimiz, bebeğiniz büyürken sağlıklı konuşma gelişimi açısından önem taşıyan doğal dil konumlandırmasını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Diş çıkarma döneminde bebekleri rahatlatmak için ekstra sert yapıdadır. Dokulu silikon emziğimiz, anne göğsünün verdiği hissi taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.7

5 üzerinden

27

İncelemeler

85%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

27/06/2022

Türkiye

Türkiye

Her bebeğin sevebileceği bir emzik

Bebeğim emziği çok sevdi. Çok kaliteli bir ürün. O kadar ısırmasına rağmen hiçbir zarar görmedi. Kendi kutusunda olması cok güzel. Taşınabilmesi kolay. Desenleri de çok güzel.

Avantajlar

Sağlam, dayanıklı

Dezavantajlar

Dezavantajı yok.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2022-05-27

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2022-05-27

24/06/2022

Türkiye

Türkiye

Kaliteli urun

Urun cok kaliteli. Bunu elinize aldiginiz ilk anda anlayabiliyorsunuz. Fakat benim bebegim farkli bir markanin emzigini kullaniyor dogdugundan beri. Bu sebeple bu emzigi pek sevmedi ve kullandirmayi basaramadim. Ama kullanmasini isterdim.

Avantajlar

Temizligi kolay

Dezavantajlar

Fiyati biraz yuksek

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2022-05-24

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2022-05-24

24/06/2022

Türkiye

Türkiye

18 Ay+ Emzik

Hiçbir emziği kabul etmeyen oğlum sadece philipsin emziğini aldı. Meme ucuna en yakın olmasından dolayı damak yapısını etkilemeyecektir. İçim bu konuda çok rahat. Teşekkürler philips..

Avantajlar

Meme ucuna en yakın emzik yapısı olması

Dezavantajlar

Yok

Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2022-05-24

Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2022-05-24

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Yasal Uyarılar

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. Silikon emzik hariç sert plastik parçalar (kütle dengesi yaklaşımı).

  2. ABD tüketici testinin sonuçlarına göre (2023, n=201).

  3. 2023 ABD tüketici testi, bebeklerin %98'inin ultra emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emziği kabul ettiğini göstermektedir. (n=201).

  4. Emzikler için geleneksel sterilizasyon yöntemleriyle (kaynatma) karşılaştırıldığında.

  5. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin.