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    Philips Avent

    Tekli elektronik göğüs pompası

    SCF302/60
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Konfor için Tasarlandı Konfor için Tasarlandı Konfor için Tasarlandı
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      Philips Avent Tekli elektronik göğüs pompası

      SCF302/60
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Konfor için Tasarlandı

      Benzersiz Philips AVENT BPA içermeyen elektrikli göğüs pompası, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Tekli elektronik göğüs pompası

      Konfor için Tasarlandı

      Benzersiz Philips AVENT BPA içermeyen elektrikli göğüs pompası, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.

      Konfor için Tasarlandı

      Benzersiz Philips AVENT BPA içermeyen elektrikli göğüs pompası, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Tekli elektronik göğüs pompası

      Konfor için Tasarlandı

      Benzersiz Philips AVENT BPA içermeyen elektrikli göğüs pompası, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.

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        Tekli elektronik göğüs pompası

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Konfor için Tasarlandı

        Doğadan ilham alan elektrikli göğüs pompası

        Teknik Özellikler

        • Gelişim aşamaları

          Aşama
          0 - 6 ay

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Güç

          Gerilim
          100 - 240  volt

        • Paket içeriği

          Biberon standı/pompa kapağı
          1  adet
          Ekstra yumuşak yenidoğan emziği
          1  adet
          Anne sütü kabı (125 ml)
          1  adet
          Süt saklamak için sızdırmaz disk
          2  adet
          Soğuk kompres
          2  adet
          Yenidoğan emzik seyahat paketi
          1  adet
          Yedek parçalar
          1  adet
          Anne sütü kabı (260ml)
          1  adet

        • Paket içeriği

          Elektronik Göğüs Pompası
          1 adet
          Pil paketi
          1  adet
          Güç olmadığında kullanılmak üzere manuel pompa parçaları
          1 adet
          Mikrofiber seyahat çantası
          1  adet

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