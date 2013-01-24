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Bebeğiniz için sağlıklı mama hazırlamak biberonların, biberon emziğinin sterilize edilmesiyle, mama sıcaklığının en doğru seviyede olmasını sağlamakla başlar ve büyük önem taşır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Taze ve sağlıklı
Bebeğiniz için sağlıklı mama hazırlamak biberonların, biberon emziğinin sterilize edilmesiyle, mama sıcaklığının en doğru seviyede olmasını sağlamakla başlar ve büyük önem taşır.
Taze ve sağlıklı
Bebeğiniz için sağlıklı mama hazırlamak biberonların, biberon emziğinin sterilize edilmesiyle, mama sıcaklığının en doğru seviyede olmasını sağlamakla başlar ve büyük önem taşır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Taze ve sağlıklı
Bebeğiniz için sağlıklı mama hazırlamak biberonların, biberon emziğinin sterilize edilmesiyle, mama sıcaklığının en doğru seviyede olmasını sağlamakla başlar ve büyük önem taşır.
3-in-1 Üçü bir arada beslenme sistemi
Philips Online Mağaza fiyatı
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En son ısıtma teknolojisinde, bir PTC ısıtma sistemi ve iki sensör kullanılmıştır. Kaptaki suyun çabucak ideal ısıya ulaşmasını sağlar ve bebeğin ağzının fazla sıcak mama veya sütten yanmasını önleyecek emniyetli bir düzeyde tutar.
Yanlışlıkla bebeğinizin ağzının yanmasını önlemek için, otomatik kapanma özelliği, mamanın aşırı ısınmamasını garantiler.
Yanlışlıkla bebeğinizin ağzının yanmasını önlemek için, otomatik kapanma özelliği, mamanın aşırı ısınmamasını garantiler.
Yeni doğmuş bebeğinizin biberonlarını, emziklerini, diş çıkartma oyuncaklarını ve diğer plastik oyuncaklarını dezenfekte ederek onu evdeki zararlı bakterilerden koruyun.
Sterilizasyon cihazının rahat kullanımı, dezenfekte edilmiş biberonların ihtiyaç duyduğunuz anda hazır olması anlamına gelir. Bu da, günlük kullanım için gereken tüm biberonların sterilizasyon cihazına tek seferde sığması demektir.
Bebek mamasındaki kimyasal artıklar üzerinde düşünülmesi gereken bir kabustur. Bu nedenle, sterilizasyon işlemi çok sıcak buhar kullanılarak yapılır.
Küçük plastik oyuncakları dezenfekte ederek yeni doğmuş bebeğinizi o oyuncaklarıyla oynarken ve keşfederken, evde bulunabilecek her çeşit zaralı bakteri ve mikroptan koruyabilirsiniz.
Bebek maması hazırlarken, bütün vitaminlerin korunması bebeğinizin sağlıklı büyümesi için çok önemlidir. Sebzeleri veya meyveleri buharda pişirmek bu vitaminlerin kayıpsız olarak korunması için en iyi yoldur.
Önceden hazırlayıp dondurucuya koyduğunuz her bebek mamasının buzunu rahatça çözer. Bu ise, bebeğiniz ihtiyaç duyduğu her an sağlıklı bebek maması hazır demektir.
Bu biberon ısıtıcısı, biberonları ve kavanozları, üç dakika içinde tam olarak doğru ısıya getirir ve acıkmış olan bebeğinizin mamasını fazla beklemesine gerek kalmaz. Yenilikçi ısıtma teknolojisi sayesinde, bebeğinizin ağzını yakma kaygınız da olmaz.
Bebeğiniz katı mamalar yemeğe başladığında, vitaminleri ve besleyici maddeleri koruyarak, sebze ve meyvaları buharda sağlıklı bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
Ürün, her boyda ve şekilde biberonun ve kavanozun sığacağı şekilde tasarlanmıştır.
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