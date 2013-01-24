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Philips AVENT IQ24 Elektronik Buharlı Sterilizör hızlı ve sürekli çalışarak, içindekileri steril tutar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Siz hazırsanız, o da hazır
Philips AVENT IQ24 Elektronik Buharlı Sterilizör hızlı ve sürekli çalışarak, içindekileri steril tutar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün
Siz hazırsanız, o da hazır
Philips AVENT IQ24 Elektronik Buharlı Sterilizör hızlı ve sürekli çalışarak, içindekileri steril tutar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Siz hazırsanız, o da hazır
Philips AVENT IQ24 Elektronik Buharlı Sterilizör hızlı ve sürekli çalışarak, içindekileri steril tutar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün
Elektronik buharlı sterilizör
Philips Online Mağaza fiyatı
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Gelişmiş teknolojiye sahip Philips AVENT IQ ürünleri, bebeğinizi beslemeyi ve bebeğinizin bakımını yapmayı kolaylaştırmak için tasarlanmış akıllı ürünlerdir.
Bu döngüyü sürekli tekrarlayarak, içindekileri 24 saat süreyle steril tutar. Duraklatma özelliği, bu döngüyü yarıda bırakmadan parçaları çıkarmanıza olanak verir.
Gelişmiş dijital ekran ve sesli uyarılar, sterilizasyon döngüsü boyunca sizi bilgilendirir.
En fazla 6 adet 260ml Biberon veya 2 Philips AVENT Göğüs Pompası ve aksesuarlarını alır. 6 dakikada sterilize eder ve açılmadığı sürece içindekiler, 6 saate kadar steril kalır.
Hastane ilkesine dayanan yoğun buhar ısısı, zararlı bakterileri yok eder.
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