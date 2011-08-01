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Benzersiz Philips Avent SCF300/12 Manuel Göğüs Pompası ile vakum gücü ve pompalama ritmi tamamen sizin kontrolünüzdedir. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış olan bu göğüs pompası sayesinde daha fazla verim elde edeceksiniz. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla sağın. Kolay saklayın.
Benzersiz Philips Avent SCF300/12 Manuel Göğüs Pompası ile vakum gücü ve pompalama ritmi tamamen sizin kontrolünüzdedir. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış olan bu göğüs pompası sayesinde daha fazla verim elde edeceksiniz. Tüm faydaları görün
Daha fazla sağın. Kolay saklayın.
Benzersiz Philips Avent SCF300/12 Manuel Göğüs Pompası ile vakum gücü ve pompalama ritmi tamamen sizin kontrolünüzdedir. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış olan bu göğüs pompası sayesinde daha fazla verim elde edeceksiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla sağın. Kolay saklayın.
Benzersiz Philips Avent SCF300/12 Manuel Göğüs Pompası ile vakum gücü ve pompalama ritmi tamamen sizin kontrolünüzdedir. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış olan bu göğüs pompası sayesinde daha fazla verim elde edeceksiniz. Tüm faydaları görün
Bebeğinizin emme hareketini taklit etmek için, siz pompalama ve vakum yaparken, Philips Avent göğüs pompasının beş yumuşak masaj yastığı nazikçe içe ve dışa doğru esner.
Güvenli saklama ve taşıma için
Sağmak ve aynı kap ile beslemek için adaptörü kullanın.
Siz pompaladıkça, patentli Philips Avent Rahatlatıcı Masaj Yastığı içe ve dışa doğru esneyerek, doğal süt akışını artırmak için meme başı çevresine nazikçe masaj yapar.
Menşei
Paket içeriği
Gelişim aşamaları
Malzeme
SCF152/01
SCF937/01
SCF254/61
SCF254/24
CRP406/01
SCF157/02