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    Philips AVENT

    Elektronik buharlı sterilizör

    SCF276/02
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • Siz hazırsanız, o da hazır Siz hazırsanız, o da hazır Siz hazırsanız, o da hazır
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      Philips AVENT Elektronik buharlı sterilizör

      SCF276/02
      Genel Derecelendirme / 5

      Siz hazırsanız, o da hazır

      Philips AVENT IQ24 Elektronik Buharlı Sterilizör hızlı ve sürekli çalışarak, içindekileri steril tutar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Philips AVENT Elektronik buharlı sterilizör

      Siz hazırsanız, o da hazır

      Philips AVENT IQ24 Elektronik Buharlı Sterilizör hızlı ve sürekli çalışarak, içindekileri steril tutar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün

      Siz hazırsanız, o da hazır

      Philips AVENT IQ24 Elektronik Buharlı Sterilizör hızlı ve sürekli çalışarak, içindekileri steril tutar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Philips AVENT Elektronik buharlı sterilizör

      Siz hazırsanız, o da hazır

      Philips AVENT IQ24 Elektronik Buharlı Sterilizör hızlı ve sürekli çalışarak, içindekileri steril tutar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün

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        IQ teknolojisi, içindekileri 24 saat steril tutar

        • 220-240V
        IQ Teknolojisi- Akıllı çözümler sunar

        IQ Teknolojisi- Akıllı çözümler sunar

        Gelişmiş teknolojiye sahip Philips AVENT IQ ürünleri, bebeğinizi beslemeyi ve bebeğinizin bakımını yapmayı kolaylaştırmak için tasarlanmış akıllı ürünlerdir.

        24 saat sterilizasyon

        24 saat sterilizasyon

        Bu döngüyü sürekli tekrarlayarak, içindekileri 24 saat süreyle steril tutar. Duraklatma özelliği, bu döngüyü yarıda bırakmadan parçaları çıkarmanıza olanak verir.

        Dijital ekran sizi bilgilendirir

        Dijital ekran sizi bilgilendirir

        Gelişmiş dijital ekran ve sesli uyarılar, sterilizasyon döngüsü boyunca sizi bilgilendirir.

        6 biberon için sadece 6 dakika

        6 biberon için sadece 6 dakika

        En fazla 6 adet 260ml Biberon veya 2 Philips AVENT Göğüs Pompası ve aksesuarlarını alır. 6 dakikada sterilize eder ve açılmadığı sürece içindekiler, 6 saate kadar steril kalır.

        Etkili sterilizasyon

        Etkili sterilizasyon

        Hastane ilkesine dayanan yoğun buhar ısısı, zararlı bakterileri yok eder.

        Parçaları istediğiniz zaman çıkarın

        Parçaları istediğiniz zaman çıkarın

        Teknik Özellikler

        • Güç

          Gerilim
          220 - 240  V

        • Ağırlık ve boyutlar

          Boyutlar
          320 (Y), 235 (G), 235 (U)  mm
          Ağırlık
          1,609  kg

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          iQ24 Elektronik Buharlı Sterilizasyon Cihazı
          1  adet
          Maşa
          1  adet
          Ölçme kabı
          1  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0 - 6 ay

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