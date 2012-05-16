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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Siz hazırsanız, o da hazır
Philips AVENT IQ24 Elektronik Buharlı Sterilizör hızlı ve sürekli çalışarak, içindekileri steril tutar ve size zaman kazandırır.
220-240V
Gelişmiş dijital ekran ve sesli uyarılar, sterilizasyon döngüsü boyunca sizi bilgilendirir.
Hastane ilkesine dayanan yoğun buhar ısısı, zararlı bakterileri yok eder.
Gelişmiş teknolojiye sahip Philips AVENT IQ ürünleri, bebeğinizi beslemeyi ve bebeğinizin bakımını yapmayı kolaylaştırmak için tasarlanmış akıllı ürünlerdir.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
annekalbi34
16/05/2012
Türkiye
Kolay sterilizasyon
Kaynatmanın suyu mu çıkmış diyen bir anneydim. Ama yere düşen her emzik, biberon vb gereç için bu işlemi yapmanın çok zahmetli ve evde hareketli bir çocuk varken tehlikeli olduğunu düşündüm. Bebeğin ilk 6 ay ağzına giren her şey sterilize edildiğinden böyle bir alete yatırım yapmak anlamlı. Büyük kullanım rahatlığı sağlıyor. İçindekileri çok hızlı sterilize ediyor ve 24 saat o şekilde koruyabiliyor. Bu tip gereçler annenin mesaisini azaltıyor ve bebeğine daha çok odaklanabilmesini sağlıyor. İki çocuk düşünüyorsanız da iyi bir model almak anlamlı.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF276/42 Digital Steam Sterilizer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF276/42 Digital Steam Sterilizer için yapılmıştır