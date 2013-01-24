Yumuşak masaj yastıkları sayesinde emzirir gibi doğal sağım.

Bu Philips Avent göğüs pompasının patentli masaj yastıkları, bebeğinizin emme hareketini taklit ederek içe ve dışa doğru esner. Bu sayede hızlı ve doğal boşaltıma yardımcı olur.