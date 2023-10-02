Sterilize edin, kurutun ve saklayın
40 dakika sonra bebeğinizi tekrar beslemeye hazır olun. Premium Biberon Sterilizatörü ve Kurutucu, kapanmadan önce biberonları kurutmak için filtrelenmiş hava jetleri kullanır. Sterilizatör hızlı ve hijyeniktir; mikropların %99,9'unu* öldürerek bebeğinizi her seferinde gönül rahatlığıyla besleyebilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sterilize edin, kurutun ve saklayın
40 dakika sonra bebeğinizi tekrar beslemeye hazır olun. Premium Biberon Sterilizatörü ve Kurutucu, kapanmadan önce biberonları kurutmak için filtrelenmiş hava jetleri kullanır. Sterilizatör hızlı ve hijyeniktir; mikropların %99,9'unu* öldürerek bebeğinizi her seferinde gönül rahatlığıyla besleyebilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Sterilize edin, kurutun ve saklayın
40 dakika sonra bebeğinizi tekrar beslemeye hazır olun. Premium Biberon Sterilizatörü ve Kurutucu, kapanmadan önce biberonları kurutmak için filtrelenmiş hava jetleri kullanır. Sterilizatör hızlı ve hijyeniktir; mikropların %99,9'unu* öldürerek bebeğinizi her seferinde gönül rahatlığıyla besleyebilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sterilize edin, kurutun ve saklayın
40 dakika sonra bebeğinizi tekrar beslemeye hazır olun. Premium Biberon Sterilizatörü ve Kurutucu, kapanmadan önce biberonları kurutmak için filtrelenmiş hava jetleri kullanır. Sterilizatör hızlı ve hijyeniktir; mikropların %99,9'unu* öldürerek bebeğinizi her seferinde gönül rahatlığıyla besleyebilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Yenilenmiş Sterilizatör
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Philips Avent ile hassas, etkili ve kimyasal içermeyen şekilde sterilizasyon yapın. Sterilizatör, sadece saf buharın gücünü kullanarak zararlı mikropların %99,9'unu yok eder*.
Bebeğinizin bir sonraki mama saati için biberonları hazırlamak sadece 40 dakika sürer. Güçlü buhar sterilizasyonundan sonra odaklanmış, filtrelenmiş hava jeti biberonları ve aksesuarları kurutarak anında kullanıma hazır hale getirir.
Yeni damlama tepsimiz, ısıtma plakasını süt damlalarından koruyarak rahatsız edici kokuların oluşma olasılığını azaltır.
Birinci sınıf elektrikli sterilizatörümüz biberonları temizleyip mikropları yok etmekten fazlasını yapar; biberonları ve aksesuarları kurutup saklayarak 24 saate kadar steril kalmalarını sağlar.
Sterilizatörün kapsamlı, kimyasal madde içermeyen temizleme işlemi, içindekileri 24 saate kadar steril tutar. Nasıl mı? Kapağı açmamanız yeterli.
Sterilizatörümüz ince olmasına rağmen altı adede kadar Philips Avent biberon alabilir. Ayrıca emziklerden manuel göğüs pompasına kadar diğer tüm temel ürünlerle uyumludur.
Sterilizatör, ısıtma plakası da dahil olmak üzere hızlı ve kolay bir şekilde temizlenebilir. Böylece bebeğinizle birlikte daha fazla zaman geçirebilirsiniz.
Teknik özellikler
Ağırlık ve boyutlar
Menşei
Paket içeriği
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