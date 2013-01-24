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    Philips Avent

    İkili elektronik göğüs pompası

    SCF304/60
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Konfor için tasarlandı Konfor için tasarlandı Konfor için tasarlandı
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      Philips Avent İkili elektronik göğüs pompası

      SCF304/60
      Genel Derecelendirme / 5

      Konfor için tasarlandı

      BPA içermeyen benzersiz pompamız, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Philips Avent İkili elektronik göğüs pompası

      Konfor için tasarlandı

      BPA içermeyen benzersiz pompamız, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.

      Konfor için tasarlandı

      BPA içermeyen benzersiz pompamız, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips Avent İkili elektronik göğüs pompası

      Konfor için tasarlandı

      BPA içermeyen benzersiz pompamız, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.

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        İkili elektronik göğüs pompası

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        Konfor için tasarlandı

        Doğadan ilham alır

        Pompalama ritminizi öğrenir ve sürdürür

        Pompalama ritminizi öğrenir ve sürdürür

        Elektronik hafıza, kişisel pompalama ritminizi öğrenir ve bir düğmeye dokunulduğunda bu ritimde devam eder.

        Ultra rahat ve etkili

        Ultra rahat ve etkili

        Beş adet masaj yastığı, güvenilir vakum ile birlikte çalışarak içe ve dışa doğru nazikçe esner. Bunun amacı, hızlı ve doğal süt akışını harekete geçirmektir.

        Daha fazla sütü daha hızlı sağar

        Daha fazla sütü daha hızlı sağar

        Çift pompalamanın süt üretimini artırdığı görülmüştür. İkili elektronik göğüs pompası, etkili kullanım sağlamaya yardımcı olan, aynı vakum seviyesini korumak ve her iki pompa için kontrol sağlamak amacıyla tasarlanmış tek göğüs pompasıdır.

        Yumuşak masaj yastıkları sayesinde emzirir gibi doğal sağım.

        Yumuşak masaj yastıkları sayesinde emzirir gibi doğal sağım.

        Bu Philips Avent göğüs pompasının patentli masaj yastıkları, bebeğinizin emme hareketini taklit ederek içe ve dışa doğru esner. Bu sayede hızlı ve doğal boşaltıma yardımcı olur.

        Sessiz, zahmetsiz ve taşınabilir

        Sessiz, zahmetsiz ve taşınabilir

        Bebeğin emme hareketini taklit eden nazik çekişli vakum sütün devamlılığını sağlar

        Nazik çekişli vakum, daha az pompalama gerektiren sürekli süt akışı sağlamak için bebeğin emiş hareketini taklit eder.

        Son derece değişken hız, vakum ve ritim – ön ayar yok

        Hız, vakum ve biçim üzerinde tam kontrole sahip olmanın keyfini çıkarın. Pompayı, bebeğinizin emme hareketine göre ayarlayabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Güç

          Gerilim
          100 - 240  volt

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          İkili Elektronik Göğüs pompası
          1  adet
          Güç olmadığında kullanılmak üzere manuel pompa parçaları
          1 adet
          Biberon standı/pompa kapağı
          4  adet
          Anne sütü kabı (260ml)
          2  adet
          Ekstra Yumuşak Yenidoğan Akışlı Emzik
          2  adet
          Soğuk kompres
          2  adet
          Thinsulate™ çanta
          2  adet
          Mikrofiber seyahat çantası
          1  adet
          Süt saklamak için sızdırmaz disk
          2  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0 - 6 ay

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