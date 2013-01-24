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Benzersiz Philips AVENT BPA içermeyen elektrikli göğüs pompası, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konfor için Tasarlandı
Benzersiz Philips AVENT BPA içermeyen elektrikli göğüs pompası, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.
Konfor için Tasarlandı
Benzersiz Philips AVENT BPA içermeyen elektrikli göğüs pompası, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konfor için Tasarlandı
Benzersiz Philips AVENT BPA içermeyen elektrikli göğüs pompası, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.
Tekli elektronik göğüs pompası
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