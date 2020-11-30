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    Philips Avent

    ultra air emzik

    SCF349/12
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Hassas ciltler için hafif, nefes alabilen emzik Hassas ciltler için hafif, nefes alabilen emzik Hassas ciltler için hafif, nefes alabilen emzik
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      Philips Avent ultra air emzik

      SCF349/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Hassas ciltler için hafif, nefes alabilen emzik

      Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan ve sağlıklı ağız gelişimini destekleyen bir emzikle yatıştırın. ultra air 18 ay +, hassas ciltleri yumuşak ve kuru tutmak için ekstra büyük hava deliklerine ve büyüyen dişlerle diş etleri için ekstra sert emziğe sahiptir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 54,90 TL

      Philips Avent ultra air emzik

      Hassas ciltler için hafif, nefes alabilen emzik

      Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan ve sağlıklı ağız gelişimini destekleyen bir emzikle yatıştırın. ultra air 18 ay +, hassas ciltleri yumuşak ve kuru tutmak için ekstra büyük hava deliklerine ve büyüyen dişlerle diş etleri için ekstra sert emziğe sahiptir. Tüm faydaları görün

      Hassas ciltler için hafif, nefes alabilen emzik

      Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan ve sağlıklı ağız gelişimini destekleyen bir emzikle yatıştırın. ultra air 18 ay +, hassas ciltleri yumuşak ve kuru tutmak için ekstra büyük hava deliklerine ve büyüyen dişlerle diş etleri için ekstra sert emziğe sahiptir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 54,90 TL

      Philips Avent ultra air emzik

      Hassas ciltler için hafif, nefes alabilen emzik

      Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan ve sağlıklı ağız gelişimini destekleyen bir emzikle yatıştırın. ultra air 18 ay +, hassas ciltleri yumuşak ve kuru tutmak için ekstra büyük hava deliklerine ve büyüyen dişlerle diş etleri için ekstra sert emziğe sahiptir. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        ultra air emzik

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hassas ciltler için hafif, nefes alabilen emzik

        Büyüyen dişler ve diş etleri içim mükemmeldir

        • Ekstra sert emzik
        • 18 ay+
        • Ortodontik ve BPA İçermeyen
        • 2'li paket
        Cildin nefes almasını sağlar

        Cildin nefes almasını sağlar

        Ekstra büyük hava delikleri bebeğinizin cildini nazikçe havalandırarak yumuşak ve kuru tutar.

        Cildi tahriş etmez

        Cildi tahriş etmez

        ultra air, maksimum rahatlık için hafif katman ve yuvarlak köşeler ile tasarlanmıştır.

        Damağın, dişlerin ve diş etlerinin doğal şekline uyum sağlar

        Damağın, dişlerin ve diş etlerinin doğal şekline uyum sağlar

        Simetrik emziğimiz bebeğinizin damağının, dişlerinin ve diş etlerinin doğal şekline uyum sağlar. Ayrıca ekstra sert olduğundan gelişen ağız yapıları için idealdir.

        Rahatlık hissi için ideal doku

        Rahatlık hissi için ideal doku

        ultra air emziğin, ipeksi yumuşaklığa sahip emziği de dahil tüm unsurları hafiflik ve rahatlık sunmak için tasarlanmıştır.

        Temizleyin ve kullanışlı kabında saklayın

        Temizleyin ve kullanışlı kabında saklayın

        ultra air seyahat kabı sterilizatör olarak kullanılmak üzere iki katına çıkar; kaba bir miktar su ekleyerek mikrodalga fırına yerleştirmeniz yeterlidir. Sonraki kullanım için temiz olacağı konusunda içiniz rahat olsun.

        Bebeğinizin emziği bırakmasını nasıl sağlayacağınızı öğrenin

        Bebeğinizin emziği bırakmasını nasıl sağlayacağınızı öğrenin

        Zamanı geldiğinde bebeğinizin emziği bırakmasını sağlamak için www.philips.com/sootherfree adresinden ebeveyn ve çocuk klinik psikoloğumuzun sunduğu yardımcı ipuçlarına ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          ultra air emzik
          2  adet

        • Dahili aksesuarlar

          Sterilizatör/taşıma kabı
          Evet

        • Güvenlik

          Güvenlik halkası
          Evet
          BPA içermez
          Evet

        • Hijyen

          Temizlemesi kolaydır
          Evet
          Sterilize edilebilir
          Evet
          Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          Evet

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            Yorumlar

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            • Isırmaya dirençli değildir! 6-18 ay ultra air emziğimizden daha sert silikon malzemeden üretilmiştir
            • Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
            • Dünyanın 1 numaralı emzik markası
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