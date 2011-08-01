Daha fazla ve hızlı sağım

Hastane tipi ikili elektrikli göğüs pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış olan BPA içermeyen bu benzersiz Philips Avent Manuel Göğüs Pompası SCF300/13 sayesinde daha fazla verim elde edeceksiniz*. Tüm faydaları görün