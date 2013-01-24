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Konfor için Tasarlandı
Benzersiz pompamız, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konfor için Tasarlandı
Benzersiz pompamız, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.
Konfor için Tasarlandı
Benzersiz pompamız, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konfor için Tasarlandı
Benzersiz pompamız, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.
İkili elektronik göğüs pompası
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips Avent göğüs pompasının patentli masaj yastıkları, bebeğinizin emme hareketini taklit ederek içe ve dışa doğru esner. Bu sayede hızlı ve doğal boşaltıma yardımcı olur.
Beş adet masaj yastığı, güvenilir vakum ile birlikte çalışarak içe ve dışa doğru nazikçe esner. Bunun amacı, hızlı ve doğal süt akışını harekete geçirmektir.
Çift pompalamanın süt üretimini artırdığı görülmüştür. İkili elektronik göğüs pompası, etkili kullanım sağlamaya yardımcı olan, aynı vakum seviyesini korumak ve her iki pompa için kontrol sağlamak amacıyla tasarlanmış tek göğüs pompasıdır.
Pompayı kontrol eden her şey parmaklarınızın ucunda ve göğsünüze yakındır. Yani, anında ve sezgisel olarak ayarlama yapabilirsiniz, başka bir yere erişmeniz gerekmez.
Nazik çekişli vakum, daha az pompalama gerektiren sürekli süt akışı sağlamak için bebeğin emiş hareketini taklit eder.
Hız, vakum ve biçim üzerinde tam kontrole sahip olmanın keyfini çıkarın. Pompayı, bebeğinizin emme hareketine göre ayarlayabilirsiniz.
Güç
Menşei
Paket içeriği
Gelişim aşamaları
SCF152/01
SCF937/01
SCF254/61
SCF254/24
CRP406/01
SCF157/02