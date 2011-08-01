Daha fazla sağın. Kolay saklayın.

Benzersiz Philips Avent SCF300/12 Manuel Göğüs Pompası ile vakum gücü ve pompalama ritmi tamamen sizin kontrolünüzdedir. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış olan bu göğüs pompası sayesinde daha fazla verim elde edeceksiniz. Tüm faydaları görün