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    ISIS Tek elektronik göğüs pompası

    SCF292/15
    Genel Derecelendirme / 5
    • Konfor için Tasarlandı Konfor için Tasarlandı Konfor için Tasarlandı
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      ISIS Tek elektronik göğüs pompası

      SCF292/15

      Konfor için Tasarlandı

      Benzersiz pompamız, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.

      ISIS Tek elektronik göğüs pompası

      Konfor için Tasarlandı

      Benzersiz pompamız, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.

      Konfor için Tasarlandı

      Benzersiz pompamız, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.

      ISIS Tek elektronik göğüs pompası

      Konfor için Tasarlandı

      Benzersiz pompamız, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.

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        Tek elektronik göğüs pompası

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        Konfor için Tasarlandı

        Doğadan esinlendi

        • Taşınabilir set
        Pompalama ritminizi öğrenir ve sürdürür

        Pompalama ritminizi öğrenir ve sürdürür

        Elektronik hafıza, kişisel pompalama ritminizi öğrenir ve bir düğmeye dokunulduğunda bu ritimde devam eder.

        Yalıtımlı seyahat çantası ve soğutma paketleri ile

        Yalıtımlı seyahat çantası ve soğutma paketleri ile

        Süt üretiminizi korumak ve bebeğinizden uzaktayken sütünüzü sağmak ve saklamak için ihtiyacınız olan her şey.

        Şebeke elektriği veya pil ile ve manuel

        Şebeke elektriği veya pil ile ve manuel

        Şebeke elektriğine ek olarak, bu tek elektronik pompa ayrıca, tam esneklik için pil gücüyle çalışabilir veya manuel pompa olarak kullanılabilir.

        Yumuşak masaj yastıkları, bebek gibi doğal boşaltmayı tetikler.

        Yumuşak masaj yastıkları, bebek gibi doğal boşaltmayı tetikler.

        Patentli masaj yastıkları, bebeğinizin emme hareketini taklit ederek ve hızlı, doğal boşaltımı artırarak içe ve dışa doğru esner.

        Doğal şekilde daha fazla süt.

        Doğal şekilde daha fazla süt.

        Süt sağma, siz orada olmasanız bile anne sütünün olmasını sağlar.

        Nazik vakum, devamlı süt akışı için bebeğin emiş hareketini taklit eder

        Nazik çekişli vakum, daha az pompalama gerektiren sürekli süt akışı sağlamak için bebeğin emiş hareketini taklit eder.

        Teknik Özellikler

        • Güç

          Voltaj
          100 - 240  V

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Biberon standı/delik kapağı
          1  adet
          Pil paketi
          1  adet
          Güç olmadığında kullanılmak üzere manuel pompa parçaları
          1
          ISIS iQ UNO Elektronik Göğüs Pompası
          1  adet
          Yedek parçalar
          1  adet
          Anne sütü kabı (125ml/ 4oz)
          2  adet
          Soğutma paketi
          2  adet
          Ekstra yumuşak, Yenidoğan Akışlı Emzik
          1  adet
          Güç kablosu
          1  adet

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