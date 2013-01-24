Biberon ve kavanozları mükemmel sıcaklıkta çabucak ısıtır

Bu biberon ısıtıcısı, biberonları ve kavanozları, üç dakika içinde tam olarak doğru ısıya getirir ve acıkmış olan bebeğinizin mamasını fazla beklemesine gerek kalmaz. Yenilikçi ısıtma teknolojisi sayesinde, bebeğinizin ağzını yakma kaygınız da olmaz.