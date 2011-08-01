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Hastane tipi ikili elektrikli göğüs pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış olan BPA içermeyen bu benzersiz Philips Avent Manuel Göğüs Pompası SCF300/13 sayesinde daha fazla verim elde edeceksiniz*. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla ve hızlı sağım
Hastane tipi ikili elektrikli göğüs pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış olan BPA içermeyen bu benzersiz Philips Avent Manuel Göğüs Pompası SCF300/13 sayesinde daha fazla verim elde edeceksiniz*. Tüm faydaları görün
Daha fazla ve hızlı sağım
Hastane tipi ikili elektrikli göğüs pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış olan BPA içermeyen bu benzersiz Philips Avent Manuel Göğüs Pompası SCF300/13 sayesinde daha fazla verim elde edeceksiniz*. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla ve hızlı sağım
Hastane tipi ikili elektrikli göğüs pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış olan BPA içermeyen bu benzersiz Philips Avent Manuel Göğüs Pompası SCF300/13 sayesinde daha fazla verim elde edeceksiniz*. Tüm faydaları görün
Bebeğinizin emme hareketini taklit etmek için, siz pompalama ve vakum yaparken, Philips Avent göğüs pompasının beş yumuşak masaj yastığı nazikçe içe ve dışa doğru esner.
Süt üretiminizi korumak ve bebeğinizden uzaktayken sütünüzü sağmak ve saklamak için ihtiyacınız olan her şey.
Bu Philips Avent göğüs pompasının patentli masaj yastıkları, bebeğinizin emme hareketini taklit ederek içe ve dışa doğru esner. Bu sayede hızlı ve doğal boşaltıma yardımcı olur.
Sessiz ve taşınabilir.
Süt sağmak, siz orada olmasanız bile anne sütü ile beslenme sağlar
Nazik çekişli vakum, daha az pompalama gerektiren sürekli süt akışı sağlamak için bebeğin emiş hareketini taklit eder.
Menşei
Paket içeriği
Gelişim aşamaları
Malzeme
SCF152/01
SCF937/01
SCF254/61
SCF254/24
CRP406/01
SCF157/02