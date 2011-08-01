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    Philips Avent

    Manuel göğüs pompası

    SCF300/12
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
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      Philips Avent Manuel göğüs pompası

      SCF300/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha fazla sağın. Kolay saklayın.

      Benzersiz Philips Avent SCF300/12 Manuel Göğüs Pompası ile vakum gücü ve pompalama ritmi tamamen sizin kontrolünüzdedir. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış olan bu göğüs pompası sayesinde daha fazla verim elde edeceksiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Philips Avent Manuel göğüs pompası

      Daha fazla sağın. Kolay saklayın.

      Benzersiz Philips Avent SCF300/12 Manuel Göğüs Pompası ile vakum gücü ve pompalama ritmi tamamen sizin kontrolünüzdedir. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış olan bu göğüs pompası sayesinde daha fazla verim elde edeceksiniz. Tüm faydaları görün

      Daha fazla sağın. Kolay saklayın.

      Benzersiz Philips Avent SCF300/12 Manuel Göğüs Pompası ile vakum gücü ve pompalama ritmi tamamen sizin kontrolünüzdedir. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış olan bu göğüs pompası sayesinde daha fazla verim elde edeceksiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Manuel göğüs pompası

      Daha fazla sağın. Kolay saklayın.

      Benzersiz Philips Avent SCF300/12 Manuel Göğüs Pompası ile vakum gücü ve pompalama ritmi tamamen sizin kontrolünüzdedir. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış olan bu göğüs pompası sayesinde daha fazla verim elde edeceksiniz. Tüm faydaları görün

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        Manuel göğüs pompası

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        • VIA Saklama Sistemi ile
        Patentli Rahatlatıcı Masaj Yastığı

        Patentli Rahatlatıcı Masaj Yastığı

        Bebeğinizin emme hareketini taklit etmek için, siz pompalama ve vakum yaparken, Philips Avent göğüs pompasının beş yumuşak masaj yastığı nazikçe içe ve dışa doğru esner.

        Damlatmaz, çevirmeli sistem

        Damlatmaz, çevirmeli sistem

        Güvenli saklama ve taşıma için

        Sağma ve besleme için adaptör kullanın

        Sağma ve besleme için adaptör kullanın

        Sağmak ve aynı kap ile beslemek için adaptörü kullanın.

        Nazikçe hızlı süt akışı sağlar

        Siz pompaladıkça, patentli Philips Avent Rahatlatıcı Masaj Yastığı içe ve dışa doğru esneyerek, doğal süt akışını artırmak için meme başı çevresine nazikçe masaj yapar.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Manuel göğüs pompası
          1  adet
          Süt saklama kabı kapağı
          5  adet
          Süt saklama kabı adaptörü
          2  adet
          Yenidoğan emzik seyahat paketi
          2  adet
          Yedek parçalar
          1  adet
          Ekstra Yumuşak Yenidoğan Akışlı Emzik
          2  adet
          Önceden sterilize edilmiş VIA Kap (180 ml)
          5  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0 - 6 ay

        • Malzeme

          BPA içermez*
          Evet

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              Yorumlar

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              • AB direktifine uygundur (2011/8/AB)
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