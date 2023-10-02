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    Philips Avent

    Yenilenmiş Sterilizatör

    SCF293/00R1
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Sterilize edin, kurutun ve saklayın Sterilize edin, kurutun ve saklayın Sterilize edin, kurutun ve saklayın
      -{discount-value}

      Philips Avent Yenilenmiş Sterilizatör

      SCF293/00R1
      Genel Derecelendirme / 5

      Sterilize edin, kurutun ve saklayın

      40 dakika sonra bebeğinizi tekrar beslemeye hazır olun. Premium Biberon Sterilizatörü ve Kurutucu, kapanmadan önce biberonları kurutmak için filtrelenmiş hava jetleri kullanır. Sterilizatör hızlı ve hijyeniktir; mikropların %99,9'unu* öldürerek bebeğinizi her seferinde gönül rahatlığıyla besleyebilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Yenilenmiş Sterilizatör

      Sterilize edin, kurutun ve saklayın

      40 dakika sonra bebeğinizi tekrar beslemeye hazır olun. Premium Biberon Sterilizatörü ve Kurutucu, kapanmadan önce biberonları kurutmak için filtrelenmiş hava jetleri kullanır. Sterilizatör hızlı ve hijyeniktir; mikropların %99,9'unu* öldürerek bebeğinizi her seferinde gönül rahatlığıyla besleyebilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Sterilize edin, kurutun ve saklayın

      40 dakika sonra bebeğinizi tekrar beslemeye hazır olun. Premium Biberon Sterilizatörü ve Kurutucu, kapanmadan önce biberonları kurutmak için filtrelenmiş hava jetleri kullanır. Sterilizatör hızlı ve hijyeniktir; mikropların %99,9'unu* öldürerek bebeğinizi her seferinde gönül rahatlığıyla besleyebilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Yenilenmiş Sterilizatör

      Sterilize edin, kurutun ve saklayın

      40 dakika sonra bebeğinizi tekrar beslemeye hazır olun. Premium Biberon Sterilizatörü ve Kurutucu, kapanmadan önce biberonları kurutmak için filtrelenmiş hava jetleri kullanır. Sterilizatör hızlı ve hijyeniktir; mikropların %99,9'unu* öldürerek bebeğinizi her seferinde gönül rahatlığıyla besleyebilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

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        Yenilenmiş ürün
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        Yenilenmiş Sterilizatör

        Yenilenmiş Sterilizatör

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        Sterilize edin, kurutun ve saklayın

        Güçlü buharla sterilize eder, filtrelenmiş havayla kurutur

        • Biberon Sterilizatörü ve Kurutucu
        • Premium
        Zararlı bakterilere veda edin

        Zararlı bakterilere veda edin

        Philips Avent ile hassas, etkili ve kimyasal içermeyen şekilde sterilizasyon yapın. Sterilizatör, sadece saf buharın gücünü kullanarak zararlı mikropların %99,9'unu yok eder*.

        Tam bir sterilizasyon ve kurutma döngüsü sadece 40 dakika sürer

        Tam bir sterilizasyon ve kurutma döngüsü sadece 40 dakika sürer

        Bebeğinizin bir sonraki mama saati için biberonları hazırlamak sadece 40 dakika sürer. Güçlü buhar sterilizasyonundan sonra odaklanmış, filtrelenmiş hava jeti biberonları ve aksesuarları kurutarak anında kullanıma hazır hale getirir.

        Rahatsız edici koku oluşması olasılığını azaltmak için tasarlanmıştır

        Rahatsız edici koku oluşması olasılığını azaltmak için tasarlanmıştır

        Yeni damlama tepsimiz, ısıtma plakasını süt damlalarından koruyarak rahatsız edici kokuların oluşma olasılığını azaltır.

        Sterilizatörümüzle sterilize edin, kurutun ve saklayın

        Sterilizatörümüzle sterilize edin, kurutun ve saklayın

        Birinci sınıf elektrikli sterilizatörümüz biberonları temizleyip mikropları yok etmekten fazlasını yapar; biberonları ve aksesuarları kurutup saklayarak 24 saate kadar steril kalmalarını sağlar.

        24 saat boyunca steril kalır*

        24 saat boyunca steril kalır*

        Sterilizatörün kapsamlı, kimyasal madde içermeyen temizleme işlemi, içindekileri 24 saate kadar steril tutar. Nasıl mı? Kapağı açmamanız yeterli.

        İç kısmı geniş, dış kısmı kompakt

        İç kısmı geniş, dış kısmı kompakt

        Sterilizatörümüz ince olmasına rağmen altı adede kadar Philips Avent biberon alabilir. Ayrıca emziklerden manuel göğüs pompasına kadar diğer tüm temel ürünlerle uyumludur.

        Bu sterilizatör hızlı ve kolay bir şekilde temizlenebilir

        Bu sterilizatör hızlı ve kolay bir şekilde temizlenebilir

        Sterilizatör, ısıtma plakası da dahil olmak üzere hızlı ve kolay bir şekilde temizlenebilir. Böylece bebeğinizle birlikte daha fazla zaman geçirebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220-240 V~ 50-60 Hz, 220 V~ 60 Hz (Kore), 120-127 V~ 60 Hz (NAM)
          Güç tüketimi
          650  W

        • Ağırlık ve boyutlar

          Boyutlar
          304 x 191 x 378  mm
          Ağırlık
          2,4  kg

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Paket içeriği

          Maşa
          1  adet
          Elektrikli buharlı sterilizör
          1 adet

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            • * Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Test sonuçları, bağımsız bir test laboratuvarı tarafından sağlanmaktadır.
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