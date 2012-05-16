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Üretimden kaldırıldı

Philips Avent iQ24Elektronik buharlı sterilizör

SCF276/02

4

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Siz hazırsanız, o da hazır

Philips AVENT IQ24 Elektronik Buharlı Sterilizör hızlı ve sürekli çalışarak, içindekileri steril tutar ve size zaman kazandırır.

Tüm avantajları görüntüleyin

IQ teknolojisi, içindekileri 24 saat steril tutar

Siz hazırsanız, o da hazır

  • 220-240V

Dijital ekran sizi bilgilendirir

Dijital ekran sizi bilgilendirir

Gelişmiş dijital ekran ve sesli uyarılar, sterilizasyon döngüsü boyunca sizi bilgilendirir.

Etkili sterilizasyon

Etkili sterilizasyon

Hastane ilkesine dayanan yoğun buhar ısısı, zararlı bakterileri yok eder.

IQ Teknolojisi- Akıllı çözümler sunar

IQ Teknolojisi- Akıllı çözümler sunar

Gelişmiş teknolojiye sahip Philips AVENT IQ ürünleri, bebeğinizi beslemeyi ve bebeğinizin bakımını yapmayı kolaylaştırmak için tasarlanmış akıllı ürünlerdir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

16/05/2012

Türkiye

Türkiye

Kolay sterilizasyon

Kaynatmanın suyu mu çıkmış diyen bir anneydim. Ama yere düşen her emzik, biberon vb gereç için bu işlemi yapmanın çok zahmetli ve evde hareketli bir çocuk varken tehlikeli olduğunu düşündüm. Bebeğin ilk 6 ay ağzına giren her şey sterilize edildiğinden böyle bir alete yatırım yapmak anlamlı. Büyük kullanım rahatlığı sağlıyor. İçindekileri çok hızlı sterilize ediyor ve 24 saat o şekilde koruyabiliyor. Bu tip gereçler annenin mesaisini azaltıyor ve bebeğine daha çok odaklanabilmesini sağlıyor. İki çocuk düşünüyorsanız da iyi bir model almak anlamlı.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF276/42 Digital Steam Sterilizer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF276/42 Digital Steam Sterilizer için yapılmıştır

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