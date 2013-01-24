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    3-in-1 Üçü bir arada beslenme sistemi

    SCF280/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Taze ve sağlıklı Taze ve sağlıklı Taze ve sağlıklı
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      3-in-1 Üçü bir arada beslenme sistemi

      SCF280/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Taze ve sağlıklı

      Bebeğiniz için sağlıklı mama hazırlamak biberonların, biberon emziğinin sterilize edilmesiyle, mama sıcaklığının en doğru seviyede olmasını sağlamakla başlar ve büyük önem taşır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      3-in-1 Üçü bir arada beslenme sistemi

      Taze ve sağlıklı

      Bebeğiniz için sağlıklı mama hazırlamak biberonların, biberon emziğinin sterilize edilmesiyle, mama sıcaklığının en doğru seviyede olmasını sağlamakla başlar ve büyük önem taşır.

      Taze ve sağlıklı

      Bebeğiniz için sağlıklı mama hazırlamak biberonların, biberon emziğinin sterilize edilmesiyle, mama sıcaklığının en doğru seviyede olmasını sağlamakla başlar ve büyük önem taşır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      3-in-1 Üçü bir arada beslenme sistemi

      Taze ve sağlıklı

      Bebeğiniz için sağlıklı mama hazırlamak biberonların, biberon emziğinin sterilize edilmesiyle, mama sıcaklığının en doğru seviyede olmasını sağlamakla başlar ve büyük önem taşır.

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        3-in-1 Üçü bir arada beslenme sistemi

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        Taze ve sağlıklı

        Sıcaklık kontrol sistemi

        En son ısıtma teknolojisinde, bir PTC ısıtma sistemi ve iki sensör kullanılmıştır. Kaptaki suyun çabucak ideal ısıya ulaşmasını sağlar ve bebeğin ağzının fazla sıcak mama veya sütten yanmasını önleyecek emniyetli bir düzeyde tutar.

        Bebeğin maması asla çok ısınmaz

        Yanlışlıkla bebeğinizin ağzının yanmasını önlemek için, otomatik kapanma özelliği, mamanın aşırı ısınmamasını garantiler.

        Dereceli sıcaklık kontrolü

        Yanlışlıkla bebeğinizin ağzının yanmasını önlemek için, otomatik kapanma özelliği, mamanın aşırı ısınmamasını garantiler.

        Musluk suyu kullanarak birkaç dakika içinde evde bulunan bütün bakterileri öldürür

        Yeni doğmuş bebeğinizin biberonlarını, emziklerini, diş çıkartma oyuncaklarını ve diğer plastik oyuncaklarını dezenfekte ederek onu evdeki zararlı bakterilerden koruyun.

        6 standart ve 4 geniş ağızlı biberonu sterilize eder

        Sterilizasyon cihazının rahat kullanımı, dezenfekte edilmiş biberonların ihtiyaç duyduğunuz anda hazır olması anlamına gelir. Bu da, günlük kullanım için gereken tüm biberonların sterilizasyon cihazına tek seferde sığması demektir.

        Kimyasallara gerek yoktur

        Bebek mamasındaki kimyasal artıklar üzerinde düşünülmesi gereken bir kabustur. Bu nedenle, sterilizasyon işlemi çok sıcak buhar kullanılarak yapılır.

        Küçük plastik oyuncakların sterilize etmek için uygundur

        Küçük plastik oyuncakları dezenfekte ederek yeni doğmuş bebeğinizi o oyuncaklarıyla oynarken ve keşfederken, evde bulunabilecek her çeşit zaralı bakteri ve mikroptan koruyabilirsiniz.

        Vitaminlerin en etkili şekilde korunması

        Bebek maması hazırlarken, bütün vitaminlerin korunması bebeğinizin sağlıklı büyümesi için çok önemlidir. Sebzeleri veya meyveleri buharda pişirmek bu vitaminlerin kayıpsız olarak korunması için en iyi yoldur.

        Donmuş bebek mamasını çözer

        Önceden hazırlayıp dondurucuya koyduğunuz her bebek mamasının buzunu rahatça çözer. Bu ise, bebeğiniz ihtiyaç duyduğu her an sağlıklı bebek maması hazır demektir.

        Biberon ve kavanozları mükemmel sıcaklıkta çabucak ısıtır

        Bu biberon ısıtıcısı, biberonları ve kavanozları, üç dakika içinde tam olarak doğru ısıya getirir ve acıkmış olan bebeğinizin mamasını fazla beklemesine gerek kalmaz. Yenilikçi ısıtma teknolojisi sayesinde, bebeğinizin ağzını yakma kaygınız da olmaz.

        Tüm sebze ve meyve çeşitlerini buharda pişirir

        Bebeğiniz katı mamalar yemeğe başladığında, vitaminleri ve besleyici maddeleri koruyarak, sebze ve meyvaları buharda sağlıklı bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

        Tüm biberon ve kavanoz tipleriyle uyumludur

        Ürün, her boyda ve şekilde biberonun ve kavanozun sığacağı şekilde tasarlanmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          Otomatik kapanma
          Evet
          Tüm biberonlarla uyumlu
          Tüm biberon ve kavanoz tipleri
          Otomatik ses sinyali yönlendirme
          Evet

        • Aksesuarlar

          Kullanım kılavuzu
          Evet

        • Güç

          Güç kaynağı
          220-240  V

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