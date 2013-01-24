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Konfor için Tasarlandı
Benzersiz pompamız, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konfor için Tasarlandı
Benzersiz pompamız, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.
Konfor için Tasarlandı
Benzersiz pompamız, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konfor için Tasarlandı
Benzersiz pompamız, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.
Tek elektronik göğüs pompası
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Elektronik hafıza, kişisel pompalama ritminizi öğrenir ve bir düğmeye dokunulduğunda bu ritimde devam eder.
Süt üretiminizi korumak ve bebeğinizden uzaktayken sütünüzü sağmak ve saklamak için ihtiyacınız olan her şey.
Şebeke elektriğine ek olarak, bu tek elektronik pompa ayrıca, tam esneklik için pil gücüyle çalışabilir veya manuel pompa olarak kullanılabilir.
Patentli masaj yastıkları, bebeğinizin emme hareketini taklit ederek ve hızlı, doğal boşaltımı artırarak içe ve dışa doğru esner.
Süt sağma, siz orada olmasanız bile anne sütünün olmasını sağlar.
Nazik çekişli vakum, daha az pompalama gerektiren sürekli süt akışı sağlamak için bebeğin emiş hareketini taklit eder.
Güç
Menşei
Paket içeriği
SCF152/01
SCF254/61
SCF254/24
CRP406/01
CRP401/01
SCF157/02