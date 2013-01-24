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6 biberonu 8 dakikada sterilize eder
Philips AVENT Elektrikli Buhar Sterilizörleri 6 adete kadar AVENT Airflex Biberonu ve mama aksesuarlarını yaklaşık 8 dakikada steril hale getirir. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
6 biberonu 8 dakikada sterilize eder
Philips AVENT Elektrikli Buhar Sterilizörleri 6 adete kadar AVENT Airflex Biberonu ve mama aksesuarlarını yaklaşık 8 dakikada steril hale getirir. Tüm faydaları görün
6 biberonu 8 dakikada sterilize eder
Philips AVENT Elektrikli Buhar Sterilizörleri 6 adete kadar AVENT Airflex Biberonu ve mama aksesuarlarını yaklaşık 8 dakikada steril hale getirir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
6 biberonu 8 dakikada sterilize eder
Philips AVENT Elektrikli Buhar Sterilizörleri 6 adete kadar AVENT Airflex Biberonu ve mama aksesuarlarını yaklaşık 8 dakikada steril hale getirir. Tüm faydaları görün
Elektrikli Buharlı Sterilizasyon Cihazı
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Sadece su ekleyin, yerleştirin ve çalıştırın. İçindekiler yaklaşık 8 dakikada sterilize edilir ve kullanıma hazır hale gelir.
Açılmadığı sürece içindekiler, 6 saate kadar steril kalır.
En fazla altı 260 ml AVENT Biberon veya iki Philips AVENT Göğüs Pompası ve aksesuarlarını alır.
Buharlı sterilizasyonun, bebeğinizi zararlı mikroplardan korumanın en etkili yolu olduğu kanıtlanmıştır. Hastane ilkesine dayanan yoğun buhar ısısı, zararlı bakterileri yok eder.
Güç
Ağırlık ve boyutlar
Menşei
Paket içeriği
Gelişim aşamaları
SCF145/06