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Hafif, nefes alabilen emzik
Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan bir emzikle rahatlatın. Philips Avent ultra air, cildin ıslanmaması için ekstra büyük deliklere sahiptir. Hafif emzik kalkanı, hava akışını en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Farklı renkler ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hafif, nefes alabilen emzik
Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan bir emzikle rahatlatın. Philips Avent ultra air, cildin ıslanmaması için ekstra büyük deliklere sahiptir. Hafif emzik kalkanı, hava akışını en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Farklı renkler ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün
Hafif, nefes alabilen emzik
Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan bir emzikle rahatlatın. Philips Avent ultra air, cildin ıslanmaması için ekstra büyük deliklere sahiptir. Hafif emzik kalkanı, hava akışını en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Farklı renkler ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hafif, nefes alabilen emzik
Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan bir emzikle rahatlatın. Philips Avent ultra air, cildin ıslanmaması için ekstra büyük deliklere sahiptir. Hafif emzik kalkanı, hava akışını en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Farklı renkler ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün